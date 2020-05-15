Тест: Попробуйте угадать национальность звезд, о настоящем происхождении которых практически никто не знает

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Часто по внешности человека можно сделать вывод о его национальности. Но иногда природа дает сбой. Удивить своим происхождением могут даже звезды мировой величины, о которых, казалось бы, уже все известно.