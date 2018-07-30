Мы составили список нелепых ультиматумов актеров, из-за которых в фильмах пришлось что-то менять
Когда актеры достигают определенного уровня славы, им кажется, что они способны менять фильм в любой момент по собственной прихоти. Иногда эти нововведения едва влияют на небольшие сцены, но порой они могут полностью изменить конечный продукт — к лучшему или к худшему. Это могут быть как мелкие просьбы типа смены прически или ношения каблуков, так и масштабные пожелания, которые приводят к многомиллионным потерям бюджета.
Мы в AdMe.ru отправились за декорации некоторых из ваших любимых кинокартин, чтобы рассказать о случаях, когда из-за требований актеров пришлось что-то поменять в фильмах.
1. Мумия (2017)
По контракту киностудия гарантировала Крузу контроль над большинством аспектов проекта: от утверждения сценария до постпродакшена. Актер внес большой вклад в маркетинговую и релизную стратегию фильма, выступая за премьеру в летний период.
Позже зрители и критики обвинили
2. Змеиный полет (2006)
У звезд есть разные причины соглашаться на роль. Так, например,
Джексон также выступал за ненормативную лексику и еще больше насилия в кадре. Это было проблемой, поскольку студия намеревалась запускать фильм с рейтингом 13+. В конце концов, они согласились с его условиями и сделали фильм ориентированным на взрослую аудиторию. Эпичный монолог Джексона в его особом стиле позже стал популярным мемом.
3. Мир юрского периода (2015)
«
Треворроу большую часть производства фильма пытался убедить Ховард переобуться во что-то более удобное, но актриса упорно не соглашалась, настаивая на том, что ее персонаж должен был носить каблуки. Позднее режиссер признавался, что он не был уверен в том, почему именно Ховард была так настойчива, но он уважал ее решение, размышляя, что, возможно, она чувствовала: сняв туфли, утратит женственность образа.
4. Криминальное чтиво (1994)
Согласно оригинальному сценарию «
Сначала Джексон скептически отнесся к этой затее, но когда примерил новый образ, то понял, что именно так должен выглядеть его герой. Позже Квентин Тарантино, сценарист и режиссер фильма, согласился с Джексоном и уступил ему в этом вопросе.
5. Битва титанов (2010)
Золотая сова-робот Бубо была одним из самых запоминающихся персонажей в первой версии фильма «
Актер обвинял режиссера в попытке разрушить его карьеру, выставив его в нелепом свете. В конце концов, чтобы успокоить звезду, Летерье пошел на уступки и полностью вырезал сцены с совой из фильма, оставив для нее лишь небольшое
6. Исчезнувшая (2014)
В фильме «
Актер устроил настоящий скандал на съемочной площадке. Он сказал, что уважает Финчера и в любом другом случае сделает все, что от него потребуется, но никогда не наденет кепку «
7. Ангелы Чарли (2000)
Решение было категоричным: сделать героя немым. По сути Гловер отказался говорить свои реплики, в результате чего мы видим на экране молчаливого злодея, который одним своим видом дает понять, что с ним шутки плохи.
8. Шрек (2001)
Акцент Шрека претерпел несколько значительных изменений, прежде чем зрители увидели полюбившегося им огра. В конечной версии мультфильма за озвучку главного героя отвечал
Идея актера заключалась в том, что, поскольку Лорд Фаркуад говорил с чистым британским акцентом, Шрек должен звучать как простой смертный, чтобы подчеркнуть разницу между ними. Он указывал на то, что шотландский акцент лучше поддается резким сдвигам в тональности и позволит ему более красочно показать персонажа.
В результате исполнительному продюсеру
Как вы считаете, могут ли актеры вмешиваться в съемочный процесс и диктовать свои условия? Или лучше предоставить право режиссеру решать все самому? А может, нужно искать компромиссы? Делитесь в комментариях.
Фото на превью Jurassic World / Legendary Pictures