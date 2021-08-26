15+ выдуманных нами, но зато счастливых финалов в сериалах и фильмах (Спорим, вы тоже втайне ждали подобной развязки)

После просмотра многих фильмов мы частенько смахиваем с глаз непрошеные слезинки. Одним искренне жаль профессора Снегга, другим — «гения, миллиардера и филантропа» Тони Старка, а третьи переживают за беднягу Хатико, который так и не дождался своего хозяина на вокзале.

Мы в AdMe.ru с трепетом и уважением относимся к творчеству сценаристов и режиссеров. Но иногда так и тянет хотя бы в своем воображении спасти некоторых полюбившихся нам персонажей или как минимум существенно улучшить им жизнь.

16. «Титаник». Джеку тоже хватило места на той самой злосчастной двери. А вскоре после спасения они с Розой стали мужем и женой

15. «Хатико: Самый верный друг». Паркер Уилсон выздоровел и в один прекрасный день вышел из поезда

14. Серия фильмов «Гарри Поттер». Профессор Снегг поправился после укуса Нагайны. А это они с Гарри на торжественной церемонии вручения ордена Мерлина

13. «Стражи галактики. Часть 2». Питер успевает спасти опустошителя Йонду, который, по сути, вырастил парня и сделал для него больше, чем родной отец

12. «Дневник Бриджит Джонс». Главная героиня сразу же поняла, кто мужчина ее мечты, и даже не пыталась закрутить роман с ветреным красавчиком Дэниелом

11. «Лучшее предложение». Мистер Олдман все-таки дождался Клэр в том самом ресторане с часами

10. «Рассказ служанки». Побег Джун во втором сезоне сериала удался. Она забрала с собой старшую дочку, а ее вторая малышка родилась уже на воле

9. «Ведьмак». Мечта Йеннифэр сбылась: у чародейки родился ребенок. И мы даже не намекаем, кто мог бы оказаться его отцом

8. «Холодная гора». Инман вернулся домой, и они с Адой жили долго и счастливо, как полагается всем влюбленным

7. «Шерлок». Знаменитый детектив Холмс и его вечный соперник Мориарти решили объединить усилия. Причем исключительно в мирных целях

6. «Локи». Оба варианта бога хитрости договорились между собой и благополучно спасли мир. И да, Мобиус их узнал, так что они вернулись в нужную реальность

5. «Аватар». Древо душ все-таки успело излечить Грэйс

4. «Мстители: Финал». Тони Старк справился с силой камней бесконечности и теперь рассказывает внукам о подвигах Железного Человека

3. «Властелин колец». Кажется, Голлум уже свое отстрадал. Было бы здорово, если бы бедняга снова превратился в хоббита

2. «Анна Каренина». Ах, если бы Вронский успел перехватить любимую женщину у самого поезда

1. Киносага «Звездные войны». Если бы Энакин не послушал коварного Палпатина, то история «одной далекой-далекой галактики» могла бы пойти по-другому