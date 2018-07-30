Мы составили список нелепых ультиматумов актеров, из-за которых в фильмах пришлось что-то менять

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Когда актеры достигают определенного уровня славы, им кажется, что они способны менять фильм в любой момент по собственной прихоти. Иногда эти нововведения едва влияют на небольшие сцены, но порой они могут полностью изменить конечный продукт — к лучшему или к худшему. Это могут быть как мелкие просьбы типа смены прически или ношения каблуков, так и масштабные пожелания, которые приводят к многомиллионным потерям бюджета.

Мы в AdMe.ru отправились за декорации некоторых из ваших любимых кинокартин, чтобы рассказать о случаях, когда из-за требований актеров пришлось что-то поменять в фильмах.

1. Мумия (2017)



Том Круз весьма влиятелен в сфере кинематографа, поэтому чаще всего может ставить свои условия при заключении контракта для нового проекта. Соглашаясь на съемки в «Мумии», Круз получил почти полный творческий контроль над фильмом и мог устанавливать свои правила на площадке. По контракту киностудия гарантировала Крузу контроль над большинством аспектов проекта: от утверждения сценария до постпродакшена. Актер внес большой вклад в маркетинговую и релизную стратегию фильма, выступая за премьеру в летний период. Позже зрители и критики обвинили Круза в излишнем управлении съемочным процессом. Согласно оригинальному сценарию, главный герой и антагонист должны были появляться в кадре примерно равное количество раз. Однако актер настаивал на том, чтобы его персонаж получил больше экранного времени, чем мумия. В конечном счете публика не оценила фильм должным образом, и он потерпел крупное фиаско, провалившись в прокате.

2. Змеиный полет (2006)

У звезд есть разные причины соглашаться на роль. Так, например, Сэмюэл Джексон признался, что захотел сняться в фильме « Змеиный полет » только из-за названия, которое ему очень понравилось. Когда создатели фильма решили заменить название на «Тихоокеанский рейс 121», актер лично вмешался, сказав, что это самая глупая вещь, которую он когда-либо слышал. Джексон также выступал за ненормативную лексику и еще больше насилия в кадре. Это было проблемой, поскольку студия намеревалась запускать фильм с рейтингом 13+. В конце концов, они согласились с его условиями и сделали фильм ориентированным на взрослую аудиторию. Эпичный монолог Джексона в его особом стиле позже стал популярным мемом.

3. Мир юрского периода (2015)

« Мир юрского периода » получил преимущественно положительные отзывы и собрал много денег. Но и критиков, и зрителей до сих пор мучает один вопрос: как главная героиня смогла убежать от многотонного тираннозавра на высоких каблуках? Режиссер Колин Треворроу осознавал, насколько это было нелепо, но актриса Брайс Даллас Ховард , исполняющая главную роль, отказывалась снимать туфли. Треворроу большую часть производства фильма пытался убедить Ховард переобуться во что-то более удобное, но актриса упорно не соглашалась, настаивая на том, что ее персонаж должен был носить каблуки. Позднее режиссер признавался, что он не был уверен в том, почему именно Ховард была так настойчива, но он уважал ее решение, размышляя, что, возможно, она чувствовала: сняв туфли, утратит женственность образа.

4. Криминальное чтиво (1994)

Согласно оригинальному сценарию « Криминального чтива », киллер Джулс, цитирующий Библию, должен был носить гигантскую прическу афро, чтобы контрастировать со своим напарником Винсентом, у которого волосы гладко зачесаны назад. Однако, по словам исполняющего эту роль Сэмюэля Джексона, девушка, посланная купить парик, понятия не имела, что такое афро, и вернулась из магазина совсем с другим париком (тем, что мы теперь видим на экране). Сначала Джексон скептически отнесся к этой затее, но когда примерил новый образ, то понял, что именно так должен выглядеть его герой. Позже Квентин Тарантино, сценарист и режиссер фильма, согласился с Джексоном и уступил ему в этом вопросе.

5. Битва титанов (2010)

Золотая сова-робот Бубо была одним из самых запоминающихся персонажей в первой версии фильма « Битва титанов » 1981 года. Поэтому совершенно естественно, что режиссер Луи Летерье планировал включить ее в свой ремейк 2010 года. К сожалению, актер Сэм Уортингтон не разделял взгляды режиссера. Он ненавидел Бубо: Летерье позже рассказал, что Уортингтон жаловался на сову при каждом удобном случае и неоднократно угрожал ударить ее. Актер обвинял режиссера в попытке разрушить его карьеру, выставив его в нелепом свете. В конце концов, чтобы успокоить звезду, Летерье пошел на уступки и полностью вырезал сцены с совой из фильма, оставив для нее лишь небольшое камео .

6. Исчезнувшая (2014)

В фильме « Исчезнувшая » есть сцена, где главный герой, которого играет Бен Аффлек, идет по аэропорту и пытается скрыть свою личность от посторонних, надев кепку. Именно из-за головного убора у актера произошел серьезный спор с режиссером фильма Дэвидом Финчером . Изначально предполагалось, что герой должен носить кепку с символикой бейсбольной команды « Янкиз» , поскольку это лучше раскрывает его характер. Но Аффлек является ярым фанатом « Ред Сокс» , поэтому никак не мог согласиться на условия режиссера. Актер устроил настоящий скандал на съемочной площадке. Он сказал, что уважает Финчера и в любом другом случае сделает все, что от него потребуется, но никогда не наденет кепку « Янкиз» . В результате долгих переговоров Финчер наконец уступил и предложил компромисс — надеть кепку команды « Метс» .

7. Ангелы Чарли (2000)

Криспин Гловер исполнил в фильме « Ангелы Чарли » роль злодея и запомнился зрителю как очень яркий и отличающийся от привычных антагонистов персонаж. Изначально в сценарии были прописаны реплики, показывающие характер героя. Но Гловер посчитал, что они были просто ужасны, пусты и абсолютно не подходили его персонажу. Решение было категоричным: сделать героя немым. По сути Гловер отказался говорить свои реплики, в результате чего мы видим на экране молчаливого злодея, который одним своим видом дает понять, что с ним шутки плохи.

8. Шрек (2001)

Акцент Шрека претерпел несколько значительных изменений, прежде чем зрители увидели полюбившегося им огра. В конечной версии мультфильма за озвучку главного героя отвечал Майк Майерс . Только после того, как примерно треть мультфильма была озвучена, Майерс решил, что Шрек должен быть шотландцем. Идея актера заключалась в том, что, поскольку Лорд Фаркуад говорил с чистым британским акцентом, Шрек должен звучать как простой смертный, чтобы подчеркнуть разницу между ними. Он указывал на то, что шотландский акцент лучше поддается резким сдвигам в тональности и позволит ему более красочно показать персонажа. В результате исполнительному продюсеру Джеффри Катценбергу пришлось выделить на переозвучку сцен от $4 до $5 млн, что составляет примерно 10 % от общего бюджета мультфильма.

Как вы считаете, могут ли актеры вмешиваться в съемочный процесс и диктовать свои условия? Или лучше предоставить право режиссеру решать все самому? А может, нужно искать компромиссы? Делитесь в комментариях.