Узнайте, какой фильм был самым популярным в год вашего рождения

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Самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа был и остается «Унесенные ветром», вышедший в 1939 году, — в пересчете на современные деньги сборы составили более $ 3,7 млрд. Интересно, что до начала XXI века лидерами в кинопрокате почти всегда были драмы, боевики или мюзиклы, а вот с наступлением нового тысячелетия пальма первенства перешла к франшизам. Кстати, а вы знаете, какой фильм собрал в прокате больше других в год вашего рождения? Если нет, то мы вам расскажем.

Мы в AdMe.ru любим кино и все, что с ним связано, и считаем, что большие кассовые сборы — один из главных признаков по-настоящему хорошего фильма.

2010 год. История игрушек: Большой побег

  • Рейтинг IMDb — 8,3
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

2009 год. Аватар

  • Рейтинг IMDb — 7,8
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

2008 год. Темный рыцарь

  • Рейтинг IMDb — 9,0
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,5

2007 год. Пираты Карибского моря: На краю света

  • Рейтинг IMDb — 7,1
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

2006 год. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

  • Рейтинг IMDb — 7,3
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

2005 год. Гарри Поттер и кубок огня

  • Рейтинг IMDb — 7,7
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

2004 год. Шрек-2

  • Рейтинг IMDb — 7,2
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

2003 год. Властелин колец: Возвращение короля

  • Рейтинг IMDb — 8,9
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,6

2002 год. Властелин колец: Две крепости

  • Рейтинг IMDb — 8,7
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,6

2001 год. Гарри Поттер и философский камень

  • Рейтинг IMDb - 7,6
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,2

2000 год. Миссия невыполнима-2

  • Рейтинг IMDb - 6,1
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 6,9

1999 год. Звездные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза

  • Рейтинг IMDb - 6,5
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,9

1998 год. Армагеддон

  • Рейтинг IMDb - 6,6
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,8

1997 год. Титаник

  • Рейтинг IMDb - 7,8
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,4

1996 год. День независимости

  • Рейтинг IMDb - 7,0
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,6

1995 год. История игрушек

  • Рейтинг IMDb - 8,3
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,9

1994 год. Король Лев

  • Рейтинг IMDb - 8,5
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,8

1993 год. Парк юрского периода

  • Рейтинг IMDb - 8,1
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,8

1992 год. Аладдин

  • Рейтинг IMDb - 8,0
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,1

1991 год. Терминатор-2: Судный день

  • Рейтинг IMDb - 8,5
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,3

1990 год. Привидение

  • Рейтинг IMDb - 7,0
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,2

1989 год. Индиана Джонс и последний крестовый поход

  • Рейтинг IMDb - 8,3
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,1

1988 год. Человек дождя

  • Рейтинг IMDb - 8,0
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,2

1987 год. Роковое влечение

  • Рейтинг IMDb - 6,9
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,2

1986 год. Лучший стрелок

  • Рейтинг IMDb - 6,9
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,1

1985 год. Назад в будущее

  • Рейтинг IMDb - 8,5
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,6

1984 год. Индиана Джонс и Храм судьбы

  • Рейтинг IMDb - 7,6
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,9

1983 год. Звездные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая

  • Рейтинг IMDb - 8,3
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,2

1982 год. Инопланетянин

  • Рейтинг IMDb - 7,9
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,8

1981 год. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

  • Рейтинг IMDb - 8,5
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,0

1980 год. Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар

  • Рейтинг IMDb - 8,8
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,1

1979 год. Лунный гонщик

  • Рейтинг IMDb - 6,3
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 6,7

1978 год. Бриолин

  • Рейтинг IMDb - 7,2
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,6

1977 год. Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда

  • Рейтинг IMDb - 8,6
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,1

1976 год. Рокки

  • Рейтинг IMDb - 8,1
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,0

1975 год. Челюсти

  • Рейтинг IMDb - 8,0
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,3

1974 год. Сверкающие седла

  • Рейтинг IMDb - 7,8
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 6,7

1973 год. Изгоняющий дьявола

  • Рейтинг IMDb - 8,0
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,7

1972 год. Крестный отец

  • Рейтинг IMDb - 9,2
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 8,7

1971 год. Билли Джек

  • Рейтинг IMDb - 6,2
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 5,5

1970 год. История любви

  • Рейтинг IMDb - 6,9
  • Рейтинг "КиноПоиска" - 7,9

1969 год. Бутч Кэссиди и Санденс Кид

  • Рейтинг IMDb — 8,1
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

1968 год. Смешная девчонка

  • Рейтинг IMDb — 7,6
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

1967 год. Книга джунглей

  • Рейтинг IMDb — 7,6
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

1966 год. Библия. Начало

  • Рейтинг IMDb — 6,3
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

1965 год. Звуки музыки

  • Рейтинг IMDb — 8,0
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

1964 год. Мэри Поппинс

  • Рейтинг IMDb — 7,8
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

1963 год. Клеопатра

  • Рейтинг IMDb — 7,0
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

1962 год. Самый длинный день

  • Рейтинг IMDb — 7,8
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

1961 год. 101 далматинец

  • Рейтинг IMDb — 7,2
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

1960 год. Швейцарская семья Робинзонов

  • Рейтинг IMDb — 7,2
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

1959 год. Бен Гур

  • Рейтинг IMDb — 8,1
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

1958 год. Юг Тихого океана

  • Рейтинг IMDb — 6,9
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

1957 год. Мост через реку Квай

  • Рейтинг IMDb — 8,2
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

1956 год. Десять заповедей

  • Рейтинг IMDb — 7,9
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

1955 год. Леди и бродяга

  • Рейтинг IMDb — 7,3
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2

1954 год. Светлое Рождество

  • Рейтинг IMDb — 7,6
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

1953 год. Питер Пен

  • Рейтинг IMDb — 7,3
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

1952 год. Величайшее шоу мира

  • Рейтинг IMDb — 6,7
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0

1951 год. Камо грядеши

  • Рейтинг IMDb — 7,2
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

1950 год. Золушка

  • Рейтинг IMDb — 7,3
  • Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

А вы смотрели "ваш" фильм?

Фото на превью Mission: Impossible II / Paramount Pictures

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