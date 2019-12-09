Посмотрите, как выглядели 17 звезд на своих первых ковровых дорожках

79 17 25 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Красная дорожка раньше использовалась для обозначения маршрута глав государств. А в последнее время она стала обязательным атрибутом во время чествования знаменитостей на официальных мероприятиях, кинофестивалях, премиях, грандиозных концертах. Все однажды случается впервые. После первых значимых успехов в кино каждый из знаменитых людей когда-то робко ступал на красную дорожку, непривычно чувствуя себя в свете фотовспышек представителей СМИ.

AdMe.ru решил вспомнить, как выглядели звезды, когда они только начинали выходить в свет. И сравнить эти первые выходы с их недавними снимками.

1. Фредди Хаймор (2005)

Звезда сериала «Хороший доктор» стал сниматься в кино довольно рано: в 7 лет он появлялся в небольших детских ролях. Когда мальчику было 13, о нем заговорили как о новом таланте. В 2005 году Фредди Хаймор безупречно исполнил роль Чарли Бакета в фильме Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика». Как утверждали СМИ, Хаймора рекомендовал на эту роль сам Джонни Депп, который находился под большим впечателнием от игры молодого актера.

2. Рианна (2005)

Звездный путь барбадосской певицы начался в 2005 году: именно тогда Рианна переехала в США и подписала контракт со звукозаписывающим лейблом.

3. Анджелина Джоли (1986)

Анджелина Джоли стала знаменитой после выхода на экраны фильмов о Ларе Крофт, где она сыграла главную роль. Однако актриса дебютировала в кино еще малышкой в 1982 году. К тому же ее отец — известный голливудский актер Джон Войт. Поэтому Анджелина с детских лет иногда посещала официальные мероприятия мира кино вместе с папой.

4. Дэниел Рэдклифф (2001)

Юный Дэниел Рэдклифф впервые появился на ковровой дорожке по случаю выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень».

5. Эмма Стоун (2007)

Эмма Стоун начала карьеру в 2004 году с небольших ролей в сериалах. А дебют в кино случился 3 годами позже: актриса снялась в комедии «SuperПерцы».

6. Ченнинг Тейтум (2005)

Впервые Тейтум появился на экране в 2004 году — в эпизодической роли в телесериале. В 2005 году последовал ряд малозаметных ролей, а настоящий прорыв в кинокарьере красавчика произошел годом позже, когда он получил роль в фильме «Шаг вперед».

7. Джулия Робертс (1990)

Робертс получила первую известность после фильма «Стальные магнолии», который вышел на экраны в 1989 году и принес девушке «Золотой глобус». А через год Джулия приобрела статус звезды Голливуда после успеха знаменитой «Красотки». За роль в этой ленте актриса была номинирована на премии «Оскар» и BAFTA и еще раз получила «Золотой глобус».

8. Марго Робби (2011)

Первые фильмы с участием австралийской актрисы вышли в 2008-м и 2009-м. Потом девушка переехала в Лос-Анджелес: там она получила роль в сериале «Пан Американ». Марго Робби снималась в нем один сезон — с 2011 по 2012 год.

9. Пенелопа Крус (2000)

В 1999 году Пенелопа Крус работала с режиссером Педро Альмодоваром над картиной «Все о моей матери». Когда лента получила «Оскар», актриса была среди приглашенных звезд и поздравляла режиссера, чьи фильмы в свое время повлияли на ее решение стать актрисой.

10. Роберт Паттинсон (2004)

Первым опытом в кино для Роберта Паттинсона стала роль второго плана в фильме «Кольцо Нибелунгов» (2004). Кроме того, в том же году актер сыграл в экранизации романа «Ярмарка тщеславия», однако сцены с его участием удалили — они вышли лишь на DVD.

11. Кейт Хадсон (2000)

Впервые в кино Кейт Хадсон появилась в 1998 году, а 2 годами позже сыграла в фильме «Почти знаменит». Картина с говорящим названием сделала ее знаменитой и принесла номинацию на «Оскар».

12. Брюс Уиллис (1987)

Слава пришла к Брюсу Уиллису не сразу. Сперва ему пришлось играть в малоизвестных театрах и исполнять крошечные телевизионные роли, прежде чем на него обратили внимание и пригласили в сериал «Детективное агентство «Лунный свет», который выходил на экраны с 1985 по 1989 год.

13. Дженнифер Лопес (1997)

Первую главную роль Дженнифер Лопес исполнила в 1997 году в фильме «Селена». За нее актриса была номинирована на премию «Золотой глобус».

14. Аманда Сейфрид (2005)

В 2004 году Аманда Сейфрид дебютировала в фильме «Дрянные девчонки», через год в ее фильмографии появилась картина «Девять жизней», а в 2006 году — «Альфа Дог», после чего актриса получила главную роль в популярном сериале канала HBO «Большая любовь».

15. Рейчел Макадамс (2004)

Признание актриса получила после комедии «Дрянные девчонки», которая вышла в 2004-м. В том же году зрители увидели экранизацию романа «Дневник памяти», где Макадамс и Райан Гослинг перевоплотились во влюбленную пару. Фильм понравился зрителям, и актриса моментально завоевала любовь публики.

16. Эдди Редмэйн (2006)

Впервые британский актер появился на экране в 1998 году — в сериале «Ковчег животных». А вот первая его роль в большом кино случилась только в 2006 году.

17. Майли Сайрус (2006)