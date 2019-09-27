Все, чего вы не знали о «Бойцовском клубе» — фильме, фраза из которого дала название целому поколению

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В 1999 году на экраны вышел фильм «Бойцовский клуб». За 20 лет он приобрел статус культового и сегодня входит в список лучших 10 кинокартин всех времен по версии IMDb — крупнейшего сайта в мире, посвященного киноиндустрии. В основу картины лег одноименный роман Чака Паланика, написанный после того, как автор пришел на работу со следами побоев, на которые ни коллеги, ни начальство не обратили внимания. Несмотря на то что у фильма Дэвида Финчера и книги есть немало расхождений, сам Паланик признал, что экранизация оказалась лучше литературной основы.