Мы составили список нелепых ультиматумов актеров, из-за которых в фильмах пришлось что-то менять

Когда актеры достигают определенного уровня славы, им кажется, что они способны менять фильм в любой момент по собственной прихоти. Иногда эти нововведения едва влияют на небольшие сцены, но порой они могут полностью изменить конечный продукт — к лучшему или к худшему. Это могут быть как мелкие просьбы типа смены прически или ношения каблуков, так и масштабные пожелания, которые приводят к многомиллионным потерям бюджета.

Мы в AdMe.ru отправились за декорации некоторых из ваших любимых кинокартин, чтобы рассказать о случаях, когда из-за требований актеров пришлось что-то поменять в фильмах.

1. Мумия (2017)

Том Круз весьма влиятелен в сфере кинематографа, поэтому чаще всего может ставить свои условия при заключении контракта для нового проекта. Соглашаясь на съемки в «Мумии», Круз получил почти полный творческий контроль над фильмом и мог устанавливать свои правила на площадке.

По контракту киностудия гарантировала Крузу контроль над большинством аспектов проекта: от утверждения сценария до постпродакшена. Актер внес большой вклад в маркетинговую и релизную стратегию фильма, выступая за премьеру в летний период.

Позже зрители и критики обвинили Круза в излишнем управлении съемочным процессом. Согласно оригинальному сценарию, главный герой и антагонист должны были появляться в кадре примерно равное количество раз. Однако актер настаивал на том, чтобы его персонаж получил больше экранного времени, чем мумия. В конечном счете публика не оценила фильм должным образом, и он потерпел крупное фиаско, провалившись в прокате.

2. Змеиный полет (2006)

У звезд есть разные причины соглашаться на роль. Так, например, Сэмюэл Джексонпризнался, что захотел сняться в фильме «Змеиный полет» только из-за названия, которое ему очень понравилось. Когда создатели фильма решили заменить название на «Тихоокеанский рейс 121», актер лично вмешался, сказав, что это самая глупая вещь, которую он когда-либо слышал.

Джексон также выступал за ненормативную лексику и еще больше насилия в кадре. Это было проблемой, поскольку студия намеревалась запускать фильм с рейтингом 13+. В конце концов, они согласились с его условиями и сделали фильм ориентированным на взрослую аудиторию. Эпичный монолог Джексона в его особом стиле позже стал популярным мемом.

3. Мир юрского периода (2015)

«Мир юрского периода» получил преимущественно положительные отзывы и собрал много денег. Но и критиков, и зрителей до сих пор мучает один вопрос: как главная героиня смогла убежать от многотонного тираннозавра на высоких каблуках? Режиссер Колин Треворроу осознавал, насколько это было нелепо, но актриса Брайс Даллас Ховард, исполняющая главную роль, отказывалась снимать туфли.

Треворроу большую часть производства фильма пытался убедить Ховард переобуться во что-то более удобное, но актриса упорно не соглашалась, настаивая на том, что ее персонаж должен был носить каблуки. Позднее режиссер признавался, что он не был уверен в том, почему именно Ховард была так настойчива, но он уважал ее решение, размышляя, что, возможно, она чувствовала: сняв туфли, утратит женственность образа.

4. Криминальное чтиво (1994)

Согласно оригинальному сценарию «Криминального чтива», киллер Джулс, цитирующий Библию, должен был носить гигантскую прическу афро, чтобы контрастировать со своим напарником Винсентом, у которого волосы гладко зачесаны назад. Однако, по словам исполняющего эту роль Сэмюэля Джексона, девушка, посланная купить парик, понятия не имела, что такое афро, и вернулась из магазина совсем с другим париком (тем, что мы теперь видим на экране).

Сначала Джексон скептически отнесся к этой затее, но когда примерил новый образ, то понял, что именно так должен выглядеть его герой. Позже Квентин Тарантино, сценарист и режиссер фильма, согласился с Джексоном и уступил ему в этом вопросе.

5. Битва титанов (2010)

Золотая сова-робот Бубо была одним из самых запоминающихся персонажей в первой версии фильма «Битва титанов» 1981 года. Поэтому совершенно естественно, что режиссер Луи Летерье планировал включить ее в свой ремейк 2010 года. К сожалению, актер Сэм Уортингтон не разделял взгляды режиссера. Он ненавидел Бубо: Летерье позже рассказал, что Уортингтон жаловался на сову при каждом удобном случае и неоднократно угрожал ударить ее.

Актер обвинял режиссера в попытке разрушить его карьеру, выставив его в нелепом свете. В конце концов, чтобы успокоить звезду, Летерье пошел на уступки и полностью вырезал сцены с совой из фильма, оставив для нее лишь небольшое камео.

6. Исчезнувшая (2014)

В фильме «Исчезнувшая» есть сцена, где главный герой, которого играет Бен Аффлек, идет по аэропорту и пытается скрыть свою личность от посторонних, надев кепку. Именно из-за головного убора у актера произошел серьезный спор с режиссером фильма Дэвидом Финчером. Изначально предполагалось, что герой должен носить кепку с символикой бейсбольной команды «Янкиз», поскольку это лучше раскрывает его характер. Но Аффлек является ярым фанатом «Ред Сокс», поэтому никак не мог согласиться на условия режиссера.

Актер устроил настоящий скандал на съемочной площадке. Он сказал, что уважает Финчера и в любом другом случае сделает все, что от него потребуется, но никогда не наденет кепку «Янкиз». В результате долгих переговоров Финчер наконец уступил и предложил компромисс — надеть кепку команды «Метс».

7. Ангелы Чарли (2000)

Криспин Гловер исполнил в фильме «Ангелы Чарли» роль злодея и запомнился зрителю как очень яркий и отличающийся от привычных антагонистов персонаж. Изначально в сценарии были прописаны реплики, показывающие характер героя. Но Гловер посчитал, что они были просто ужасны, пусты и абсолютно не подходили его персонажу.

Решение было категоричным: сделать героя немым. По сути Гловер отказался говорить свои реплики, в результате чего мы видим на экране молчаливого злодея, который одним своим видом дает понять, что с ним шутки плохи.

8. Шрек (2001)

Акцент Шрека претерпел несколько значительных изменений, прежде чем зрители увидели полюбившегося им огра. В конечной версии мультфильма за озвучку главного героя отвечал Майк Майерс. Только после того, как примерно треть мультфильма была озвучена, Майерс решил, что Шрек должен быть шотландцем.

Идея актера заключалась в том, что, поскольку Лорд Фаркуад говорил с чистым британским акцентом, Шрек должен звучать как простой смертный, чтобы подчеркнуть разницу между ними. Он указывал на то, что шотландский акцент лучше поддается резким сдвигам в тональности и позволит ему более красочно показать персонажа.

В результате исполнительному продюсеру Джеффри Катценбергупришлось выделить на переозвучку сцен от $4 до $5 млн, что составляет примерно 10 % от общего бюджета мультфильма.

Как вы считаете, могут ли актеры вмешиваться в съемочный процесс и диктовать свои условия? Или лучше предоставить право режиссеру решать все самому? А может, нужно искать компромиссы? Делитесь в комментариях.

Фото на превью Jurassic World / Legendary Pictures

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