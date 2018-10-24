Сколько стоит билет в кино в разных странах (Северная Корея не перестает удивлять)
Наверняка вы хоть краем уха, но слышали про бокс-офисы громких фильмов. Например, последние «Мстители» в мировом прокате собрали более 2 млрд долларов. Но не каждая страна при одинаковом количестве зрителей приносит фильму равный доход. Оказывается, за такое удовольствие, как кино, в каждой стране платят совершенно разные суммы.
AdMe.ru при помощи статистики Worldatlas и сайта по расчету стоимости жизни в разных странах Еxpatistan посчитал, сколько стоит поход в кино в разных странах. Цена указана средняя (в столице / провинции; в будни / выходные цена, разумеется, разная).
Цифры указаны согласно курсу рубля ЦБ РФ на 23.10.2018 (₽ 65,30 за $ 1).
Монголия: $ 2,25 (147 руб.)
Египет: $ 3,74 (244 руб.)
Россия: $ 3,84 (250 руб.)
Индия: $ 4,15 (271 руб.)
Колумбия: $ 4,22 (276 руб.)
Венгрия: $ 6,27 (409 руб.)
США: $ 8,13 (531 руб.)
Испания: $ 8,54 (558 руб.)
Франция: $ 8,57 (559 руб.)
Израиль: $ 8,98 (586 руб.)
Южная Корея: $ 9 (588 руб.)
Германия: $ 10,71 (699 руб.)
Великобритания: $ 10,90 (711 руб.)
Объединенные Арабские Эмираты: $ 11,27 (736 руб.)
Япония: $ 12,77 (834 руб.)
Австралия: $ 12,95 (846 руб.)
Швейцария: $ 16,80 (1 097 руб.)
Китай: в кассе — $ 17,29 (1 129 руб.), онлайн — $ 5,76 (376 руб.)
Бахрейн: $ 17,48 (1 141 руб.)
Северная Корея: $ 42 (2 743 руб.)
Как вам кажется, адекватны ли подобные цены за сеанс? А вы сами часто ходите в кино?
Фото на превью olga_tzok / instagram, nayeon__0719 / instagram