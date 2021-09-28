8 причин, почему мы по сто раз пересматриваем старые советские фильмы и они нам не надоедают

«Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Мимино», «Любовь и голуби», «Приключения Шурика» — эти и многие другие советские фильмы до сих пор горячо любимы зрителями. По праздникам, будь то Новый год, 8 Марта или День Победы, сетка телевещания обычно до отказа забита старыми отечественными картинами. Ведь именно такое кино способно собрать у экрана представителей абсолютно разных поколений.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, в чем секрет неувядающей любви к советским фильмам и почему картины, снятые почти полвека лет назад, смотрят даже современные зрители.

Особенности жанра комедии

Режиссеры наших любимых советских фильмов, такие как Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Владимир Меньшов, Георгий Данелия, работали преимущественно в жанре комедии. Этот стиль нельзя назвать простым, скорее это комедия с душой, ориентированная на думающего, чуткого человека. Такой зритель приходит в кинотеатр не для того, чтобы беззаботно убить время. Ему интересно посмотреть на себя со стороны, поразмышлять над проблемами общества, в котором он живет. В тот период режиссерам приходилось писать между строк, говорить о вечных проблемах изощренным эзоповым языком. Возможно, поэтому сегодня вечные вопросы, затронутые в старых отечественных фильмах, выглядят еще более остро и злободневно.

Интерес к маленькому человеку

Кто герои современных отечественных фильмов? Как правило, это «достигаторы», пытающиеся преодолеть перипетии судьбы, или, напротив, не отягощенные избытком ума персонажи, попадающие в нелепые истории. На авансцене советского кино — герои-интеллектуалы: инженеры, врачи, учителя, ученые. Все они, будь то изобретатель Шурик, статистик Новосельцев или воспитатель детского сада Трошкин, своего рода чудаки. Но что бы ни происходило на протяжении фильма, в глубине души герои остаются глубоко порядочными людьми. На первый план выходят проблемы повседневной жизни, простые и понятные массовому зрителю. Маленький, ничем не примечательный человек воспринимается режиссерами не как часть безликой толпы, а как индивидуальность, чьи жизненные неурядицы являют собой бездонный драматургический материал.

Отсутствие реальных злодеев

Жулик Жорж Милославский, разлучница Раиса Захаровна, карьерист Самохвалов — эти и другие антагонисты в советских фильмах являются живыми, обаятельными персонажами. Над их острыми, искрометными шутками хочется смеяться, душевным переживаниям — сочувствовать. Отрицательных героев нельзя назвать жестокими или бесчеловечными. Да и режиссеры тех лет не смакуют пороки общества, а лишь мягко подсвечивают их, показывая зрителям нелепость подобного поведения. «По моему убеждению, искусство и литература должны апеллировать не к совести бесчестного человека, не к человечности бездушного бюрократа, не к разуму дурака, — писал в своей книге Эльдар Рязанов. — Они должны адресоваться к чувству юмора умного, порядочного человека. На недобрых людей не только важно указать пальцем — важно их и обезвредить, сделать смешными».

Художественность на первом месте

В отличие от сегодняшних модных блокбастеров, любимые нами советские фильмы сделаны в режиме штучного, ручного труда. Штат редакторов следил за их производством, начиная со сценарной заявки. Написание сценария, поиск подходящих актеров, подбор костюмов, съемки, монтаж — работа над кинолентой занимала несколько месяцев, а то и лет. Современные картины создаются по иным лекалам: у них быстрый производственный цикл, режиссерам приходится экономить деньги и время. Телешоу, ролики на YouTube, рейтинговые передачи отхватили значительную часть «пирога» видеоконтента. Постановщикам ничего не остается, как подстраиваться под непростые условия, которые им диктует рынок. Главным показателем успеха является отнюдь не художественная составляющая фильма, а его окупаемость.

Впечатляющий актерский состав

Леонид Гайдай пересмотрел более сотни актеров, прежде чем взял на роль Шурика Александра Демьяненко. Эльдар Рязанов не приступил к съемкам «Иронии судьбы», пока не нашел польскую артистку Барбару Брыльску. Бесконечные пробы занимали много времени, но режиссеры не давали себе права на ошибку. Артистам тоже приходилось выкладываться на все 100 %, чтобы быть замеченными культовыми постановщиками. Актеры той эпохи по сей день остаются настоящими богами киноолимпа, чья игра потрясает и завораживает. Сейчас в погоне за рейтингами и окупаемостью режиссеры и кастинг-менеджеры нередко привлекают к съемкам популярных звезд, чьи лица не сходят с экранов телевизоров. Однако узнаваемость вовсе не гарантирует того, что роль подойдет артисту, а его игра произведет фурор. Бывали случаи, когда актер настолько приедался зрителям, что не вызывал у них ничего, кроме раздражения.

Так, например, случилось с современным приквелом «Двенадцати стульев» под названием «Бендер: Начало». Отца Остапа Бендера, Ибрагима, сыграл мастодонт отечественного кино Сергей Безруков. Однако многих зрителей участие в картине топового актера нисколько не обрадовало. Комментаторы были единодушны: «Смесь Джека Воробья и Шерлока Холмса Гая Ричи в исполнении Саши Белого», «Безруков, как всегда, безбожно переигрывает», «Где только уже ни снимался Безруков!.. А на этот и подобные фильмы уже заранее идти неохота». Современную экранизацию то и дело сравнивали с постановками Гайдая, Швейцера и Захарова. Фильм, несмотря на замыслы режиссера, провалился в прокате.

Уникальное музыкальное сопровождение

Киномузыка советских лет такая же легкая и атмосферная, как основные фильмы той поры. Невозможно представить «Иронию судьбы» без знаменитой мелодии Микаэла Таривердиева, «Служебный роман» — без лирических композиций в исполнении Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова, «Бриллиантовую руку» — без зажигательной «Песни про зайцев». Современная индустрия кинокомпозиторства только начинает зарождаться. Нынешние продюсеры и режиссеры не всегда считают саундтрек важной составляющей фильма. В качестве музыкального сопровождения выступают, как правило, ранее выпущенные треки, которые, к сожалению, иногда приходятся не к месту.

Надежда на светлое будущее

Персонажи любимых советских фильмов — это люди, оказавшиеся в непростых жизненных обстоятельствах, но не потерявшие способности любить, дружить и быть честным с самим с собой. Кому-то эти образы могут показаться слишком наивными и чудаковатыми, но зато подлинными и ясными. Вместе с тонким юмором, высококлассной игрой актеров зрители получают еще кое-что важное — надежду рано или поздно обрести личное счастье: встретить своего Гошу в электричке, уйти от условных «не тех» Гали и Ипполита, помириться с близким человеком, утерев нос ненавистной Раисе Захаровне.

Можно ли сегодня повторить успех советских фильмов?

Сегодня жанр доброго отечественного кино вновь пытаются возродить: телевидение захлестнула волна новогодних комедий и ремейков советских фильмов. Однако зрители не питают к ним особого интереса: посмотрели разок — и уже забыли. Возможно, этим картинам не хватает художественности: все больше экранного времени отдается продакт-плейсменту — приему скрытой рекламы, когда коммерческий продукт упоминается героями, мелькает в кадре. А может быть, изменился и сам зритель, из-за чего наивные киногерои кажутся ему фальшивыми и приторными. Как бы то ни было, отечественный кинематограф прошлых лет оставил нам по-настоящему народные хиты, которые мы любим до сих пор.