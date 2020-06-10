20+ популярных фильмов, которые стоило бы переснять от другого лица

«История игрушек». Мальчик Энди любит играть, но начинает замечать, что вещи лежат не на своих местах, игрушки иногда пропадают и возвращаются, а в комнате порой слышны голоса, которые стихают при его приближении. И вот однажды он видит, как рука игрушечного ковбоя падает на пол. Но как она может упасть, если ковбой уже лежал на полу? Потихоньку Энди начинает думать, что никогда не остается в своей комнате один. Что блестящие бусинки игрушечных глаз действительно смотрят на него. Они смотрят на него. Они видят его. Он не один. Никогда не был один. Это история о мальчике, который сходит с ума, думая, что за всю свою жизнь ни разу не был одинок, а «друзья», рядом с которыми он рос, могут оказаться живее, чем он думал поначалу. Намного живее. © dannethdevito