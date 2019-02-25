Стали известны победители 91-й церемонии вручения премии «Оскар»

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Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения главной кинонаграды года — премии «Оскар». Впервые за 30 лет на сцене не было ведущего, что, впрочем, не помешало отметить заслуженных победителей.

AdMe.ru уже не терпится поведать, кто стал обладателем почетных наград в киноискусстве в этом году.

Лучший фильм — «Зеленая книга»

Лучший актер — Рами Малек, «Богемская рапсодия»

Лучшая актриса — Оливия Колман, «Фаворитка»

Лучшая мужская роль 2-го плана — Махершала Али, «Зеленая книга»

Лучшая женская роль 2-го плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, «Рома»

Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»

Лучшая песня к фильму — «Shallow», Леди Гага, «Звезда родилась»

Остальные победители

Лучший фильм на иностранном языке — «Рома»

Лучший оригинальный сценарий — «Зеленая книга»

Лучший адаптированный сценарий — «Черный клановец»

Лучшая операторская работа — Альфонсо Куарон, «Рома»

Лучший монтаж — «Богемская рапсодия»

Лучший оригинальный саундтрек — «Черная Пантера»

Лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне»

Лучшая работа художника-постановщика — «Черная Пантера»

Лучший дизайн костюмов — «Черная Пантера»

Лучший грим и прически — «Власть»

Лучший монтаж звука — «Богемская рапсодия»

Лучшее сведение звука — «Богемская рапсодия»

Лучший документальный фильм — «Свободный подъем в одиночку»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Точка. Конец предложения»

Лучший короткометражный игровой фильм — «Кожа»

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Бао»

Леди Гага

Оливия Колман, Махершала Али, Реджина Кинг

Рами Малек

Альфонсо Куарон

Чьей победе на этом «Оскаре» вы рады больше всего?

Фото на превью Bohemian Rhapsody / 20th Century Fox

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