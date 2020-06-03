Почему талантливый актер из «Игры престолов» бросил карьеру из-за своего персонажа, а в 2020-м решил вернуться на экраны

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Вы наверняка помните кровожадного короля Джоффри Баратеона из культового сериала «Игра престолов». В свое время этот персонаж стал одним из самых популярных во всей саге. Сыграл Джоффри ирландский актер Джек Глисон, которому недавно исполнилось 28 лет. Однако, в отличие от других актеров из сериала, сразу после своего звездного часа он бросил карьеру на пике славы. Надо сказать, что во многом на это решение повлияла его знаменитая роль. Однако совсем недавно стало известно, что скоро актер все-таки порадует поклонников новой ролью.

Мы в AdMe.ru решили разобрать творческий путь Джека и выяснить, как одна роль и реакция на нее могут изменить и самого актера, и его карьеру.

Роль Джоффри, которая сыграла с актером злую шутку

Надо сказать, что роль в «Игре престолов» не была для Джека дебютом. До этого он появлялся в нескольких эпизодических ролях, например в фильме «Бэтмен: Начало», а также снялся в паре не самых кассовых картин. Но ключевым моментом в карьере Джека стало лето 2009 года. Тогда было официально объявлено, что он сыграет принца Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов». После выхода нескольких серий Глисон оказался на пике популярности. Будучи великолепным актером, Джек мгновенно вжился в образ своего жестокого и капризного героя. По сюжету юный король, возведенный на престол своей матерью, всячески издевался над окружающими и особенно над своей невестой Сансой Старк, а также приговорил к смерти ее отца, лорда Старка. Кстати, в одном из интервью актер признавался, что при создании образа Джоффри Баратеона он вдохновлялся работой Хоакина Феникса в фильме «Гладиатор» и вобрал в себя многие его черты: беспринципность, алчность и жесткость.

Глисон играл короля Джоффри на протяжении 4 сезонов, пока его персонажа не отравили на его же собственной свадьбе. О том, как блестяще молодой актер справился с задачей, говорит его победа в номинации «Лучший злодей на телевидении», награду за которую он получил в 2013 году.

Внезапный уход с экранов на пике популярности

Казалось бы, после такого успеха у Глисона были отличные перспективы для покорения Голливуда. Однако его звездная роль сыграла с ним злую шутку. Из-за своей невероятной жестокости Джоффри стал самым ненавистным героем для поклонников саги, и в сети поднялась волна зрительского недовольства. В какой-то момент некоторые фанаты стали ассоциировать Джека с его персонажем, актера подозревали в бессердечности, бесчувственности и эгоизме. Зрители настолько поверили его игре, что приписали все отрицательные качества персонажа самому Глисону и даже спрашивали при встрече, зачем он убил Неда Старка. Сам актер при этом признавался, что его пугает образ молодого и жуткого правителя, поэтому он испытывает дискомфорт, когда видит своего персонажа на экране, — у Джека от этого бегают по спине мурашки.

Так или иначе, в 2014 году он заявил, что ставит точку в своей актерской карьере. По словам Джека, «образ жизни актера из успешного телесериала» — не то, к чему он тяготеет. В интервью он сказал, что в какой-то момент перестал получать удовольствие от игры и вообще всегда стремился к простой жизни, а не к блеску Голливуда. Кстати, судя по его фотографиям, это чистая правда. В жизни Джек Глисон — славный парень. Он легко и с удовольствием общается с поклонниками в соцсетях, любит животных и занимается благотворительностью.

Актер сдержал слово: поклонники не видели его на экране больше 6 лет. Как оказалось, Глисон основал в Дублине собственную театральную компанию вместе с несколькими друзьями из колледжа. На сегодняшний день их театр выпустил 6 постановок. Также Джек Глисон окончил престижный Тринити-колледж, где изучал философию и теологию.

Все думали, что Глисон ушел из мира кино навсегда, но не тут-то было

Недавно СМИ опубликовали радостную новость: Джек Глисон возвращается на экраны после 6-летнего перерыва. Он будет сниматься в ситкоме BBC «Не в своем уме». Сериал расскажет о том, как справиться с семейными проблемами, а в его описании отмечено, что шоу призвано «разрушить традиционный формат комедийного сериала при помощи эксцентричных персонажей, анимации и научного объяснения». Пока неизвестно, какая роль досталась Глисону, но мы уверены, что он справится с ней на все сто. Так что, похоже, Джек сумел справиться со всеми последствиями своей жесткой роли и готов снова примерить на себя образ популярного актера.