Почему «Грязные танцы» стали настоящим событием в кинематографе и при чем здесь феминизм

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Один из самых романтичных фильмов ХХ века до сих пор покоряет сердца зрительниц — «Грязным танцам» исполнилось 32 года. Да, именно с этой картины началась история американского «женского» кино. Фильму с трудом удалось пробиться на большой экран, но он стал самым настоящим прорывом.

Нам в AdMe.ru стало интересно, в чем же секрет его оглушительной популярности. Простенькой мелодраме сулили несомненный провал, а ее полюбили зрители во всем мире. Узнаем почему?

Как под маской легкого фильма скрывался рассказ о силе и правах женщины

Сценаристка Элеонор Бергштейн при написании сценария к фильму решила воспользоваться беспроигрышной схемой: пиши о себе и поднимай важные вопросы. Так появилась курортная история, под прикрытием которой автор хотела рассказать о социальном неравенстве и показать, к каким драматическим последствиям приводит запрет абортов на государственном уровне. Хотя в 80-х годах ХХ века, когда вышел фильм, аборты были разрешены, многие партии сражались за упразднение этого закона и ограничение прав женщин. Ситуация не слишком изменилась и сейчас. Например, в штатах Огайо и Техас аборты запрещены, за исключением ситуаций, угрожающих здоровью и жизни женщины, а споры правящих партий продолжаются.

Главной героиней стала девушка с активной жизненной позицией, стремлением помочь людям и сделать мир лучше. Мало того, она еще и сама делает первый шаг к сближению с мужчиной. Это было очень нетипично для кино того времени. Элеонор не скрывала, что сценарий рассчитан на женскую аудиторию. Представительницам прекрасного пола было бы приятно ассоциировать себя с сильной героиней, которую позже критики назвали предвестницей феминизма, имея в виду его третью волну и в том числе борьбу за дестигматизацию женской сексуальности. Элеонор Бергштейн не раз отмечала, что Бэби — это она сама, ее опыт и чувства. Сценарист искренне поддерживала идеи феминизма и максимально хотела продвинуть их в широкие массы, пусть и осторожно, посредством легкого, на первый взгляд, фильма. Пытаясь убедить продюсеров, она говорила, что, снимая документальный фильм и поднимая важные социальные вопросы прав и свобод, невозможно достучаться до широкого зрителя, ведь фильм увидят лишь единомышленники. «Если же это происходит в мюзикле с красивой одеждой и множеством романтики, это может удивить людей и заставить их думать о вещах, о которых они раньше не думали».

Продюсеры отказывали сценаристке раз за разом

80-е были эпохой совсем другого, «мужского» кино: боевиков, триллеров, фантастики. Романтический фильм? Хорошо, но он тоже должен быть ориентирован на мужскую аудиторию: обычно сценаристы соединяли не слишком привлекательного героя с потрясающе красивой героиней. Перспективность женской аудитории? Нет, в это боссы не верили, а по сценарию Элеонор было сразу понятно, что этот фильм будет смотреть на мир исключительно женскими глазами. В конце концов за проект взялись небольшая студия и довольно известный режиссер-документалист Эмиль Ардолино. Он согласился с тем, что главный герой должен быть красивее героини, чтобы снять не банальную историю любви, а настоящую «сказку для женщин».

Считается, что успех фильму обеспечили обаяние актеров, идеально подобранная музыка и, конечно, танцы, поставленные талантливым хореографом

Актеров на главные роли утвердили довольно быстро. Патрик Суэйзи был вне конкуренции, так как совпадал внешне с описанием главного героя и профессионально танцевал. Дженнифер Грей была членом танцевальной семьи, и то, что в фильме нужно много двигаться, ее ни капли не пугало. Зато она пугала Суэйзи, который не слишком хотел танцевать с дилетанткой, к тому же известной легкомысленным отношением к работе. Но их неприязнь в жизни удивительным образом трансформировалась в любовь на экране. Актеры очень много импровизировали, и в фильм вошли кадры, снятые одним дублем и почти случайно. Основным хореографом ленты был Кенни Ортега, постановщик танцев в клипах Мадонны и будущий сотрудник Майкла Джексона, хореограф Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Катастрофа перед премьерой и невиданный успех

Тестовые показы фильма в кинотеатрах перед премьерой привели в ужас продюсера Аарона Руссо. Количество желающих посмотреть картину было очень низким. «Сожгите пленку и заработайте на страховке», — сказал он режиссеру, так как был убежден, что премьеру нужно отменить.

Однако она все же состоялась и показала, что все тестовые показы не имели значения. При бюджете $ 5 млн «Грязные танцы» заработали по всему миру 170 млн. Представительницы слабого пола сказали фильму да, и он стал первой ласточкой в истории «женских» фильмов, на что так надеялась сценаристка. Картина получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня» за композицию «(I’ve Had) The Time of My Life» и множество других наград.

Самые любопытные факты о съемках и не только

Актеры, сыгравшие главных героев, были старше своих персонажей на 10 лет.

Роль Бэби могла достаться Саре Джессике Паркер.

Сцена, где Джонни проводит пальцами по поднятой руке Бэби, а она смеется, была незапланированной, актрисе просто было щекотно. Это ужасно раздражало Патрика Суэйзи, но фрагмент вошел в фильм именно в этом виде.

Одна из лучших сцен фильма, где Джонни и Бэби ползут по полу навстречу друг другу, снята случайно. Актеры просто дурачились и разминались перед съемками танцевального номера.

Из-за низкого бюджета почти все кадры были сняты с первого дубля.

Одежда в фильме имеет смысловую нагрузку. Так, Бэби и Джонни в знаковых сценах фильма одеты в вещи-антонимы. «Хорошая девочка» — в светлое, «плохой парень» — в темное. Также противопоставления видны в нарядах сестер. Свобода Бэби — это джинсовые шорты с бахромой, майки на голое тело и короткие топы. Консервативность Лизы — тщательно убранная прическа с челкой и закрытые наряды.

Отель, где проходили съемки, не скрывает своей причастности к фильму. Каждый год здесь проводят несколько уик-эндов, посвященных «Грязным танцам». Гости могут поесть в столовой, в которой обедали герои фильма; посетить уроки танцев и соревнования по «грязным» танцам; пожить в номерах, где останавливались актеры.

Дженнифер Грей потеряла индивидуальность, решившись на ринопластику: «Я вошла в операционную знаменитостью, а вышла никому не известным человеком».

А вы любите этот фильм? Обращали внимание на его подтекст или для вас это просто красивая сказка?