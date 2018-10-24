Сколько стоит билет в кино в разных странах (Северная Корея не перестает удивлять)

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Наверняка вы хоть краем уха, но слышали про бокс-офисы громких фильмов. Например, последние «Мстители» в мировом прокате собрали более 2 млрд долларов. Но не каждая страна при одинаковом количестве зрителей приносит фильму равный доход. Оказывается, за такое удовольствие, как кино, в каждой стране платят совершенно разные суммы.

AdMe.ru при помощи статистики Worldatlas и сайта по расчету стоимости жизни в разных странах Еxpatistan посчитал, сколько стоит поход в кино в разных странах. Цена указана средняя (в столице / провинции; в будни / выходные цена, разумеется, разная). Цифры указаны согласно курсу рубля ЦБ РФ на 23.10.2018 (₽ 65,30 за $ 1).

Монголия: $ 2,25 (147 руб.)

Египет: $ 3,74 (244 руб.)

Индия: $ 4,15 (271 руб.)

Колумбия: $ 4,22 (276 руб.)

Венгрия: $ 6,27 (409 руб.)

США: $ 8,13 (531 руб.)

Испания: $ 8,54 (558 руб.)

Франция: $ 8,57 (559 руб.)

Израиль: $ 8,98 (586 руб.)

Южная Корея: $ 9 (588 руб.)

Германия: $ 10,71 (699 руб.)

Великобритания: $ 10,90 (711 руб.)

Объединенные Арабские Эмираты: $ 11,27 (736 руб.)

Япония: $ 12,77 (834 руб.)

Австралия: $ 12,95 (846 руб.)

Швейцария: $ 16,80 (1 097 руб.)

Китай: в кассе — $ 17,29 (1 129 руб.), онлайн — $ 5,76 (376 руб.)

Бахрейн: $ 17,48 (1 141 руб.)

Северная Корея: $ 42 (2 743 руб.)