Попробуйте угадать, какие 25 популярных фильмов мы зашифровали в этом рисунке

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В базе IMDb сейчас содержится 538 353 фильма. Посмотреть их все, конечно, невозможно, и большинство картин остается без внимания зрителей, но есть и ленты, которые видели все: мы, вы, наши друзья и даже соседский кот. Узнать, знаком ли человек с конкретным киношедевром, легко: цитаты становятся паролями, а культовые предметы — своеобразными ориентирами.

AdMe.ru предлагает проверить память и найти на этой иллюстрации 25 отсылок к всемирно известным фильмам.

  1. Золотой снитч из серии фильмов о Гарри Поттере.
  2. Шляпа капитана Джека Воробья из серии фильмов «Пираты Карибского моря».
  3. Маска Джона Крамера из серии фильмов «Пила».
  4. Световой меч Мейса Винду из фильма «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов».
  5. Дыра в двери из «Сияния».
  6. Плакат с Ритой Хейворт из фильма «Побег из Шоушенка».
  7. Смокинг дона Корлеоне из «Крестного отца».
  8. Красный воздушный шар из «Оно».
  9. Чемодан Форреста Гампа из одноименного фильма.
  10. Реактор Тони Старка из серии фильмов о Железном Человеке.
  11. Плеер Звездного Лорда из фильмов о Стражах Галактики.
  12. Роза из «Красавицы и Чудовища».
  13. Табличка со словом «Человек» из фильма «Прибытие».
  14. Фикус, который принадлежал Леону из одноименного фильма.
  15. Самозашнуровывающиеся кроссовки Марти Макфлая из «Назад в будущее».
  16. Шар предсказаний из «Трассы 60».
  17. 4 камня-элемента из «Пятого элемента».
  18. Кулон «Сердце океана» из «Титаника».
  19. Волчок Кобба из «Начала».
  20. Стиратель памяти из «Людей в черном».
  21. Игра из «Джуманджи».
  22. Ковер Чувака из «Большого Лебовски».
  23. Красная и синяя таблетки из «Матрицы».
  24. Ручки, подаренные Джону Нэшу коллегами в «Играх разума».
  25. Кольцо Всевластья из серии фильмов «Властелин колец».

Сколько вещей вы смогли отыскать?

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