Почему наша Мэри Поппинс вызывает у многих глухое раздражение и мы вряд ли доверили бы ей своих детей

Советская музыкальная сказка «Мэри Поппинс, до свидания» вышла на телеэкраны в начале 1984 года. И, пожалуй, сложно найти ребенка, который ни разу не видел фильм о приключениях няни-волшебницы и ее маленьких подопечных. Вот только сейчас многие из нас признаются, что еще тогда, много лет назад, некоторые персонажи этой истории в интерпретации режиссера Леонида Квинихидзе вызывали непонятное раздражение.

Многие из нас в AdMe.ru в детстве практически засмотрели до дыр известную киноленту с Натальей Андрейченко в главной роли. А потом мы повзрослели и крепко задумались над поведением героев этой экранизации. Одни из нас ругают Мэри, а другие придерживаются той же точки зрения, что и пользователи из бонуса к этой статье.

Мистер и миссис Бэнкс

Давайте вспомним, с чего начинается эта история. Семья Бэнкс усиленно ищет новую няню взамен некой сбежавшей от них безответственной особы. Но сначала глава семейства интересуется у своей жены, почему бы ей самой не заняться воспитанием детей. Но миссис Бэнкс вовсе не готова к такой «жертве». Да, мама в этой семье не работает, и у нее есть свободное время, но на Майкла и Джейн она его тратить не будет, иначе ей придется оставить общественную работу в Лиге женщин Вишневой улицы. В итоге родители нанимают на службу первую попавшуюся няню, которая к тому же радостно сообщает, что у нее нет никаких рекомендаций. И уже на следующий день дети остаются с незнакомой женщиной, а мистер и миссис Бэнкс убегают по делам.

Мистер Эй

Не меньше вопросов вызывает и поведение брата миссис Бэнкс. По сути мистер Робертсон (он же мистер Эй) — тунеядец, который сидит на шее у родственников, живет в их доме и ест чужой хлеб. Да, он романтик и музыкант, но помощи от него никакой. Более того, он умудряется устроить аварию на газопроводе и подставить Бэнксов, которым приходится думать, где достать 13 500 фунтов, чтобы выплатить штраф. И хотя мистер Эй в этом происшествии себя совсем не винит, он все равно готов помочь родственникам. Правда, весьма своеобразно. Музыкант собирается ходить по миру и рассказывать, как несправедливо злые бюрократы поступили с Бэнксами. А когда у семьи появляется реальный шанс на спасение — возможность получить премию в 15 000 фунтов от старой няни мисс Эндрю, — мистер Робертсон устраивает настоящий саботаж.

У мистера Эй вполне определенная задача в фильме — быть 3-м, большим ребенком Бэнксов. Этот герой показывает, какое будущее ждет младших без воспитательного воздействия Мэри. А вообще он по жизни тунеядец, хам и приживала. © Максим В. / Яндекс.Дзен

А вообще он по жизни тунеядец, хам и приживала. © Максим В. / Яндекс.Дзен Робертсон как персонаж задуман интересно. Но то, что он творит в конце 1-й серии, совершенно не укладывается в голове! От мисс Эндрю хоть польза была: овсянкой по утрам кормила, к режиму приучала. А от деятельности Робертсона одни катастрофы и убытки. А он этого даже не понимает. © Блог из Дома Под Горой / Яндекс.Дзен

Мэри Поппинс

Складывается ощущение, что после общения с такой няней у детей должна сформироваться куча комплексов. Мэри Поппинс в исполнении Натальи Андрейченко постоянно высмеивает ребят, раздает команды направо и налево, толком не отвечает на вопросы своих подопечных (вспомните знаменитую фразу «От любопытства кошка сдохла»). И вроде на первый взгляд все замечательно: дети умыты, одеты, гуляют в парке и даже бывают в танцевальной студии. Но при этом кажется, что няня — просто злюка, которой не хватает доброты и деликатности. Причем в общении не только с Майклом и Джейн, но и с посторонними людьми. Вспомните, как Мэри заставляет петь мясника, которому, между прочим, Бэнксы прилично задолжали. Или как пренебрежительно она разговаривает с помешанной на своих собаках миссис Ларк. Зато в отношении своей персоны у Мэри нет никаких сомнений. «Ах, какое блаженство — знать, что я — совершенство», — поет она в 1-й серии фильма. Возможно, именно такое самолюбование и не позволяет нам по-настоящему полюбить эту героиню.

Мне никогда не нравилась Мэри Поппинс в исполнении Натальи Андрейченко. У нее няня получилась не строгая, а злая. Я всегда обращала внимание на ее назидательно-поучительный тон в общении со всеми героями. Унижает других, а сама вся в белом. © Ромаше4ка / Яндекс.Дзен

© Ромаше4ка / Яндекс.Дзен Да, она красивая, эффектная, аристократичная. При этом от нее пробирает какой-то неприятный липкий холодок (мои детские впечатления). Я бы не вылезала из-под кровати, будь у меня такая няня. Почему в фильме ее любят дети? Да просто сценарий такой. © Ирина Щукина / Яндекс.Дзен

Советская Мэри vs няни из диснеевских фильмов

Если уж говорить о том, кто претендует на звание леди Совершенство, то в первую очередь стоит вспомнить Мэри Поппинс из диснеевской сказки 1964 года. Ее сыграла юная Джули Эндрюс и сразу же получила «Оскар» за лучшую женскую роль и еще 2 престижные кинопремии. Согласитесь, нашу Мэри сложно представить перемазанной сажей и танцующей на крыше с трубочистами, но при этом не теряющей свой строгий вид и достоинство. А вот у Джули Эндрюс это получилось. Главная героиня фильма «Мэри Поппинс возвращается» в исполнении Эмили Блант тоже на первый взгляд настоящая английская леди — строгая и чопорная дама. Но в ней нет ни грамма самолюбования. Она легко выходит на сцену в мюзик-холле, а потом танцует и поет вместе с фонарщиками. Кстати, о сказке. Обе диснеевские няни с головой погружают детей в мир волшебства и фантазии. И пусть сначала ребята относятся и к той, и к другой Мэри слегка настороженно, но потом оттаивают и с восторгом участвуют во всех приключениях.

А вот кино Леонида Квинихидзе вышло более лиричным. Главное волшебство здесь происходит в самом конце, и совершается не для детей, а для взрослых. Все они получают возможность поговорить с собой-ребенком, прокатиться на карусели и вспомнить, о чем мечтали в детстве. Кстати, режиссер даже признавался, что задумывал свой фильм как сказку для взрослых. Может быть, поэтому его Мэри такая необычная и вызывает у нас противоречивые эмоции.

Бонус: пара слов в защиту Мэри из отечественного фильма

Оригинальная Мэри Поппинс из книги именно такая — холодная и высокомерная. В фильмах, я бы сказал, ее человечнее делают. © Александр GadFeya / Яндекс.Дзен

Мэри не может быть плохой. Это такая внешняя строгость, за которой спрятаны чудеса. Майкл и Джейн для нее взрослые личности, и отношение к ним соответствующее. Вспомните сцену в парке, когда она распекает детей, но улыбается. © Зензибер Флеймер / Яндекс.Дзен

Героиня Андрейченко — непререкаемый авторитет для детей и одновременно их друг. С чего вы взяли, что детям нравится, чтобы с ними сюсюкали? Это прерогатива родителей. Джейн и Майкл как раз были в восторге от того, как она разговаривала с окружающими. Напыщенные тетки и дядьки быстро теряли спесь. © Ляля Хулиганова / Яндекс.Дзен

Это прерогатива родителей. Джейн и Майкл как раз были в восторге от того, как она разговаривала с окружающими. Напыщенные тетки и дядьки быстро теряли спесь. © Ляля Хулиганова / Яндекс.Дзен Такая требовательность к людям вполне понятна, ведь Мэри показывает пример детям. А в ее самолюбовании очень много иронии и нет никакого бахвальства. © татьяна р. / Яндекс.Дзен