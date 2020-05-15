Тест: Попробуйте угадать национальность звезд, о настоящем происхождении которых практически никто не знает

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Часто по внешности человека можно сделать вывод о его национальности. Но иногда природа дает сбой. Удивить своим происхождением могут даже звезды мировой величины, о которых, казалось бы, уже все известно.

AdMe.ru предлагает вам проверить остроту своего чутья и отгадать национальность 12 знаменитостей. И пусть интуиция вас не подведет. Подсказка: в жилах некоторых звезд течет кровь далеко не одного народа.

1. Жан Рено

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© La tigre e la neve / Melampo Cinematografica   © La tigre e la neve / Melampo Cinematografica  

Подробнее можно прочитать здесь.

2. Стив Джобс

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© Xinhua / eyevine / EAST NEWS   © Xinhua / eyevine / EAST NEWS  

Подробнее можно прочитать здесь.

3. Джиджи Хадид

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© Invision / Invision / East News   © Invision / Invision / East News  

Подробнее можно прочитать здесь.

4. Джейк Джилленхол

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© Demolition / Black Label Media   © Demolition / Black Label Media  

Подробнее можно прочитать здесь.

5. Дита фон Тиз

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© Instagram / Sipa USA / East News   © Instagram / Sipa USA / East News  

Подробнее можно прочитать здесь.

6. Джим Керри

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© The Truman Show / Paramount Pictures   © The Truman Show / Paramount Pictures  

Подробнее можно прочитать здесь.

7. Ума Турман

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© Kill Bill: Volume 1 / Miramax Films   © Kill Bill: Volume 1 / Miramax Films  

Подробнее можно прочитать здесь.

8. Рита Ора

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© face to face / FaceToFace / REPORTER   © face to face / FaceToFace / REPORTER  

Подробнее можно прочитать здесь.

9. Зейн Малик

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© Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS   © Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS  

Подробнее можно прочитать здесь.

10. Аня Тейлор-Джой

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© Glass / Universal Pictures   © Glass / Universal Pictures  

Подробнее можно прочитать здесь.

11. Роберт Дауни — младший

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© Sherlock Holmes / Warner Bros. Pictures   © Sherlock Holmes / Warner Bros. Pictures  

Подробнее можно прочитать здесь.

12. Сандра Буллок

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© Premonition / Metro-Goldwyn-Mayer   © Premonition / Metro-Goldwyn-Mayer  

Подробнее можно прочитать здесь.

Кто удивил вас своими корнями больше всех?

Фото на превью Xinhua / eyevine / EAST NEWS

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