Стали известны победители 91-й церемонии вручения премии «Оскар»
Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения главной кинонаграды года — премии «Оскар». Впервые за 30 лет на сцене не было ведущего, что, впрочем, не помешало отметить заслуженных победителей.
AdMe.ru уже не терпится поведать, кто стал обладателем почетных наград в киноискусстве в этом году.
Лучший фильм — «Зеленая книга»
Лучший актер — Рами Малек, «Богемская рапсодия»
Лучшая актриса — Оливия Колман, «Фаворитка»
Лучшая мужская роль 2-го плана — Махершала Али, «Зеленая книга»
Лучшая женская роль 2-го плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, «Рома»
Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»
Лучшая песня к фильму — «Shallow», Леди Гага, «Звезда родилась»
Остальные победители
Лучший фильм на иностранном языке — «Рома»
Лучший оригинальный сценарий — «Зеленая книга»
Лучший адаптированный сценарий — «Черный клановец»
Лучшая операторская работа — Альфонсо Куарон, «Рома»
Лучший монтаж — «Богемская рапсодия»
Лучший оригинальный саундтрек — «Черная Пантера»
Лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне»
Лучшая работа художника-постановщика — «Черная Пантера»
Лучший дизайн костюмов — «Черная Пантера»
Лучший грим и прически — «Власть»
Лучший монтаж звука — «Богемская рапсодия»
Лучшее сведение звука — «Богемская рапсодия»
Лучший документальный фильм — «Свободный подъем в одиночку»
Лучший короткометражный документальный фильм — «Точка. Конец предложения»
Лучший короткометражный игровой фильм — «Кожа»
Лучший короткометражный анимационный фильм — «Бао»
Леди Гага
Оливия Колман, Махершала Али, Реджина Кинг
Рами Малек
Альфонсо Куарон
Чьей победе на этом «Оскаре» вы рады больше всего?
Фото на превью Bohemian Rhapsody / 20th Century Fox