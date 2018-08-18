11 взрослых актеров, которые с легкостью перевоплотились в подростков (Барбра Стрейзанд знает, как в 41 сыграть 17-летнюю)

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Великая вещь — талант. И это раз за разом доказывают голливудские звезды. Иначе как можно объяснить тот факт, что взрослые актеры перевоплощаются в образы школьников настолько искусно, что зритель не замечает разницу в возрасте.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать, сколько лет в реальной жизни было актерам, когда они сыграли подростков.

1. Джейсон Эрлз, «Ханна Монтана»

Джейсон Эрлз, видимо, познал секрет вечной молодости. Иначе как можно объяснить тот факт, что в сериале «Ханна Монтана» он сыграл 15-летнего Джексона Стюарта — брата главной героини, когда самому Джейсону было 30 лет! На момент съемок в подростковом ситкоме Эрлз уже был счастливым мужем и отцом.

2. Том Уэллинг, «Тайны Смолвиля»

Похититель девичьих сердец начала нулевых — Том Уэллинг сыграл молодого Супермена. Сериал «Тайны Смолвиля» повествует о школьных годах Кларка Кента. Мало того, что Том был на целых 10 лет старше своего героя, так еще ростом он 190 см.

3. Джаред Лето, «Прерванная жизнь»

В психологическом триллере «Прерванная жизнь» Джаред сыграл Тобиаса — парня главной героини. По сюжету Тобиас закончил школу и готовится к поступлению в колледж. Вот только самому Лето во время съемок было 27 лет.

4. Стейси Дэш, «Бестолковые»

В фильме «Бестолковые» роль школьницы Дайон Дэвенпорт досталась Стейси Дэш. В реальности актрисе уже исполнилось 28. Фильм оказался настолько успешным, что продюсеры выпустили сериал, где Стейси продолжала играть подростка вплоть до 33 лет.

5. Бьянка Лоусон, «Милые обманщицы»

В сериале «Милые обманщицы» Бьянка Лоусон сыграла Майю Сен-Жермен — 17-летнюю ученицу школы. Самой же Лоусон на момент съемок был 31 год. Актриса продержалась в шоу 2 сезона и покинула его в возрасте 33 лет. Бьянка, в чем твой секрет?

6. Мэттью Бродерик, «Феррис Бьюллер берет выходной»

Еще один актер, исполнивший роль школьника в солидном возрасте, — Мэттью Бродерик. Он легко перевоплотился в 18-летнего Ферриса Бьюллера — ученика старшей школы. А его друга Кэмерона Фрая играет Алан Рак, которому вообще было 29.

7. Барбра Стрейзанд, «Йентл»

Барбра Стрейзанд снялась в фильме «Йентл» в 41 год. Ее героине, еврейской девушке Йентл по сюжету всего 17 лет. Ради получения образования она переодевается в мальчика и поступает в институт. С поставленной задачей Стрейзанд справилась на отлично. И как итог — 5 номинаций на премию «Оскар».

8. Сисси Спейсек, «Кэрри»

Сисси Спейсек было 26, когда она снялась в роли выпускницы старшей школы Кэрри Уайт в одноименном фильме ужасов по роману Стивена Кинга. А спустя несколько лет вышел ремейк. Главную роль в картине сыграла Хлоя Морец, которая была на несколько лет младше своей героини.

9. Тейлор Китч, «Огни ночной пятницы»

На момент съемок в сериале «Огни ночной пятницы» Тейлору Китчу исполнилось 27. А вот его герою, футболисту школьной команды Тиму Риггинсу было всего 14.

10. Эндрю Гарфилд, «Человек-паук»

Эндрю Гарфилд подхватил эстафету от Тоби Магуайра и сыграл 17-летнего Питера Паркера в 28 лет. Кстати, об этой роли Эндрю мечтал аж с 3 лет, когда впервые примерил костюм Человека-паука.

11. Эмили Кинни, «Ходячие мертвецы»

Популярность Эмили Кинни принесла роль 15-летней Бет Грин в сериале «Ходячие мертвецы», где актриса снималась со 2-го по 5-й сезон. Ее героиня погибла, будучи подростком. Кинни же к тому времени исполнилось 29 лет.