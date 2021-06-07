Мы сравнили 14 персонажей культовых сериалов в их первом и последнем эпизодах

Многим из нас очень сложно представить свою жизнь без сериалов. Даже те, кто ими не увлекается, вряд ли смогут остаться в стороне и ни разу не втянуться в обсуждение финала «Игры престолов» или нового сезона «Рассказа служанки». Одни телешоу длятся всего ничего, а другие затягиваются на годы. И мы с удовольствием наблюдаем за трансформациями персонажей: их развитием, трудностями и успехами.

Наряду с внутренними переменами, конечно, происходят и внешние. Именно на это мы в AdMe.ru сегодня решили обратить внимание и выяснили, насколько же изменились наши любимые персонажи с первого эпизода сериала до финального.

Филипп Галлагер — «Бесстыдники»

Американская адаптация одноименного британского сериала появилась на телеэкранах в 2011 году. Это история о непростой жизни большой семьи, проживающей на южной окраине Чикаго. Проект был очень тепло принят критиками, и это неудивительно: работа актеров и съемочной группы действительно достойна высокой отметки. А персонаж Джереми Аллена Уайта за годы съемок превратился из хитроватого мальчишки-вундеркинда в серьезного мужчину.

Йен Галлагер — «Бесстыдники»

Если вы не досмотрели сериал до конца и не знаете, как дела у одного из самых противоречивых персонажей «Бесстыдников», то мы с радостью расскажем. Он разобрался с проблемами со здоровьем и наладил наконец личную жизнь. В финальной серии проекта Йен даже упомянул о том, что хотел бы завести детей.

Кэролайн Форбс — «Дневники вампира»

Телешоу о вампирах, оборотнях и ведьмах, населяющих маленький городок Мистик-Фоллс, выходило с 2009 по 2017 год. За это время многие персонажи пережили трансформации, и Кэролайн не исключение. В конце 8-го сезона она вышла замуж за Стефана (неожиданно, не так ли?) и открыла школу для одаренных детей.

Габриэль — «Зена — королева воинов»

За приключениями героев сериала «Зена — королева воинов» мы наблюдали с 1995 по 2001 год. На протяжении 134 эпизодов Габриэль из наивной и простодушной девушки превращалась в твердую и решительную, но при этом не потеряла своей доброты и смелости. В финальной серии Габриэль предстает перед зрителями как воин, готовый идти по стопам своего учителя.

Геракл — «Удивительные странствия Геракла»

Кевин Сорбо виртуозно воплотил на экране героя античных мифов и легенд, полубога Геракла. За более чем сотню эпизодов он смог показать своего персонажа с разных сторон и получил признание и международную славу. У сериала есть спин-офф под названием «Молодость Геракла», где главную роль исполнил Райан Гослинг.

Иолай — «Удивительные странствия Геракла»

Иолая, лучшего друга и сподвижника Геракла, в сериале сыграл Майкл Херст (который, кстати, срежиссировал несколько серий телепроекта самостоятельно). Его образ, как и образ Геракла, основан на древнегреческих мифах о героях.

Кристина Янг — «Анатомия страсти»

Показ «Анатомии страсти» начался в 2005 году. За 16 лет существования сериала во многом поменялись и актеры, и их герои. Так, Кристина Янг, которую сыграла Сандра О, из расчетливой и во многом холодной женщины превратилась в более эмпатичную и романтичную личность. При этом она сохранила такие качества, как практичность, уверенность в себе и эрудированность.

Лиза Кадди — «Доктор Хаус»

Сдержанная заведующая больницей Принстон-Плейнсборо, в которой работает доктор Хаус, радовала зрителей своим присутствием 7 сезонов сериала из восьми. В конце 7-го сезона Хаус въехал в ее дом на автомобиле, после чего Кадди не выдержала и ушла с поста заведующей.

Хэнк Муди и Карен ван дер Бик — «Блудливая Калифорния»

У дамского угодника Хэнка Муди все закончилось хорошо. В финальной серии последнего сезона его уже взрослая дочь обдумывает свое замужество, а он сам старается спасти отношения с Карен. И ему это удается. Он садится в тот же самолет, что и его возлюбленная, и уговаривает ее не сдаваться и быть вместе.

Рагнар Лодброк — «Викинги»

В сериале Трэвис Фиммел сыграл легендарного датского викинга Рагнара Лодброка, отца основателя шведской королевской династии Мунсё. Как и в легендах, в телешоу Рагнар прошел непростой путь от скандинавского крестьянина до верховного правителя и командующего целым войском.

Пайпер Чепмен — «Оранжевый — хит сезона»

На долю Пайпер Чепмен выпало множество испытаний, преодолевая которые она училась справляться с внутренними и внешними противоречиями, не терять присутствия духа и ценить окружающих ее людей. А в конце сериала героине предстоит справиться с главной сложностью — вернуться домой и привыкнуть к прежней жизни.

Лукас Феррас — «Клон»

Не обошел стороной хеппи-энд и главных героев сериала «Клон» Жади и Лукаса. В последней, 250-й серии Лукас воссоединяется со своей возлюбленной, потому что чувства к ней сильнее всех обстоятельств и преград.

Латиффа Рашид — «Клон»

В самом начале сериала Латиффа может показаться зрителям покорной, уступчивой, тихой мамой и женой. Но со временем этот персонаж раскрывается и становится более красочным и неоднозначным. Мы видим, что Латиффа мудра, умеет добиваться поставленных целей и неплохо разбирается в психологии.