Вот так выглядели бы персонажи супергеройских фильмов, если бы их сыграли отечественные актеры
Голливудские фильмы про супергероев и людей со сверхъестественными способностями давно перестали быть рядовыми картинами и вылились в отдельный вид искусства. А актеры фантастических киновселенных перестали восприниматься нами отдельно от своих персонажей.
Мы в AdMe.ru представили, как выглядели бы персонажи вселенной Marvel, если бы их сыграли совсем другие актеры. И выбрали для этого наших звезд.
Дракс Разрушитель — Михаил Пореченков
Капитан Америка — Сергей Безруков
Железный Человек — Данила Козловский
Доктор Стрэндж — Федор Бондарчук
Капитан Марвел — Карина Андоленко
Локи — Максим Матвеев
Йонду Удонта — Алексей Серебряков
Халк — Сергей Астахов
Человек-паук — Иван Янковский
Тор — Владимир Яглыч
Алая Ведьма — Екатерина Климова
Мистерио — Константин Хабенский
Один — Никита Михалков
Вижн — Илья Носков
Пеппер Поттс — Елена Подкаминская
Человек-муравей — Александр Петров
Звездный Лорд — Иван Ургант
Как вы считаете, кому из наших актеров идет новый образ?
Фото на превью Thor: The Dark World / Marvel Studios, Ксения Угольникова / East News