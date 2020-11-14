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Вот так выглядели бы персонажи супергеройских фильмов, если бы их сыграли отечественные актеры

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Голливудские фильмы про супергероев и людей со сверхъестественными способностями давно перестали быть рядовыми картинами и вылились в отдельный вид искусства. А актеры фантастических киновселенных перестали восприниматься нами отдельно от своих персонажей.

Мы в AdMe.ru представили, как выглядели бы персонажи вселенной Marvel, если бы их сыграли совсем другие актеры. И выбрали для этого наших звезд.

Дракс Разрушитель — Михаил Пореченков

© Guardians of the Galaxy / Marvel Studios, © East News

Капитан Америка — Сергей Безруков

© Avengers: Endgame / Marvel Studios, © Матч / Central Partnership

Железный Человек — Данила Козловский

© Captain America: Civil War / Marvel Studios, © imago / snapshot / EAST NEWS

Доктор Стрэндж — Федор Бондарчук

© Doctor Strange / Marvel Studios, © Zilber Mihail / East News

Капитан Марвел — Карина Андоленко

© Captain Marvel / Marvel Studios, © Tarakanov Vadim / East News

Локи — Максим Матвеев

© Thor: Ragnarök / Marvel Studios, © East News

Йонду Удонта — Алексей Серебряков

© Guardians of the Galaxy / Marvel Studios, © Левиафан / Нон-стоп Продакшн

Халк — Сергей Астахов

© Avengers: Age of Ultron / Marvel Studios, © East News

Человек-паук — Иван Янковский

© Spider-Man / Marvel Enterprises, © East News

Тор — Владимир Яглыч

© Thor: The Dark World / Marvel Studios, © East News / Ксения Угольникова

Алая Ведьма — Екатерина Климова

© Captain America: Civil War / Marvel Studios, © Матч / Central Partnership

Мистерио — Константин Хабенский

© Spider-Man: Far From Home / Marvel Studios, © Географ глобус пропил / Мармот-фильм

Один — Никита Михалков

© Thor: Ragnarök / Marvel Studios, © 12 / Студия Тритэ

Вижн — Илья Носков

© Avengers: Age of Ultron / Marvel Studios, © Азазель / Студия Тритэ

Пеппер Поттс — Елена Подкаминская

© Avengers: Endgame / Marvel Studios, © ИП Пирогова / Супер Продакшн

Человек-муравей — Александр Петров

© Ant-Man / Marvel Studios, © Полицейский с Рублевки / АВ контент

Звездный Лорд — Иван Ургант

© Guardians of the Galaxy Vol. 2 / Marvel Studios, © Ксения Угольникова / East News

Как вы считаете, кому из наших актеров идет новый образ?

Фото на превью Thor: The Dark World / Marvel Studios, Ксения Угольникова / East News
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