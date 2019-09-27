Все, чего вы не знали о «Бойцовском клубе» — фильме, фраза из которого дала название целому поколению
В 1999 году на экраны вышел фильм «Бойцовский клуб». За 20 лет он приобрел статус культового и сегодня входит в список лучших 10 кинокартин всех времен по версии IMDb — крупнейшего сайта в мире, посвященного киноиндустрии. В основу картины лег одноименный роман Чака Паланика, написанный после того, как автор пришел на работу со следами побоев, на которые ни коллеги, ни начальство не обратили внимания. Несмотря на то что у фильма Дэвида Финчера и книги есть немало расхождений, сам Паланик признал, что экранизация оказалась лучше литературной основы.
В преддверии юбилея «Бойцовского клуба» AdMe.ru вспоминает факты и теории об этой киноленте, которые помогут лучше понять одно из самых любимых и в то же время неоднозначных произведений мирового кинематографа.
- Киностудия 20th Century Fox выкупила права на экранизацию книги Чака Паланика всего за $ 10 тыс. Сценарий был разослан 4 режиссерам: Брайану Сингеру, Дэнни Бойлу, Питеру Джексону и Дэвиду Финчеру. Сингер его даже не прочел, Бойл отказался после встречи с продюсерами, а Джексон был занят на съемках. В итоге доверили снимать Финчеру, который сам пробовал приобрести права на экранизацию, но проиграл крупной компании.
- Премьерный показ «Бойцовского клуба» состоялся в кинотеатрах 15 октября 1999 года. С самого начала кинолента не получила признания ни критиков, ни зрителей: последние просто не желали идти на фильм, считая, что им предлагают очередной проходной боевик. Причиной тому во многом была рекламная кампания ленты, в которой продюсеры, вопреки желанию Финчера, сделали ставку на узнаваемость Брэда Питта и сцены драк. Однако спустя 10 лет одна из самых влиятельных американских газет The New York Times назвала картину «определяющим культовым фильмом нашего времени».
- Вступительные титры обошлись создателям «Бойцовского клуба» в $ 750 тыс. при общем бюджете в $ 67 млн. Продюсеры согласились финансировать их создание только после того, как кинофильм был полностью отснят: они хотели быть уверены в успехе картины, прежде чем тратить такое количество средств на компьютерную графику.
- Хотя имя героя Эдварда Нортона ни разу не произносится (и в романе его тоже нет), существует мнение, что его зовут Джек. Впрочем, благодаря Чаку Паланику и его графическому роману «Бойцовский клуб — 2» мы узнаем имя главного персонажа фильма — Себастьян. По крайней мере, именно так он себя называет.
- Чак Паланик говорил, что, когда садился за работу над романом, и сам не подозревал, что Рассказчик и Тайлер Дёрден — один и тот же человек. По его словам, только дойдя примерно до 2/3 повествования, понял, что действия обоих героев дополняют друг друга, и решил, что «сольет» их в одну личность.
- После сцены в кабинете начальника, где герой Эдварда Нортона избивает сам себя, он говорит, что все это напоминает ему первый бой с Тайлером Дёрденом. На самом деле так и есть: если убрать из их первой схватки героя Брэда Питта, она будет выглядеть точно так же, как в эпизоде с директором.
- Если внимательно следить за повествованием, можно заметить, как на протяжении фильма слабеет Рассказчик, а Тайлер Дёрден, наоборот, набирает силу. Чтобы прийти в нужную форму, Эдвард Нортон скудно питался и мало спал, а Брэд Питт усиленно занимался в тренажерном зале и ходил в солярий. Благодаря стараниям актеров, к концу картины герой Нортона становится худым и изможденным, а персонаж Питта достигает расцвета силы, красоты и физической формы. Помимо прочего, Питт попросил своего стоматолога сделать ему скол на переднем зубе, чтобы лучше соответствовать своему экранному образу.
- В процессе подготовки к фильму оба актера изучали бокс и тхэквондо. Более того, и Нортон и Питт прошли полный курс обучения мыловарению.
- По утверждению Дэвида Финчера, стаканчики с кофе из Starbucks есть в каждой сцене фильма, правда, они не всегда находятся на виду. Владельцы сети, которым показали сценарий, не были против использования их продукции в киноленте, однако запретили создателям уничтожать свое заведение в кадре: по замыслу сценариста, именно одну из кофеен Starbucks должен был разрушить гигантский металлический шар.
- Дом, где живет Тайлер Дёрден, находится на Бумажной улице. На самом деле термин paper street используется градостроителями в англоязычных странах только на планах городов и обозначает улицы или дороги, которых не существует в реальности. Зачастую этот прием используется в качестве хитрости издателями карт, чтобы предотвратить кражу интеллектуальной собственности: если такое же название обнаруживается на том же месте в карте другого издания, значит, она была просто скопирована с оригинала.
- Известный факт: в сцене у бара, когда Тайлер просит Рассказчика ударить его, Эдвард Нортон на самом деле с силой бьет Брэда Питта, совершенно неожиданно для того. Однако не только Питт пострадал в процессе съемок. В эпизоде, где Рассказчик спускается по лестнице в доме на Бумажной улице и Стеф бьет по лицу одного из «обезьян», удары тоже были настоящими — из-за большого количества дублей актер не выдержал боли, убежал со съемочной площадки и не вернулся.
- Костюм Мита Лоуфа, сыгравшего Боба — человека, которого Рассказчик встречает в группе поддержки в начале фильма, — весил около 45 кг и был наполнен птичьим кормом. Сниматься в нем было настолько тяжело, что актеру приходилось использовать кислородный баллон, чтобы нормально дышать.
- Намеки на то, что Тайлер Дёрден всего лишь плод воображения Рассказчика, можно встретить на протяжении всего фильма. Так, например, в автобусе герой Нортона платит только за одного человека, а когда выбирается из машины после аварии, которая якобы произошла по вине Тайлера, сидевшего за рулем, то оказывается на водительском сидении. В эпизоде, когда оба героя громят автомобили на парковке, первым бьет Дёрден, однако сигнализация срабатывает только после удара Рассказчика. Кроме того, в сцене, когда хозяин бара ударяет Тайлера в живот, Рассказчик сгибается так, будто получил точно такой же удар.
- Во время съемок Эдвард Нортон и Брэд Питт обнаружили, что оба ненавидят автомобиль Volkswagen Beetle, и настояли на том, чтобы одна из машин, которую они разбивают на парковке, была именно такой марки.
- Поскольку вербовка новых членов бойцовского клуба происходит, скорее всего, в то время, когда сознанием Рассказчика владеет его альтер эго, от зрителя этот момент скрыт. Однако мы можем предположить, что вербуют их прямо на улице. Так, человек, который толкает Рассказчика (кстати, он задевает и Дёрдена, однако не извиняется перед ним, как перед персонажем Нортона, что еще раз намекает на то, что героя Питта не существует) в автобусе и священник, которого поливают водой (его мы узнаем по кресту на шее), оказываются в клубе.
- Во время вдохновляющей речи для героев клуба, Дёрден произносит такие слова: «Телевидение внушило нам веру в то, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла...» В тот момент, когда он говорит «...и рок-н-ролла», он смотрит на персонажа Джареда Лето, который примерно за год до выхода фильма на экран создал свою рок-группу 30 Second To Mars.
- Очки с желтыми линзами, которые носит Тайлер Дёрден, — это так называемые блокаторы синего цвета. Они отсекают синюю часть спектра, который мешает выработке мелатонина, чей недостаток провоцирует бессонницу. И это еще одно указание на то, что Тайлера на самом деле не существует — ведь бессонницей страдает сам Рассказчик и очки нужны именно ему.
- Ближе к концу фильма Рассказчик оказывается в полицейском участке, где беседует с 3 детективами с фамилиями Эндрю, Кевин и Уокер. Сценариста другого фильма, «Семь», режиссером которого тоже был Дэвид Финчер, зовут Эндрю Кевин Уокер.
- Телефонный номер Марлы Сингер,
555-01-34,упоминается еще в нескольких фильмах. Так, например, он принадлежит персонажу по имени Тедди в фильме «Помни». Кстати, о телефонных номерах. Еще одно указание на то, что Тайлера Дёрдена не существует, связано с номером телефона: когда Марла звонит в дом на Бумажной улице, Рассказчик спрашивает, откуда она его узнала. На что получает ответ: «Ты сам его мне дал». Но мы помним, что с момента переезда к Тайлеру он ни разу не встречался с Марлой.
- Одна из общепринятых теорий о «Бойцовском клубе» гласит, что не только Тайлер Дёрден, но и Марла Сингер всего лишь одна из множественных личностей, созданных сознанием персонажа Нортона. Однако есть мнение, что и Боба тоже не существует в реальности. Откуда же он взялся? Помните эпизод в начале фильма, когда начальник Рассказчика осматривает разбитую обгоревшую машину, в которой погибла семья? Так вот человек за рулем и был Бобом. В пользу этого говорит несколько фактов: глава семейства был очень крупным мужчиной; машина, которая разбилась в ДТП была точно такой же, на которой позже попали в аварию Тайлер и Рассказчик, и, наконец, на теле погибшего была рубашка, надетая на Боба в момент его встречи с героем в группе поддержки.
- Кстати, в пользу несуществования Марлы и Тайлера в реальности говорит тот факт, что оба они не отражаются в зеркалах. Это можно увидеть в сцене, где герои Брэда Питта и Хелены Бонэм Картер бегут по коридору гостиницы, в которой живет Марла.
- Проекта «Разрушение», скорее всего, тоже не существовало, равно как и его членов, которых Дёрден называл «космическими обезьянами». Вероятно, все они многочисленные личности, тоже созданные воспаленным сознанием героя Нортона.
- В одном из своих монологов Тайлер Дёрден произносит фразу: «Ты не уникальная снежинка, ты такое же разлагающееся вещество, как и все остальные». Термин «поколение снежинок», которым пренебрежительно называют людей, чье взросление пришлось на первые годы XXI века, появился именно благодаря книге Паланика и фильму Финчера.
А как вы считаете, почему «Бойцовский клуб» стал культовым фильмом?
Фото на превью Fight Club / 20th Century Fox