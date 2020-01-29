Настоящая история пса, которая легла в основу фильма «Хатико» (И была еще трогательнее, чем кино)
Фильм «Хатико: Самый верный друг» вышел на экраны более 10 лет назад и по праву считается одним из самых пронзительных фильмов о животных. Но до сих пор не все знают, что преданный пес — не выдумка кинематографистов, он на самом деле ждал своего погибшего хозяина несколько лет на вокзале. Ему даже поставили памятник, рядом с которым токийские влюбленные по сей день назначают друг другу встречи.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо истории Хатико и хотим рассказать вам, как он доказал, что собаки достойны большего, нежели конура и изредка брошенная кость. А в конце вас ждет бонус — несколько фактов о том, как экранизировали жизнь пушистого любимца миллионов.
Хатико родился в ноябре 1923 года в японской префектуре Акито — именно оттуда и пошла порода, ставшая популярной благодаря этому псу. Владелец собаки — местный фермер — занимался разведением этих псов. В январе 1924 года щенка купил профессор Хидэсабуро Уэно — один из лучших специалистов по агротехнике. По одной из версий, это был подарок дочери, которая вскоре вышла замуж и оставила собаку отцу. По другой — ученый очень хотел любимца породы акита.
По поводу имени Хатико версии также расходятся. Известно лишь, что оно образовано от слова «хати», что в переводе с японского значит «восемь» и суффикса «ок», обозначающего верность. Есть предположение, что на кличку повлияла форма задних лап щенка, напомнившая профессору восьмерку. По другим данным, Хатико стал восьмой собакой Хидэсабуро.
Хатико, как и многие породистые щенки, отличался слабым здоровьем, поэтому спал в доме, что было редкостью для Японии в те времена — обычно животные ночевали на улице. Малыша даже заворачивали в одеяло, чтобы он не мерз, но он все равно разболелся. Хидэсабуро и его жена не отходили от животного — они держали у его головы пакеты со льдом, а тельце обкладывали самодельными грелками.
Когда щенку стало лучше, Хидэсабуро стал брать его на прогулку со своими другими собаками — Джоном и Эсу. Эсу встретил новичка недружелюбно — видимо, чувствовал, что между ним и хозяином есть особая связь. Профессор и правда совершенно по-особенному заботился о новом питомце: каждый день чистил и чесал его густую шерстку, кормил его рисом с бульоном и молоком с печеньем. В те времена такая привязанность к животным была за пределами нормы. Согласно мнению многих японцев, Хидэсабуро портил собаку.
Пес отвечал взаимностью обожающему его хозяину — каждое утро он провожал профессора на работу и встречал его. Хатико следовал за ним до станции Сибуя, дожидался, пока тот сядет в поезд, и шел домой, чтобы к 15:00 снова быть на той же станции и встретить самого дорогого для него человека.
21 мая 1925 года у Хидэсабуро случился инсульт прямо во время лекции. Врачи не смогли спасти ученого, и домой он уже не вернулся. Хатико на тот момент было 1,5 года — он был совсем молодым псом, можно сказать, еще щенком. Не дождавшись хозяина, он провел на станции весь вечер и вернулся на порог дома лишь для того, чтобы переночевать. На следующий день он снова пошел на станцию. Так продолжалось 9 лет 9 месяцев и 15 дней.
Жена Хидэсабуро не смогла забрать к себе верного пса, ведь она не была законной супругой, а значит, ей пришлось покинуть дом и перебраться к своим родственникам. Родственники самого профессора пытались приютить осиротевшую собаку, но Хатико постоянно сбегал от них на поиски хозяина. В результате заботу о животном взял на себя садовник Хидэсабуро.
Тем не менее пес каждый день в одно и то же время уходил на вокзал. Поначалу его там часто обижали. Дети дразнили его, а продавцы в местных лавочках даже обливали водой, но Хатико не уходил. О несчастном животном узнал один из учеников Хидэсабуро. Он обратился в СМИ, и в 1932 году история собачьей преданности попала на страницы газет.
Пес стал звездой. Его стали подкармливать не только сотрудники вокзала, торговцы и пассажиры, но и туристы, приезжавшие специально ради этого. Одним из поклонников Хатико стал знаменитый актер Масао Иноуэ, покупавший животному говядину. Из-за преданной хозяину собаки японцы стали гораздо лучше относиться к бродячим животным. Их перестали воспринимать как угрозу, стали подкармливать и лечить.
Писательница и активистка Хелен Келлер гладит статую Хатико.
В 1933 году Хатико увидел скульптор Теру Андо. Его так впечатлил пес и его история, что он вылепил гипсовую статую животного для выставки в Академии изящных искусств. А годом позднее уже бронзовое изваяние собаки было установлено перед кассами станции Сибуя. Главным гостем на торжественном открытии памятника стал сам Хатико, которому повязали красно-белый шарф в честь праздника. Однако в жизни пса ничего не изменилось, он все так же продолжал ждать хозяина, разве что теперь его чаще можно было встретить рядом с бронзовой копией.
В 1944 году, во время Второй мировой войны, статуя Хатико была переплавлена на оружие. Памятник хотели восстановить, но скульптор был убит во время воздушного налета. В 1948 году бронзового пса вернул на свое место сын Теру Андо. Вместе со статуей началось возрождение породы акита, которая сильно пострадала в годы войны.
Похороны Хатико.
Как бы ни заботились о Хатико японцы, жизнь на улице давала о себе знать. Пес не раз попадал в переделки и в драки с конкурентами. На его теле появились шрамы, одно ухо обвисло, а организм атаковали паразиты. К 1935 году он стал очень слаб и не мог возвращаться вечером в дом садовника. Практически все время он лежал у вокзала, высматривая хозяина.
7 марта 1935 года один из сотрудников станции заметил, что Хатико заходит в уединенные комнаты и в магазины, где его подкармливали. В последний раз его видели спящим на деревянной кровати в багажной комнате. Утром 8 марта обеспокоенный работник заметил, что пес ушел из своей кровати. Он отправился на поиски собаки и увидел Хатико лежащим рядом с дорогой. Пес был мертв. Ему было 11 лет.
Вскоре новости о смерти преданного четвероногого друга распространились по всей Японии. Без преувеличения, это была одна из главных новостей страны. Тысячи людей собрались вокруг статуи собаки со сладкими угощениями, цветами, открытками и письмами. Память Хатико почтила и супруга его любимого хозяина.
До сих пор скульптура пса — одна из самых любимых достопримечательностей Токио как у туристов, так и у местных жителей. Среди последних ее особенно чтут влюбленные, которые назначают друг другу свидания рядом с памятником верному псу.
Уличная кошка спит между лап бронзового Хатико.
Бонус: интересные факты про фильм «Хатико: Самый верный друг»
- Фильм 2009 года — ремейк на японскую картину «История Хатико», выпущенную в 1987 году.
- Хатико в разные годы жизни играют 3 взрослые акиты — Чико, Лайла и Форрест, а также щенок сиба-ину. Собак готовили к съемкам полгода, а съемочный процесс контролировали зоозащитники.
- Съемки шли зимой, и, чтобы собаки не замерзли, им сшили костюмы.
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19 мая 2012 года бронзовая статуя Хатико была открыта в вагонном депо на площади Вунсокет Депо, где был снят фильм. Это точная копия статуи на станции Сибуи.
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Ричард Гир признался, что, когда читал сценарий фильма, рыдал как ребенок.
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Сначала актер боялся своих мохнатых коллег, но вскоре подружился с ними.
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Вдохновитель фильма — продюсер Вики Сигекуни Вонг. Она посетила Японию в 80-х годах и увидела памятник Хатико на станции Сибуи. Девушка была потрясена историей и назвала свою собаку в честь любимца японцев. А когда ее четвероногий друг умер, она решила увековечить его память в картине.
А вы когда-нибудь сталкивались с подобной преданностью животного?
Фото на превью Hachi: A Dog’s Tale / Stage 6 Films, Unknown author / Wikipedia