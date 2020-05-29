Попробуйте угадать, какие 25 популярных фильмов мы зашифровали в этом рисунке

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В базе IMDb сейчас содержится 538 353 фильма. Посмотреть их все, конечно, невозможно, и большинство картин остается без внимания зрителей, но есть и ленты, которые видели все: мы, вы, наши друзья и даже соседский кот. Узнать, знаком ли человек с конкретным киношедевром, легко: цитаты становятся паролями, а культовые предметы — своеобразными ориентирами.