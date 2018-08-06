Внуки знаменитых людей ХХ века, которые смогли добиться не меньшего успеха (Внук Кларка Гейбла нас покорил)

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Не секрет, что дети знаменитых актеров, писателей и политических деятелей часто идут по стопам своих родителей. Можно ли сказать то же самое о внуках? Оказывается, можно. Потомки культовых личностей ХХ века так же красивы, талантливы и амбициозны, как их дедушки и бабушки.

AdMe.ru тщательно исследовал родственные связи знаменитостей и сегодня расскажет вам о том, как живут и чем занимаются их внуки.

1. Крис Пайн, внук Энн Гвинн

Крис Пайн («Поцелуй на удачу», «Значит, война») — успешный голливудский актер и внук иконы пин-ап 40-х годов Энн Гвинн. Кстати, Энн прославилась ролями в фильмах ужасов и была признанной королевой крика (одной из тех самых красоток из винтажных фильмов, которые пронзительно визжат при приближении разных чудовищ). Сам Крис учился в престижном Калифорнийском университете в Беркли и имеет степень бакалавра по английскому языку. В его фильмографии более 30 работ, но громкую популярность и признание фанатов он получил после съемок во франшизе «Стартрек».

2. Куинн Тайви, внук Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор покорила миллионы зрителей по всему миру своими выразительными глазами и копной черных густых волос, и посмотрите, как удивительно похож на нее внук. Однако сходство не только внешнее: Куинн Тайви унаследовал еще и доброту Элизабет. Сейчас он является соучредителем благотворительного фонда по борьбе со СПИДом имени Элизабет Тейлор. Кроме того, Куинн — фотограф: он объездил всю Америку, фотографируя людей, страдающих синдромом иммунодефицита, а еще активно собирает средства для организации amfAR, которая финансирует исследование болезни.

3. Кларк Джеймс Гейбл, внук Кларка Гейбла

Кларк Гейбл — непревзойденный Ретт Батлер из «Унесенных ветром» и один из самых красивых мужчин ХХ столетия. И его внук Кларк Гейбл III ничем не уступает дедушке: те же магнетическая внешность и харизма. Кларк стал работать моделью с пяти лет, а сейчас ведет телешоу «Читеры», в котором съемочная группа разоблачает неверных жен и мужей в прямом эфире.

4. Туки Брандо, внук Марлона Брандо

Марлон Брандо официально считался отцом 11 детей, из которых трое были приемными, и все получили его фамилию. Туки Брандо — внук актера и таитянки Тариты Териипия (кстати, это личный рекорд Брандо: самый долгий из всех его браков, который продлился 10 лет). Туки Брандо строит карьеру модели, причем очень успешно: он является лицом дома Versace, участвует в модных показах и фотосессиях, а еще окончил медицинский факультет.

5. Бернард Сизер Эйнштейн, внук Альберта Эйнштейна

Альберт Эйнштейн, один из основателей современной теоретической физики, пожалуй, не нуждается в представлении: его вклад в науку неоценим. Внук Эйнштейна Бернард Сизер пошел по стопам своего деда: изучал квантовую физику и любил музыку так же, как его великий предок. Бернард работал на оборонные предприятия США, где занимался усовершенствованием приборов ночного видения и исследовал лазерные технологии.

6. Кэмерон Дуглас, внук Кирка Дугласа

Кэмерон Дуглас — актер и член влиятельной кинодинастии Дугласов. Его дедушка Кирк Дуглас стал знаменит благодаря ролям в классических голливудских картинах «Спартак», «Доктор Джекилл и мистер Хайд», а папа, Майкл Дуглас, — известный актер и продюсер. В начале карьеры Кэмерон снимался в фильмах. В его биографии — 4 картины Джеки Чана, а сейчас он работает в сфере кинопроизводства на Манхэттене.

7. Золека Мандела, внучка Нельсона Манделы

Нельсон Мандела — первый чернокожий президент ЮАР, борец с расизмом и обладатель Нобелевской премии мира. Его внучка Золека Мандела — активист, спикер и писатель, она вдохновляет людей на борьбу с раком и делится собственным опытом победы над болезнью. К тому же Золека является одним из послов всемирной организации безопасности движения (несколько лет назад ее дочь погибла под колесами автомобиля).

8. Николас Соумс, внук Уинстона Черчилля

Сэр Уинстон Спенсер-Черчилль — политик, премьер-министр Великобритании, журналист, писатель и обладатель Нобелевской премии по литературе. Согласно опросу 2002 года, был признан величайшим британцем за всю историю страны. Даже Чарльз Дарвин и Уильям Шекспир оказались позади. Николас Соумс — внук Черчилля, член Консервативной партии Великобритании и один из директоров частной военной компании, занимающейся поставками оружия.

9. Джеймс Тьерре, внук Чарли Чаплина

Чарли Чаплин официально был женат 4 раза, у него 12 детей от разных браков. Джеймс Тьерре -внук Чарли, танцор, мим, актер и циркач. У него есть своя труппа La Compagnie du Hanneton: артисты выступают в жанре «нового цирка», который объединяет театр, танец, драму и традиционные цирковые номера.

10. Дрю Бэрримор, внучка Лайонелла Бэрримора

Дрю Бэрримор — голливудская дива, известная всему миру, свою первую роль в кино она получила в 7 лет. Однако ее дедушка Лайонелл Бэрримор был мегапопулярен в 30-е годы ХХ века благодаря ролям в классических драмах «Гранд-отель» и «Шерлок Холмс».

11. Сара Сазерленд, внучка Дональда Сазерленда

Сара Сазерленд продолжает актерскую династию. Ее отец Кифер и дед Дональд давно известны всем поклонникам хороших фильмов. Сара не отстает: снимается в сериалах, полнометражных кинолентах и занимается продюсерской деятельностью.

12. Итан Пек, внук Грегори Пека

Миллионы девушек 50-х вздыхали по герою Грегори Пека в фильме «Римские каникулы». История принцессы Анны и журналиста Джо Брэдли не может оставить равнодушными и нас. Но посмотрите: внук Грегори Пека Итан вырос и пошел по стопам деда. Итан снимается в фильмах и сериалах, а критики пророчат ему весьма успешную карьеру. Еще бы: с такими-то данными!