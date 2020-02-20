«Самые грустные люди делают все возможное, чтобы окружающие были счастливы». 15 уроков от Робина Уильямса

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Робин Уильямс ушел от нас в 2014 году, и эта рана никогда не затянется. Но его талант, мудрость, чувство юмора и огромное количество незабываемых персонажей навсегда останутся с нами.

Мы в AdMe.ru никогда не перестанем восхищаться Робином Уильямсом и его гениальностью. Сегодня мы хотели бы вспомнить ценные жизненные уроки, которые преподал нам этот замечательный актер и его киногерои.

1. Выбирайте правильных людей

«Раньше я думал, что самое худшее в жизни — остаться одному. Но это не так. Самое худшее в жизни — это оказаться рядом с людьми, с которыми ты чувствуешь себя одиноким».

2. Научитесь видеть, что скрывается за чьей-то улыбкой

«Я думаю, что самые грустные люди всегда стараются изо всех сил, чтобы сделать окружающих людей счастливыми. Ведь они знают, каково это — чувствовать себя абсолютно бесполезным, поэтому не хотят, чтобы кто-то еще испытывал то же самое».

3. Любая неудача — это ценный жизненный урок

«У тебя будут тяжелые времена, но именно они будут побуждать тебя заниматься тем, чему ты раньше не уделял внимания». Робин Уильямс в роли Шона Магуайра в фильме «Умница Уилл Хантинг»

4. Первым делом прислушивайтесь к тому, что говорит ваш внутренний критик

«Читать статью, в которой про вас написаны неприятные вещи, тяжело. Это как если кто-то вонзает вам нож в сердце. Но я сам — самый строгий свой критик».

5. Перестаньте беспокоиться

«Пожалуйста, не волнуйтесь так сильно. В конце концов никто из нас не задержится надолго на Земле. Жизнь проносится быстро. Если вы огорчены, взгляните на летнее небо, когда звезды рассыпаны по ночному бархату». Робин Уильямс в роли Джека Пауэлла в фильме «Джек»

6. Жизнь начинается в 50

«Я пережил кризис среднего возраста перед тем, как мне исполнилось 30 лет. Когда мне стукнуло 50, я подумал, ух ты, круто! Это в буквальном смысле похоже на начало жизни. Все идет отлично, и вы подошли к моменту, когда жизнь перестает быть борьбой».

7. Иногда правильное решение стоит сотни ошибок

«Правильное — это то, что осталось, когда все остальное оказалось неправильным».

8. Не жалейте о своем выборе

«Порой, когда фильм вышел неудачным, я спрашиваю сам себя: „Зачем ты это сделал?“ Но в итоге я о них не жалею, потому что я встретил потрясающих людей. Всегда было что-то, ради чего стоило это сделать».

9. Никто не совершенен, но мы можем быть совершенными друг для друга

«Ты неидеален, приятель, и позволь мне избавить тебя от лишней тревоги: девушка, которую ты встретил, тоже неидеальна. Но вопрос в том, идеально ли вы подходите друг другу». Робин Уильямс в роли Шона Магуайра в фильме «Умница Уилл Хантинг»

10. Не бойтесь взять паузу и восстановиться

«Вы внушили себе, что нужно продолжать работать, иначе люди вас забудут. Это опасно. Потом вы понимаете, что нет. На самом деле, если я сделаю перерыв, люди по мне соскучатся».

11. Развивайте воображение

«Воображение работает само по себе. Я рос единственным ребенком в семье, так что мне воображение было необходимо для выживания».

12. Цените то, что действительно важно

«Не знаю, какую ценность я представляю в этой Вселенной, но я точно знаю, что сделал некоторых людей счастливее, чем они были бы без меня. И пока я это знаю, я так богат, что больше мне не надо».

13. Не прекращайте учиться

«Всегда есть чему научиться, вокруг много интересного. Даже ошибки могут быть чудесными».

14. Больше общайтесь, меньше пишите

«Твиты? Эти штуки убивают общение. Люди, которые фотографируют или записывают вас на телефон, порой скрыто, вызывают отвращение. Они подходят и начинают говорить с вами, а вы замечаете красный огонек на их телефоне».

15. Берегите то, что делает вас собой

«Вам дана лишь крошечная искра безумия. Вы не должны ее утратить».

Какие мысли Робина Уильямса вызывают у вас отклик? Какая из его ролей ваша любимая и почему?