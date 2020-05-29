Попробуйте угадать, какие 25 популярных фильмов мы зашифровали в этом рисунке
В базе IMDb сейчас содержится 538 353 фильма. Посмотреть их все, конечно, невозможно, и большинство картин остается без внимания зрителей, но есть и ленты, которые видели все: мы, вы, наши друзья и даже соседский кот. Узнать, знаком ли человек с конкретным киношедевром, легко: цитаты становятся паролями, а культовые предметы — своеобразными ориентирами.
AdMe.ru предлагает проверить память и найти на этой иллюстрации 25 отсылок к всемирно известным фильмам.
- Золотой снитч из серии фильмов о Гарри Поттере.
- Шляпа капитана Джека Воробья из серии фильмов «Пираты Карибского моря».
- Маска Джона Крамера из серии фильмов «Пила».
- Световой меч Мейса Винду из фильма «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов».
- Дыра в двери из «Сияния».
- Плакат с Ритой Хейворт из фильма «Побег из Шоушенка».
- Смокинг дона Корлеоне из «Крестного отца».
- Красный воздушный шар из «Оно».
- Чемодан Форреста Гампа из одноименного фильма.
- Реактор Тони Старка из серии фильмов о Железном Человеке.
- Плеер Звездного Лорда из фильмов о Стражах Галактики.
- Роза из «Красавицы и Чудовища».
- Табличка со словом «Человек» из фильма «Прибытие».
- Фикус, который принадлежал Леону из одноименного фильма.
- Самозашнуровывающиеся кроссовки Марти Макфлая из «Назад в будущее».
- Шар предсказаний из «Трассы 60».
- 4 камня-элемента из «Пятого элемента».
- Кулон «Сердце океана» из «Титаника».
- Волчок Кобба из «Начала».
- Стиратель памяти из «Людей в черном».
- Игра из «Джуманджи».
- Ковер Чувака из «Большого Лебовски».
- Красная и синяя таблетки из «Матрицы».
- Ручки, подаренные Джону Нэшу коллегами в «Играх разума».
- Кольцо Всевластья из серии фильмов «Властелин колец».
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