Настоящая история пса, которая легла в основу фильма «Хатико» (И была еще трогательнее, чем кино)

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Фильм «Хатико: Самый верный друг» вышел на экраны более 10 лет назад и по праву считается одним из самых пронзительных фильмов о животных. Но до сих пор не все знают, что преданный пес — не выдумка кинематографистов, он на самом деле ждал своего погибшего хозяина несколько лет на вокзале. Ему даже поставили памятник, рядом с которым токийские влюбленные по сей день назначают друг другу встречи.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо истории Хатико и хотим рассказать вам, как он доказал, что собаки достойны большего, нежели конура и изредка брошенная кость. А в конце вас ждет бонус — несколько фактов о том, как экранизировали жизнь пушистого любимца миллионов.

Хатико родился в ноябре 1923 года в японской префектуре Акито — именно оттуда и пошла порода, ставшая популярной благодаря этому псу. Владелец собаки — местный фермер — занимался разведением этих псов. В январе 1924 года щенка купил профессор Хидэсабуро Уэно — один из лучших специалистов по агротехнике. По одной из версий, это был подарок дочери, которая вскоре вышла замуж и оставила собаку отцу. По другой — ученый очень хотел любимца породы акита. По поводу имени Хатико версии также расходятся. Известно лишь, что оно образовано от слова «хати», что в переводе с японского значит «восемь» и суффикса «ок», обозначающего верность. Есть предположение, что на кличку повлияла форма задних лап щенка, напомнившая профессору восьмерку. По другим данным, Хатико стал восьмой собакой Хидэсабуро.

Хатико, как и многие породистые щенки, отличался слабым здоровьем, поэтому спал в доме, что было редкостью для Японии в те времена — обычно животные ночевали на улице. Малыша даже заворачивали в одеяло, чтобы он не мерз, но он все равно разболелся. Хидэсабуро и его жена не отходили от животного — они держали у его головы пакеты со льдом, а тельце обкладывали самодельными грелками. Когда щенку стало лучше, Хидэсабуро стал брать его на прогулку со своими другими собаками — Джоном и Эсу. Эсу встретил новичка недружелюбно — видимо, чувствовал, что между ним и хозяином есть особая связь. Профессор и правда совершенно по-особенному заботился о новом питомце: каждый день чистил и чесал его густую шерстку, кормил его рисом с бульоном и молоком с печеньем. В те времена такая привязанность к животным была за пределами нормы. Согласно мнению многих японцев, Хидэсабуро портил собаку.

Пес отвечал взаимностью обожающему его хозяину — каждое утро он провожал профессора на работу и встречал его. Хатико следовал за ним до станции Сибуя, дожидался, пока тот сядет в поезд, и шел домой, чтобы к 15:00 снова быть на той же станции и встретить самого дорогого для него человека. 21 мая 1925 года у Хидэсабуро случился инсульт прямо во время лекции. Врачи не смогли спасти ученого, и домой он уже не вернулся. Хатико на тот момент было 1,5 года — он был совсем молодым псом, можно сказать, еще щенком. Не дождавшись хозяина, он провел на станции весь вечер и вернулся на порог дома лишь для того, чтобы переночевать. На следующий день он снова пошел на станцию. Так продолжалось 9 лет 9 месяцев и 15 дней. Жена Хидэсабуро не смогла забрать к себе верного пса, ведь она не была законной супругой, а значит, ей пришлось покинуть дом и перебраться к своим родственникам. Родственники самого профессора пытались приютить осиротевшую собаку, но Хатико постоянно сбегал от них на поиски хозяина. В результате заботу о животном взял на себя садовник Хидэсабуро.

Тем не менее пес каждый день в одно и то же время уходил на вокзал. Поначалу его там часто обижали. Дети дразнили его, а продавцы в местных лавочках даже обливали водой, но Хатико не уходил. О несчастном животном узнал один из учеников Хидэсабуро. Он обратился в СМИ, и в 1932 году история собачьей преданности попала на страницы газет. Пес стал звездой. Его стали подкармливать не только сотрудники вокзала, торговцы и пассажиры, но и туристы, приезжавшие специально ради этого. Одним из поклонников Хатико стал знаменитый актер Масао Иноуэ, покупавший животному говядину. Из-за преданной хозяину собаки японцы стали гораздо лучше относиться к бродячим животным. Их перестали воспринимать как угрозу, стали подкармливать и лечить.

Писательница и активистка Хелен Келлер гладит статую Хатико.

В 1933 году Хатико увидел скульптор Теру Андо. Его так впечатлил пес и его история, что он вылепил гипсовую статую животного для выставки в Академии изящных искусств. А годом позднее уже бронзовое изваяние собаки было установлено перед кассами станции Сибуя. Главным гостем на торжественном открытии памятника стал сам Хатико, которому повязали красно-белый шарф в честь праздника. Однако в жизни пса ничего не изменилось, он все так же продолжал ждать хозяина, разве что теперь его чаще можно было встретить рядом с бронзовой копией. В 1944 году, во время Второй мировой войны, статуя Хатико была переплавлена на оружие. Памятник хотели восстановить, но скульптор был убит во время воздушного налета. В 1948 году бронзового пса вернул на свое место сын Теру Андо. Вместе со статуей началось возрождение породы акита, которая сильно пострадала в годы войны.

Похороны Хатико.

Как бы ни заботились о Хатико японцы, жизнь на улице давала о себе знать. Пес не раз попадал в переделки и в драки с конкурентами. На его теле появились шрамы, одно ухо обвисло, а организм атаковали паразиты. К 1935 году он стал очень слаб и не мог возвращаться вечером в дом садовника. Практически все время он лежал у вокзала, высматривая хозяина. 7 марта 1935 года один из сотрудников станции заметил, что Хатико заходит в уединенные комнаты и в магазины, где его подкармливали. В последний раз его видели спящим на деревянной кровати в багажной комнате. Утром 8 марта обеспокоенный работник заметил, что пес ушел из своей кровати. Он отправился на поиски собаки и увидел Хатико лежащим рядом с дорогой. Пес был мертв. Ему было 11 лет.

Вскоре новости о смерти преданного четвероногого друга распространились по всей Японии. Без преувеличения, это была одна из главных новостей страны. Тысячи людей собрались вокруг статуи собаки со сладкими угощениями, цветами, открытками и письмами. Память Хатико почтила и супруга его любимого хозяина. До сих пор скульптура пса — одна из самых любимых достопримечательностей Токио как у туристов, так и у местных жителей. Среди последних ее особенно чтут влюбленные, которые назначают друг другу свидания рядом с памятником верному псу.

Уличная кошка спит между лап бронзового Хатико.

Бонус: интересные факты про фильм «Хатико: Самый верный друг»

Фильм 2009 года — ремейк на японскую картину «История Хатико», выпущенную в 1987 году.

Хатико в разные годы жизни играют 3 взрослые акиты — Чико, Лайла и Форрест, а также щенок сиба-ину. Собак готовили к съемкам полгода, а съемочный процесс контролировали зоозащитники.

Съемки шли зимой, и, чтобы собаки не замерзли, им сшили костюмы.

19 мая 2012 года бронзовая статуя Хатико была открыта в вагонном депо на площади Вунсокет Депо, где был снят фильм. Это точная копия статуи на станции Сибуи.

Ричард Гир признался, что, когда читал сценарий фильма, рыдал как ребенок.

Сначала актер боялся своих мохнатых коллег, но вскоре подружился с ними.

Вдохновитель фильма — продюсер Вики Сигекуни Вонг. Она посетила Японию в 80-х годах и увидела памятник Хатико на станции Сибуи. Девушка была потрясена историей и назвала свою собаку в честь любимца японцев. А когда ее четвероногий друг умер, она решила увековечить его память в картине.