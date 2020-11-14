Вот так выглядели бы персонажи супергеройских фильмов, если бы их сыграли отечественные актеры

Голливудские фильмы про супергероев и людей со сверхъестественными способностями давно перестали быть рядовыми картинами и вылились в отдельный вид искусства. А актеры фантастических киновселенных перестали восприниматься нами отдельно от своих персонажей.

Мы в AdMe.ru представили, как выглядели бы персонажи вселенной Marvel, если бы их сыграли совсем другие актеры. И выбрали для этого наших звезд.

Дракс Разрушитель — Михаил Пореченков

Капитан Америка — Сергей Безруков

Железный Человек — Данила Козловский

Доктор Стрэндж — Федор Бондарчук

Капитан Марвел — Карина Андоленко

Локи — Максим Матвеев

Йонду Удонта — Алексей Серебряков

Халк — Сергей Астахов

Человек-паук — Иван Янковский

Тор — Владимир Яглыч

Алая Ведьма — Екатерина Климова

Мистерио — Константин Хабенский

Один — Никита Михалков

Вижн — Илья Носков

Пеппер Поттс — Елена Подкаминская

Человек-муравей — Александр Петров

Звездный Лорд — Иван Ургант