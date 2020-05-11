Мы представили, как выглядели бы 16 популярных советских артисток, если бы следовали современным стандартам красоты

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Советский кинематограф открыл для нас немало талантливых и эффектных звезд, которыми восхищались как на их родине, так и за ее пределами. Мы не сомневаемся, что яркая внешность отечественных актрис помогла бы им завоевать популярность и обрести армию поклонников, даже если бы их молодость пришлась на наши дни. Вот только образы любимых артисток, скорее всего, были бы немного другими, ведь у каждой эпохи есть свои тренды и модные веяния.