10+ лайфхаков от знаменитостей, которые помогают им выглядеть безупречно

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Несмотря на то что над внешностью знаменитостей работают целые команды визажистов, стилистов и косметологов, у звезд есть свои секреты красоты, которые помогают им выглядеть роскошно в любой ситуации. Из статьи вы узнаете, как за 5 минут повторить фирменный макияж Виктории Бекхэм и почему Белла Хадид предпочитает краситься лежа. А в самом конце вас ждут полезные советы от визажистов с мировым именем.

AdMe.ru собрал самые интересные хитрости, которыми пользуются знаменитости, и надеется, что вы найдете для себя что-то полезное.

Адриана Лима

Супермодель и самый знаменитый «ангел» Victoria’s Secret каждый раз после снятия макияжа протирает лицо ватными дисками, смоченными в холодной кокосовой воде. Именно благодаря этой небольшой хитрости кожа становится гладкой и увлажненной. И еще один рецепт от модели для невероятного блеска волос: смешайте маску или кондиционер для волос с авокадо, оставьте на 45 минут, а затем смойте. Процедуру достаточно проводить раз в неделю.

Роузи Хантингтон-Уайтли

За безупречный тон лица самых знаменитых актрис, моделей и певиц отвечает визажист Ханг Ванго (Hung Vanngo). Именно он научил правильно пользоваться бронзером моделей Victoria’s Secret, в том числе и одного из «ангелов» — Роузи Хантингтон-Уайтли. Перед нанесением бронзера нанесите обычную пудру на все лицо (уделяя особое внимание жирным участкам кожи), затем пройдитесь по периметру лица загарной пудрой, корректируя скулы, лоб и подбородок. Завершающий штрих — нанесите еще один слой бронзера на все лицо, чтобы размыть границы. Так вы сможете избежать пятен, а макияж будет смотреться естественно.

Белла Хадид

Белла Хадид предлагает делать макияж лежа. В таком положении лицо расслаблено, и, по словам модели, так проще рисовать стрелки на глазах и подчеркивать контур губ. Еще один секрет свежего лица модели — никакого контуринга. Чтобы подчеркнуть все достоинства лица, достаточно воспользоваться хайлайтером и нанести его на спинку носа, скулы, галочку над губой и в уголки глаз.

Кейт Мосс

Старый трюк, которым пользовались модели 90-х на фотосессиях: если заплести тугие косички и спрятать их под волосами, то можно добиться эффекта моментального лифтинга.

Приянка Чопра

Сохранить губы в идеальном состоянии актрисе помогает скраб, который она делает сама. Все, что потребуется: морская соль, несколько капель глицерина и розовая вода. Губы после такой процедуры становятся мягкими и объемными.

Марго Робби

Чтобы не было видно контраста между загорелой кожей и волосами, Марго использует обычную зубную щетку и растушевывает ей тональный крем около линии роста волос. Эта процедура очень удивила ее мужа, и он спросил: «Что ты делаешь?», Марго ответила: «Расчесываю свой макияж на волосах!» Теперь он считает ее немного сумасшедшей, но главное, что лайфхак работает.

Кайли Дженнер

Кайли красит нижние ресницы коричневой тушью, так взгляд становится мягче. А для того чтобы придать лицу свежести, после нанесения румян проходится этой же кисточкой с остатками пигмента по спинке носа, лба и подбородка.

Бейонсе

Любимый визажист Бейонсе Джон Барнетт (Sir John Barnett) всегда оставляет центр лица певицы матовым, а хайлайтер наносит только на скулы и в 2 этапа: сначала распределяет жидкий хайлайтер безымянным пальцем, а затем закрепляет его сухим продуктом при помощи кисти. Главное правило: не наносить средства толстым слоем.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм показала, сколько времени уходит на ее фирменный повседневный макияж. Оказалось, что не более 5 минут. Сначала Виктория наносит темные тени и прокрашивает слизистую глаза коричневым карандашом, затем использует хайлайтер и завершает макияж румянами.

Аня Рубик

Супермодель обводит контур губ коричневыми тенями. Если наносить аккуратно, то можно добиться заметного увеличения губ без инъекций.

Бонус: лайфхаки от звездных визажистов

Визажист Ники Метц (Niki Metz) советует нанести консилер возле уголков губ, так они визуально приподнимутся и лицо не будет выглядеть уставшим.

Любимый прием звездного визажиста Деанна Меллузо (Deanna Melluso) — добавить хайлайтер на внутренние уголки глаз и растушевать по нижнему веку.

Каролина Дали (Carolina Dali) советует прокрашивать пространство между ресницами и рекомендует подводки с фетровым наконечником. Вы даже можете не использовать тушь — ваши глаза станут выразительнее, но при этом никто не заметит макияж.

Бенджамин Пакей (Benjamin Puckey) знает, как сделать макияж более стойким: сперва нанесите матовые тени, а затем продублируйте их сатиновыми такого же оттенка.

Интересный лайфхак от визажиста Сьюзи Герштейн (Suzy Gerstein): добавьте поверх бежевой помады немного красного пигмента в центр губ. Такой прием вернет губам живой оттенок и сделает лицо выразительным.