Узнайте, какой фильм был самым популярным в год вашего рождения

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Самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа был и остается «Унесенные ветром», вышедший в 1939 году, — в пересчете на современные деньги сборы составили более $ 3,7 млрд. Интересно, что до начала XXI века лидерами в кинопрокате почти всегда были драмы, боевики или мюзиклы, а вот с наступлением нового тысячелетия пальма первенства перешла к франшизам. Кстати, а вы знаете, какой фильм собрал в прокате больше других в год вашего рождения? Если нет, то мы вам расскажем.