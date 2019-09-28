Netflix собирается снять сериал по мотивам мультика «Клуб Винкс», и мы узнали, кто исполнит главные роли

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«Если решишь, можешь ты стать одной из нас», — пелось в начале мультипликационной заставки, собиравшей перед экранами телевизоров девочек со всего мира. К мультфильму Winx Club невозможно было относиться равнодушно. Дети его либо обожали, мечтая пополнить ряды юных волшебниц из Алфеи, либо недолюбливали, считая чересчур девчачьим. Сегодня история отважных фей, кажется, получила достойное продолжение. Потому что компания Netflix приступила к съемкам сериала по мотивам этого мультфильма.

AdMe.ru захлестнула ностальгия, когда мы услышали эту новость, и мы решили посмотреть, кому же достались главные роли в волшебном проекте. Теперь мы готовы показать фотографии этих актеров всем, кто когда-то сходил с ума от одного упоминания о феях Винкс.

Ривен — Фредди Торп

25-летний актер получил известность после выхода фильма «Овердрайв» и сериала «Открытие ведьм». У его персонажа в сериале о феях Винкс непростой характер. Но добра в нем все-таки больше, чем высокомерия и фальши.

Скай — Дэнни Гриффин

Дэнни Гриффину 23 года, и он не впервые работает с Netflix. Ранее он исполнил одну из ролей в британском сериале «Свобода действий». В новом проекте актер перевоплотится в персонажа по имени Скай, возлюбленного Блум, одной из главных героинь.

Сэди Совералл сыграет персонажа, которого не было в мультсериале, — студентку Беатрикс

У Сэди небогатая фильмография. Раньше она была замечена только в ирландском сериале Rose Plays Julie. В новом проекте она исполнит роль Беатрикс. Этот персонаж — загадка для фанатов мультсериала, потому что его образ пишется практически с нуля.

Муза — Элиша Аппельбаум

Имя этой актрисы пока тоже не на слуху. До участия в съемках Netflix она успела появиться в 5 фильмах, в 2 из которых сыграла эпизодические безымянные роли. В сериале по мотивам мультфильма «Клуб Винкс» она исполнит роль феи музыки и гармонии.

Лейла — Прешес Мустафа

Прешес до участия в обсуждаемом нами проекте успела сняться в сериале «Молодой Морс». В новом многосерийном фильме она исполнит роль Лейлы, феи-спортсменки, обладающей магией управления волнами, флюидами и морфиксом — липким тягучим веществом, которое может принимать форму ауры и защищать Лейлу от нападений.

Терра (предположительно, аналог Флоры) — Элиот Солт

2019 год для Элиот стал урожайным на съемки. Помимо участия в проекте, посвященном феям Винкс, она играет в сериале GameFace. Во вселенной Алфеи ей досталась роль девушки по имени Терра. В мультфильме нет такой героини, но поклонники уверены, что это переименованная волшебница Флора, фея природы.

Стелла — Ханна Ван Дер Вестхайзен

Ханна начала строить актерскую карьеру еще в детстве, снявшись в 3 фильмах. После довольно долгого затишья удача снова повернулась к ней на кастингах. За 2018-2019 годы она приняла участие в 3 проектах, которые сейчас находятся на стадии обработки отснятого материала, а теперь стала одной из исполнительниц главных ролей в сериале о феях Винкс. Ей досталась роль модницы Стеллы, феи солнца, луны и звезд.

Блум — Эбигейл Коуэн

Эбигейл прославилась после того, как снялась в 1-м сезоне сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». В новом проекте ей досталась роль Блум — лидера Клуба Винкс, обладающей силой Огня Дракона. А еще это единственная фея, которая росла на Земле и долгое время не знала о том, что может творить чудеса.

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