Почему только Эмме Уотсон удалось перерасти своего персонажа из фильмов о Гарри Поттере

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Некоторые звезды поттерианы так и остались заложниками своей роли. А кому-то удалось продолжить успешную карьеру, снявшись в других знаковых картинах, и найти себя уже в новых амплуа. Среди вторых — отличница и красавица Эмма Уотсон.

Нам в AdMe.ru всегда нравилась эта знаменитость, поэтому мы решили рассказать больше о ее жизни.

Маленькая актриса

Эмма Шарлотта Дуэрре Уотсон родилась 15 апреля 1990 года в семье адвокатов в пригороде Парижа. Ее родители развелись, когда девочке было 5 лет. Малышка осталась с мамой и братом Алексом, они переехали в Англию.

Уже в 6 лет Эмма твердо решила, что будет актрисой. Родные не стали переубеждать ребенка, даже наоборот — отвели Уотсон в драмкружок. Там она сыграла свои первые роли — Ласточку из спектакля «Ласточка и принц», сердитую кухарку из «Алисы в Стране чудес» и главную героиню в сказке «Счастливый принц». Именно представители драмкружка отправили анкету Эммы на кастинг фильма «Гарри Поттер и философский камень». Уверенная и в то же время милая девочка покорила самого автора этого бестселлера — Джоан Роулинг. Позже писательница призналась, что с самого начала разглядела талант будущей Гермионы Грейнджер.

Волшебница

После премьеры «Гарри Поттера и философского камня», самого кассового фильма 2001 года, Эмма Уотсон проснулась звездой. Вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом они стали кумирами миллионов детей и взрослых по всему миру.

Целых 12 лет своей жизни (с 9 до 21 года) девушка посвятила поттериане. Эмма говорит, что это был непростой период. Ей было страшно и непривычно находиться под пристальным вниманием прессы. Маленькую Уотсон постоянно спрашивали, кто она, что ей нравится, но у нее еще не было ответов на эти вопросы. «Пока мои сверстники красили волосы и выясняли, кто они, я выясняла, кто такая Гермиона и как лучше ее сыграть», — вспоминает актриса.

Первая влюбленность застала Эмму на съемочной площадке. Она признается, что ей нравился исполнитель роли Драко Малфоя — Том Фелтон. Хоть эти двое и не стали парой, но дружат до сих пор.

В период съемок актриса не забрасывала учебу: она не только окончила школу с отличными оценками, но и в 2009 году поступила в Брауновский университет на факультет английской литературы. Кстати, из-за напряженной учебы девушка даже подумывала отказаться от участия в последних частях истории о Гарри Поттере, но все же решила не подводить команду. Это еще раз доказывает: для Эммы съемки никогда не стояли на первом месте. Уотсон продолжала развиваться и не хотела, чтобы в ней видели только Гермиону. Такой подход отличал ее от большинства коллег по фильму. Были у девушки в это время и другие проекты. Например, роль в фильме «Балетные туфельки» в 2007 году и участие в рекламной кампании модного бренда Burberry в 2009-м. Наверное, именно потому, что Эмма не посвящала все свое время роли волшебницы, ей удалось после окончания поттерианы не потеряться, а снова заявить о себе.

Принцесса Disney и посол доброй воли ООН

После «Гарри Поттера» в фильмографии девушки появилось 10 новых работ. Уотсон сыграла в экранизации романа Стивена Чбоски «Хорошо быть тихоней», перевоплотилась в бунтарку Никки в «Элитном обществе», появилась в эпическом фильме о Всемирном потопе «Ной», сыграла Белль в сказке Disney «Красавица и чудовище», составила компанию Тому Хэнксу в «Сфере», стала одной из героинь в «Маленьких женщинах». Все эти роли отличаются разнообразием. Эмма не согласна быть актрисой одного амплуа.

В то время, как Дэниел Рэдклифф выбирает скандальные и необычные роли, чтобы в нем перестали видеть Гарри Поттера, а Руперт Гринт (Рон Уизли) только еще ищет свой путь на большие экраны, Уотсон давно попрощалась с образом Гермионы Грейнджер. Ей неинтересно бунтовать против своего прошлого, она приняла его как ценный опыт и движется дальше.

Наверное, главная роль этой талантливой девушки после поттерианы — роль Белль. В Disney давно хотели подписать контракт с актрисой и раньше предлагали ей сыграть Золушку. Тогда Эмма отказалась. Уотсон не нравилась героиня, которая во всем надеялась на магию и мечтала о замужестве. Другое дело начитанная и смелая Белль, которая смогла разглядеть и полюбить настоящее «я» Чудовища. Своей ролью актриса показала миллионам девочек со всего мира, что для настоящих чувств нет преград, а ум — лучшее украшение.

В жизни Эмма тоже во многом напоминает Белль. Актриса настолько любит читать и ценит саморазвитие, что в 2016 году даже сделала паузу в карьере на год, чтобы изучать каждую неделю по две книги (одну на свое усмотрение, вторую — ту, которую рекомендует ее книжный клуб Our Shared Shelf).

Заслуживает внимания и общественная деятельность актрисы. С 2014 года она является послом доброй воли «ООН-Женщины», а также инициатором движения HeForShe, которое призывает мужчин бороться за равенство полов.

У Эммы было много парней, но сейчас сердце девушки свободно. В интервью для Vogue она признается, что ей нравится быть одинокой. «Я называю это партнерством с самой собой», — добавляет Уотсон.

15 апреля 2020 года Эмме исполнилось 30 лет, и мы уверены, что самые главные роли у нее еще впереди. А то, что актриса всегда ставит на первое место свое самообразование, свидетельствует о главном: звездой одного-единственного фильма она точно не останется.