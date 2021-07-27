10 популярных групп, которые могли бы называться совершенно по-другому

При одном упоминании названий таких групп, как «Руки вверх!», «Вирус», «Дискотека Авария», в голове начинают звучать их песни. А если вспомнить группы «Дядюшка Рэй и компания», «Акварель» и «Огнетушитель», то не возникает никаких ассоциаций, но на самом деле это те же самые группы. И ведь у многих есть такие ранние названия или идеи названий, о которых не подозревают даже некоторые преданные поклонники.

Мы в AdMe.ru немного поностальгировали и узнали, под какими названиями раньше выступали или хотели выступать наши ставшие легендарными музыкальные группы до того, как обрели популярность.

«Руки вверх!» — «Дядюшка Рэй и компания»

Участники и основатели группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин познакомились на радио, где первый работал ведущим музыкальной программы. В то время они и решили создать свою группу «Дядюшка Рэй и компания» и записали свои первые композиции. Новое название своей группы ребята получили совершенно неожиданно. Они передали на радио «Максимум» кассету со своими песнями и подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». И спустя недолгое время ведущие поставили в своем шоу их песню «Доброе утро» и объявили: «Молодая группа „Руки вверх!“», с тех пор группа и стала называться именно так.

«Танцы минус» — «Танцы»

Первый концерт состоялся почти 30 лет назад, и изначально коллектив Вячеслава Петкуна незатейливо именовался «Танцы». Но позже группа решила немного видоизменить простое название и добавила еще одно слово — «минус». И уже на фестивале «Накануне Победы» группа выступала под обновленным именем.

«Чай вдвоем» — «Пилот»

На первых порах названия вообще не было, хотя сначала планировали дать группе название «Пилот» — в честь первой песни. Но с решением не спешили и назвали группу «Чай вдвоем» только спустя год после ее создания. Придумал имя новоиспеченным артистам режиссер Александр Ревзин. Объяснил он название очень просто: «Потому что вас двое и потом у вас будет спонсором чайная компания». «Ну, как бы вот мы вдвоем, но чайной компании в спонсорах у нас так и не было», — рассказали участники группы в интервью изданию Tophit.

«Винтаж» — «Челси»

Изначально было принято решение назвать коллектив «Челси», однако затем были вынуждены поменять его, и поэтому было выбрано название «Винтаж». Тогда даже подали запрос в лондонскую адвокатскую контору, которая владеет брендом «Челси». Анна Плетнева рассказывала об этом в интервью: «Мы даже вели переговоры с английской звукозаписывающей компанией по этому поводу. Там рассматривали наше предложение. Но затем произошел конфуз. Руководитель известной медиагруппы, получив права на имя, подарил диплом с названием „Челси“ ныне известной группе „Челси“, выпускникам „Фабрики звезд“».

«Агата Кристи» — ВИА «РТФ УПИ»

Поначалу детище Вадима Самойлова, Александра Козлова и Петра Мая носило название ВИА «РТФ УПИ». Назывались они так до 1988 года, когда коллектив пополнился: появился новый участник — брат Вадима, Глеб. Вместе с изменением состава решили поменять и название. Вариантов было два: «Жак-Ив Кусто» и «Агата Кристи». В итоге победила Кристи, хотя участники группы вовсе не были фанатами ее творчества. В общем, название не несет в себе каких-то тайных смыслов, а, можно сказать, выбрано наобум. Разве что инициалы Козлова совпадали с новым названием группы — А. К.

«Дискотека Авария» — «Интервью», «Огнетушитель»

Официально группа была основана в июне 90-го года, фактически начала свою творческую деятельность в 1988 году. Но, чтобы сразу начать музыкальную карьеру, у ребят не было денег на необходимое оборудование, поэтому они начинали с проведения дискотек. До обретения популярности начинающие артисты выступали под названиями «Интервью», «Огнетушитель». Историю же названия можно смело назвать легендой. Она гласит, что все произошло во время одного из концертов: замкнуло проводку и свет погас. Едва не началась паника, но участник группы Николай Тимофеев успел разрядить обстановку шуткой: «Спокойно, все нормально! Ведь мы — „Дискотека Авария“!»

«Наутилус Помпилиус» — «Али-Баба и сорок разбойников», «Наутилус»

Первоначально группа называлась «Али-Баба и сорок разбойников», однако это название не прижилось и группу решили назвать «Наутилус», но была проблема: под таким названием уже выступали Сергей Кавагоэ и Евгений Маргулис. Поэтому Илья Кормильцев предложил расширить название и добавить вторую часть — «помпилиус», как в названии вида моллюсков Nautilus pompilius.

«Иванушки International» — «Подсолнухи», «Дон Хип-Хоп и Санча Дансер» и «Союз-Апполонов»

Первый концерт группы прошел в ноябре 1995 года в Москве. В тот период молодая группа неоднократно бесплатно выступала в московских школах, на выпускных и последних звонках. Название «Иванушки International», или просто «Иванушки», родилось случайно: однажды Герман Витке зашел в студию и, увидев участников группы, удивленно сказал: «Что это за Иванушки такие?», поскольку они внешне напоминали героев русских сказок, оттуда все и пошло. А до этого ребята выступали под разными названиями, среди них были: «Подсолнухи», «Дон Хип-Хоп и Санча Дансер» и «Союз-Апполонов».

«Король и Шут» — «Зарезанный одуванчик», «Армагеддон», «Апокалипсис» и «Король Шутов»

В 1988 году в Ленинграде у троих одноклассников — Михаила «Горшка» Горшенева, Александра «Поручика» Щиголева и Александра «Балу» Балунова — возникла идея создания своей музыкальной группы, которую назвали «Контора». А последнее название появилось через 2 года, когда Горшенев познакомился с Андреем Князевым: группу назвали «Король Шутов», а позже изменили на «Король и Шут». На самом деле выбор у ребят был между несколькими названиями, среди них были «Зарезанный одуванчик», «Армагеддон», «Апокалипсис» и «Король Шутов». Кстати, в 1991 году появилась песня, которая называлась так же, как и группа, — «Король и Шут».

«Вирус!» — «Акварель», «Вот так!»

Группа появилась в 1998 году в Зеленограде. И поначалу носила название «Акварель», затем переименовалась в «Вот так!» Позже ее демокассета попала к московским продюсерам Игорю Силиверстову и Леониду Величковскому, которые и предложили молодым музыкантам сотрудничество. Название группы было изменено на «Вирус!» Именно под этим названием группа и обрела оглушительную популярность и ее песни очень многие помнят и слушают до сих пор.