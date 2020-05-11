Мы представили, как выглядели бы 16 популярных советских артисток, если бы следовали современным стандартам красоты
Советский кинематограф открыл для нас немало талантливых и эффектных звезд, которыми восхищались как на их родине, так и за ее пределами. Мы не сомневаемся, что яркая внешность отечественных актрис помогла бы им завоевать популярность и обрести армию поклонников, даже если бы их молодость пришлась на наши дни. Вот только образы любимых артисток, скорее всего, были бы немного другими, ведь у каждой эпохи есть свои тренды и модные веяния.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядели бы женщины советского кино, если бы пик их карьеры пришелся на начало XXI века и они активно пользовались всем набором услуг современных косметологов.
1. Любовь Полищук
2. Наталья Селезнева
© Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм © Depositphotos © Depositphotos © Depositphotos
3. Светлана Немоляева
4. Наталья Кустинская
5. Барбара Брыльска
6. Ольга Остроумова
7. Елена Санаева
8. Елена Сафонова
9. Светлана Тома
10. Нина Маслова
11. Ирина Розанова
12. Елена Цыплакова
13. Алиса Фрейндлих
14. Галина Беляева
15. Наталья Бондарчук
16. Галина Польских
Как вы думаете, кому из перечисленных актрис больше всего идет образ, соответствующий современным стандартам?
Фото на превью East News, Depositphotos, Depositphotos, Depositphotos