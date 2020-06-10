20+ популярных фильмов, которые стоило бы переснять от другого лица
Иногда в культовом фильме есть персонаж, которого все любят больше главного. Или за кадром остаются события, которые всем хотелось бы увидеть. Порой зрители все-таки получают сиквелы, которые отвечают на вопросы и дополняют картину, но далеко не всегда. Пользователи интернета порассуждали о том, каким могло бы быть знакомое всем кино, если бы его сняли от лица других персонажей.
Мы в AdMe.ru считаем, что многие из этих фильмов смогли бы завоевать сердца публики со всего мира.
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«История игрушек». Мальчик Энди любит играть, но начинает замечать, что вещи лежат не на своих местах, игрушки иногда пропадают и возвращаются, а в комнате порой слышны голоса, которые стихают при его приближении. И вот однажды он видит, как рука игрушечного ковбоя падает на пол. Но как она может упасть, если ковбой уже лежал на полу? Потихоньку Энди начинает думать, что никогда не остается в своей комнате один. Что блестящие бусинки игрушечных глаз действительно смотрят на него. Они смотрят на него. Они видят его. Он не один. Никогда не был один. Это история о мальчике, который сходит с ума, думая, что за всю свою жизнь ни разу не был одинок, а «друзья», рядом с которыми он рос, могут оказаться живее, чем он думал поначалу. Намного живее. © dannethdevito
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«Вилли Вонка и шоколадная фабрика», но от лица умпа-лумпы, который пытается поднять восстание рабов ради освобождения своего народа от власти людей. © humaniswear
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«Эта прекрасная жизнь» со стороны Мэри, жены главного героя. Она замужем за мечтателем со склонностью к депрессии, растит четырех детей, восстанавливает красивый старый викторианский дом, помогает супругу воплотить в жизнь мечту об идеальном сообществе и пытается защитить его от неудачливого дядюшки, наблюдая, как его депрессия становится глубже и глубже. Сможет ли она вытащить его? © cingalls
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«Матрица» с точки зрения агента Смита. Эти постоянные попытки пресечь восстание людей. © GRZMNKY
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А я бы посмотрел «Матрицу» от лица Морфеуса — приквел о том, как он узнал про Избранного и как со своей группой нашел Нео. © hdmx539
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«Матрицу», но с точки зрения обычного полицейского детектива, который пытается остановить безумцев, которые убивают людей просто так. Однажды он ловит и допрашивает Нео. «Значит, ты веришь, что реальности не существует? Поэтому ты убиваешь всех этих людей? Потому что их нет?» «Мир фальшивый, но люди реальны». «И ты все равно продолжаешь убивать их?» © inckalt
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«Звездные войны» со стороны имперца. Это была бы история о борьбе с террористами, которые запланировали величайший террористический акт в галактической истории — уничтожение военизированной базы миротворцев. Мы бы увидели антитеррористическое подразделение имперцев, которые пытаются найти шпионов, перевозящих украденные планы, и предотвратить нападение на базу. © robotlasagna
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«Форрест Гамп » от лица Дженни. Это было бы чудесное изображение чистой любви Форреста, которая контрастировала бы со всем, через что ей пришлось пройти, и ее мысли о том, как сложно ей ответить на его чувства в течение почти всей ее жизни. © Agleimielga
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Трилогия «Властелин колец» с точки зрения Саурона:
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«Сумерки» глазами отца Беллы. Он пытается расследовать нечто сверхъестественное втайне от своей дочери, которая уже увязла во всем этом, и потому ей нельзя доверять. Он собирает улики и пытается найти поддержку у важных людей и ученых, но в итоге обнаруживает, что миром управляет ужасающее древнее общество вампиров. © HiMyNameIs_REDACTED_
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О-Рен Ишии из «Убить Билла». Анимационная вставка про ее прошлое была великолепна, но она слишком короткая. О-Рен — один из самых интересных второстепенных персонажей. © f5en
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Только что закончила перечитывать «Голодные игры», и было бы забавно увидеть их взглядом Пита, Хеймитча, Цинны или Финника. Китнисс сильно погружена в себя, поэтому фильмы раскрывают ситуацию лучше книг. © Allredditorsarewomen
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Хотел бы отдельный фильм про Беззубика. Как он жил до встречи с Иккингом и после переселения на Новый Олух. © matrixsensei
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Историю о Гарри Поттере по версии Драко Малфоя. Каково это — жить в семье, где как минимум отец является Пожирателем Смерти, каким деканом был Снегг, каково учиться на факультете, который терпеть не может вся остальная школа, и самое главное — как Драко постепенно втягивают в войну, вынуждают убить Дамблдора и жить с Волдемортом под боком. Еще хочется посмотреть на Хогвартс на 7-м курсе Драко. Думаю, это была бы крайне интересная история. © VeryConfusedOwl
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Однозначно цикл о Гарри Поттере с точки зрения Гермионы и, возможно, Рона. Можно было бы чередовать их рассказы, как в «Игре престолов», по крайней мере в книгах с 4-й по 7-ю, потому что мы знаем, что они вроде бы нравятся друг другу, но не уверены в этом. Увидеть происходящее глазами обоих, зная, что они взаимно влюблены, было бы фантастически захватывающе. © Amyjane1203
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Историю о том, как дедушка Джо из «Чарли и шоколадная фабрика» однажды лег в постель и решил там и остаться, старый лентяй. Мне нужны объяснения! © booffershoess
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Назову «Робин Гуда» с точки зрения шерифа Ноттингема. Было бы здорово посмотреть фильм о средневековом полицейском, пытающемся поймать разбойника. © gallo48
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С тех пор как студия Disney подарила нам фильмы о Малефисенте, жажду новых историй о злодеях. В частности, хотела бы увидеть Гастона, хочу знать, какие обстоятельства привели к тому, что он стал таким. © enho224
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Пожалуй, «Назад в будущее». Было бы восхитительно увидеть все от лица Дока, хотя, наверное, из-за фокусов со временем история получилась бы несколько путаной © RexySurf
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«Унесенные призраками» со стороны Хаку. Наверное, история начнется с того, как он потеряет дом, а потом и личность, а потом решит помочь смутно знакомому ребенку украсть артефакт у могущественной ведьмы, заодно помогая управлять баней. © Nikibugs
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«Мизери» от лица Энни Уилкс. Хотел бы посмотреть ее пугающую предысторию. © oyofmidmidworld
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Ту часть «Криминального чтива», которая посвящена Марселласу Уоллесу. Мы бы наконец узнали, что находилось в чемодане, почему сделка не удалась, почему Марселлас сделал ставку на Бутча. © mapbc
Какой фильм и от лица какого персонажа хотели бы посмотреть вы?
Фото на превью The Twilight Saga: New Moon / Summit Entertainment