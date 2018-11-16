Посмотрите, как изменились актеры культового сериала «Бедная Настя» за 15 лет

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15 лет назад, осенью 2003 года, на экраны вышла российская мелодрама «Бедная Настя». Сериал рассказывал о непростой судьбе крепостной красавицы Анны на фоне эпохи правления Николая I. Телеэпопею показывали в 34 странах мира, в том числе в Финляндии, Греции, Израиле и многих других. Она имела просто оглушительный успех, а в Китае даже были побиты все рейтинги.

AdMe.ru решил вспомнить любимых актеров культовой мелодрамы и узнать, как изменилась их жизнь спустя полтора десятка лет.

Петр Красилов (Михаил Репнин)

Актер, сыгравший роль князя Репнина, Петр Красилов уже успел отпраздновать 40-летний юбилей. Красилов давно не снимается: он решил полностью сосредоточиться на службе в театре. Актер женат, у него двое детей: сын и дочь.

Елена Корикова (Анна Платонова)

Первые годы после бешеного успеха сериала Елена Корикова то и дело появлялась на экранах в различных передачах и шоу. После чего наступило затишье. Злые языки сплетничали о непростом периоде в жизни актрисы, Елена же молчала. А спустя некоторое время дала всем недоброжелателям отпор наилучшим образом: своим прекрасным внешним видом. Так что сегодня у одной из самых желанных российских женщин начала нулевых все налаживается: она исполняет роли в сериалах и спектаклях.

Даниил Страхов (Владимир Корф)

Даниил стал сниматься в сериале «Бедная Настя» уже в статусе довольно известного актера. Роскошного красавца к тому времени можно было увидеть в таких картинах, как легендарная «Бригада» и трогательная картина «Северное сияние» с Александром Збруевым в главной роли. Даниил снимается по сей день, задействован во многих театральных постановках и то и дело появляется на экранах в образах сериальных героев. Актер счастлив и в семейной жизни: вот уже 18 лет он женат на актрисе Марии Леоновой, которую в свое время ему пришлось долго завоевывать. В студенчестве Страхов даже подрабатывал официантом, чтобы удивить Марию дорогим подарком.

Екатерина Климова (Наталья Репнина)

За эти годы Екатерина построила успешную актерскую карьеру. Она снялась в кассовых российских фильмах «Елки новые», «Матч», «Чемпионы» и других. Кроме того, актриса участвует и в трендовых сериалах, например играет в новом сезоне популярного сериала «Молодежка». Климова успевает быть не только востребованной актрисой, но и многодетной мамой: у нее подрастают четверо детей.

Марина Александрова (принцесса Мария)

Кажется, время над Мариной не властно: она все та же девочка, которую мы знали не только по сериалу «Бедная Настя», но и по более ранним фильмам. А между тем Марина успела получить звание заслуженной артистки России и состояться не только как профессионал, но и как любящая мать и жена.

Дмитрий Шевченко (Карл Модестович)

У актера, сыгравшего в сериале ушлого управляющего поместьем, богатая фильмография и плотный график съемок. За последние 5 лет Дмитрий сыграл в 15 картинах. И хотя женат актер пока не был, но у него есть сын-подросток, который собирается пойти по папиным стопам: он уже начал сниматься в кино.

Светлана Тома (Сычиха)

Актриса Светлана Тома недавно отпраздновала 70-летний юбилей, но глядя на нее, этот факт просто не укладывается в голове. Кажется, за последние годы Светлана лишь молодеет и хорошеет. Заслуженная артистка России и народная артистка Молдовы играет в спектаклях и кино. У нее есть дочь, актриса Ирина Лачина, и внучка, которая также решила продолжить династию и связать свою жизнь с кино.

Дмитрий Исаев (цесаревич Александр)

Обаятельный Дмитрий Исаев продолжает актерскую карьеру. В последние годы Дмитрия чаще всего можно было видеть в различных сериалах криминальной тематики.

Теона Дольникова (цыганка Рада)

Теона — весьма известная певица. Еще до съемок в сериале она была солисткой рок-группы «Слот». За ее плечами — участие во многих мюзиклах: «Нотр-Дам де Пари», «Метро» и других. А роль в «Бедной Насте» стала для нее первой в кино. Теона замужем и растит сына. А недавно жгучая брюнетка решила примерить образ кокетливой блондинки.

Анна Табанина (Лиза Долгорукая)

Анна Табанина часто появляется на экранах в телесериалах. За последние 6 лет она сыграла в 8 сериалах. Снималась она и в полнометражных картинах: оптимистичный фильм о военном времени «Пять невест» получил достаточную известность. Анна — мама 3 детей и сильная личность: в 2014 году она пережила семейную трагедию, став вдовой.

Антон Макарский (Андрей Долгорукий)

«Бедная Настя» — первая киноработа Макарского. С 2002 года Антон начал играть в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», которому суждено было снискать большую славу. Кроме того, Макарский реализует себя и как певец. Еще до участия в сериале Антон выпустил первый сольный альбом. Антон продолжает сниматься в кино: недавно он исполнил одну из ролей в фильме «Одноклассницы: Новый поворот».

Анна Горшкова (крепостная актриса Полина)

Модель и актриса Анна Горшкова дебютировала в кино именно в сериале «Бедная Настя». Но наибольшую известность ей принесла роль в фильме Станислава Говорухина «Пассажирка» 2009 года. После того Анна снялась во многих фильмах и сериалах, а также вышла замуж.