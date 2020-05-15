Тест: Попробуйте угадать национальность звезд, о настоящем происхождении которых практически никто не знает
Часто по внешности человека можно сделать вывод о его национальности. Но иногда природа дает сбой. Удивить своим происхождением могут даже звезды мировой величины, о которых, казалось бы, уже все известно.
AdMe.ru предлагает вам проверить остроту своего чутья и отгадать национальность 12 знаменитостей. И пусть интуиция вас не подведет. Подсказка: в жилах некоторых звезд течет кровь далеко не одного народа.
1. Жан Рено
2. Стив Джобс
3. Джиджи Хадид
4. Джейк Джилленхол
5. Дита фон Тиз
6. Джим Керри
7. Ума Турман
8. Рита Ора
9. Зейн Малик
10. Аня Тейлор-Джой
11. Роберт Дауни — младший
12. Сандра Буллок
Кто удивил вас своими корнями больше всех?
Фото на превью Xinhua / eyevine / EAST NEWS