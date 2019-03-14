Узнайте, какой фильм был самым популярным в год вашего рождения
Самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа был и остается «Унесенные ветром», вышедший в 1939 году, — в пересчете на современные деньги сборы составили более $ 3,7 млрд. Интересно, что до начала XXI века лидерами в кинопрокате почти всегда были драмы, боевики или мюзиклы, а вот с наступлением нового тысячелетия пальма первенства перешла к франшизам. Кстати, а вы знаете, какой фильм собрал в прокате больше других в год вашего рождения? Если нет, то мы вам расскажем.
Мы в AdMe.ru любим кино и все, что с ним связано, и считаем, что большие кассовые сборы — один из главных признаков по-настоящему хорошего фильма.
2010 год. История игрушек: Большой побег
- Рейтинг IMDb — 8,3
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8
2009 год. Аватар
- Рейтинг IMDb — 7,8
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0
2008 год. Темный рыцарь
- Рейтинг IMDb — 9,0
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,5
2007 год. Пираты Карибского моря: На краю света
- Рейтинг IMDb — 7,1
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0
2006 год. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
- Рейтинг IMDb — 7,3
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1
2005 год. Гарри Поттер и кубок огня
- Рейтинг IMDb — 7,7
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9
2004 год. Шрек-2
- Рейтинг IMDb — 7,2
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6
2003 год. Властелин колец: Возвращение короля
- Рейтинг IMDb — 8,9
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,6
2002 год. Властелин колец: Две крепости
- Рейтинг IMDb — 8,7
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,6
2001 год. Гарри Поттер и философский камень
- Рейтинг IMDb - 7,6
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,2
2000 год. Миссия невыполнима-2
- Рейтинг IMDb - 6,1
- Рейтинг "КиноПоиска" - 6,9
1999 год. Звездные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза
- Рейтинг IMDb - 6,5
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,9
1998 год. Армагеддон
- Рейтинг IMDb - 6,6
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,8
1997 год. Титаник
- Рейтинг IMDb - 7,8
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,4
1996 год. День независимости
- Рейтинг IMDb - 7,0
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,6
1995 год. История игрушек
- Рейтинг IMDb - 8,3
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,9
1994 год. Король Лев
- Рейтинг IMDb - 8,5
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,8
1993 год. Парк юрского периода
- Рейтинг IMDb - 8,1
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,8
1992 год. Аладдин
- Рейтинг IMDb - 8,0
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,1
1991 год. Терминатор-2: Судный день
- Рейтинг IMDb - 8,5
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,3
1990 год. Привидение
- Рейтинг IMDb - 7,0
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,2
1989 год. Индиана Джонс и последний крестовый поход
- Рейтинг IMDb - 8,3
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,1
1988 год. Человек дождя
- Рейтинг IMDb - 8,0
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,2
1987 год. Роковое влечение
- Рейтинг IMDb - 6,9
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,2
1986 год. Лучший стрелок
- Рейтинг IMDb - 6,9
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,1
1985 год. Назад в будущее
- Рейтинг IMDb - 8,5
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,6
1984 год. Индиана Джонс и Храм судьбы
- Рейтинг IMDb - 7,6
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,9
1983 год. Звездные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая
- Рейтинг IMDb - 8,3
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,2
1982 год. Инопланетянин
- Рейтинг IMDb - 7,9
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,8
1981 год. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
- Рейтинг IMDb - 8,5
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,0
1980 год. Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар
- Рейтинг IMDb - 8,8
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,1
1979 год. Лунный гонщик
- Рейтинг IMDb - 6,3
- Рейтинг "КиноПоиска" - 6,7
1978 год. Бриолин
- Рейтинг IMDb - 7,2
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,6
1977 год. Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда
- Рейтинг IMDb - 8,6
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,1
1976 год. Рокки
- Рейтинг IMDb - 8,1
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,0
1975 год. Челюсти
- Рейтинг IMDb - 8,0
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,3
1974 год. Сверкающие седла
- Рейтинг IMDb - 7,8
- Рейтинг "КиноПоиска" - 6,7
1973 год. Изгоняющий дьявола
- Рейтинг IMDb - 8,0
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,7
1972 год. Крестный отец
- Рейтинг IMDb - 9,2
- Рейтинг "КиноПоиска" - 8,7
1971 год. Билли Джек
- Рейтинг IMDb - 6,2
- Рейтинг "КиноПоиска" - 5,5
1970 год. История любви
- Рейтинг IMDb - 6,9
- Рейтинг "КиноПоиска" - 7,9
1969 год. Бутч Кэссиди и Санденс Кид
- Рейтинг IMDb — 8,1
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0
1968 год. Смешная девчонка
- Рейтинг IMDb — 7,6
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0
1967 год. Книга джунглей
- Рейтинг IMDb — 7,6
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8
1966 год. Библия. Начало
- Рейтинг IMDb — 6,3
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3
1965 год. Звуки музыки
- Рейтинг IMDb — 8,0
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1
1964 год. Мэри Поппинс
- Рейтинг IMDb — 7,8
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6
1963 год. Клеопатра
- Рейтинг IMDb — 7,0
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9
1962 год. Самый длинный день
- Рейтинг IMDb — 7,8
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3
1961 год. 101 далматинец
- Рейтинг IMDb — 7,2
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0
1960 год. Швейцарская семья Робинзонов
- Рейтинг IMDb — 7,2
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5
1959 год. Бен Гур
- Рейтинг IMDb — 8,1
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1
1958 год. Юг Тихого океана
- Рейтинг IMDb — 6,9
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2
1957 год. Мост через реку Квай
- Рейтинг IMDb — 8,2
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8
1956 год. Десять заповедей
- Рейтинг IMDb — 7,9
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3
1955 год. Леди и бродяга
- Рейтинг IMDb — 7,3
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2
1954 год. Светлое Рождество
- Рейтинг IMDb — 7,6
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1
1953 год. Питер Пен
- Рейтинг IMDb — 7,3
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8
1952 год. Величайшее шоу мира
- Рейтинг IMDb — 6,7
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0
1951 год. Камо грядеши
- Рейтинг IMDb — 7,2
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4
1950 год. Золушка
- Рейтинг IMDb — 7,3
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1
А вы смотрели "ваш" фильм?
Фото на превью Mission: Impossible II / Paramount Pictures