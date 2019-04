Почему «Грязные танцы» стали настоящим событием в кинематографе и при чем здесь феминизм

Как под маской легкого фильма скрывался рассказ о силе и правах женщины

Продюсеры отказывали сценаристке раз за разом

Считается, что успех фильму обеспечили обаяние актеров, идеально подобранная музыка и, конечно, танцы, поставленные талантливым хореографом

Катастрофа перед премьерой и невиданный успех

Однако она все же состоялась и показала, что все тестовые показы не имели значения. При бюджете $ 5 млн «Грязные танцы» заработали по всему миру 170 млн. Представительницы слабого пола сказали фильму да, и он стал первой ласточкой в истории «женских» фильмов, на что так надеялась сценаристка.

Картина получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня» за композицию «(I’ve Had) The Time of My Life» и множество других наград.