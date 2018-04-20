Мы посчитали, сколько месяцев жизни вы потратили на просмотр ваших любимых сериалов

Мы посчитали, сколько месяцев жизни вы потратили на просмотр ваших любимых сериалов

В свое время Джо из «Друзей» удивлялся: «У вас нет телевизора? А к чему повернута вся ваша мебель?» Сегодня его вопрос можно переиначить так: «Вы не смотрите сериалы? Тогда на что вы тратите свою жизнь?» Как раз чтобы каждый человек смог понять, на что и насколько рационально он тратит свою жизнь, дизайнер и фотограф Алекс Сикен (Alex Cican) придумал онлайн-калькулятор Tiii.me, который подсчитывает количество часов, дней или лет, потраченное вами на просмотр сериалов.

На этом сайте нужно всего лишь указать название (на языке оригинала) и количество сезонов конкретного просмотренного сериала. Калькулятор суммирует все набранные вами сериалы, и в итоге вы получаете чистое время, которое вы потратили на просмотр ситкомов.

А если вы не хотите тратить время на счетчик (может, чтобы успеть посмотреть еще серию-другую), AdMe.ru посчитал за вас самые популярные сериалы — просто приплюсуйте! К тому же все представители нашего перечня состоят в списке лучших сериалов по версии портала IMDb, и вы можете взять на заметку то, что еще не видели. Если, конечно, это не займет чистый месяц вашего времени.

Игра престолов: 2 дня и 19 часов

Во все тяжкие: 1 день и 22 часа

Твин Пикс: 1 день и 13 часов

Доктор Кто: 28 дней и 26 часов

Друзья: 3 дня и 14 часов

Симпсоны: 9 дней и 16 часов

Остаться в живых: 3 дня и 18 часов

Американская история ужасов: 2 дня и 12 часов

Черное зеркало: 16 часов

Настоящий детектив: 16 часов

Теория большого взрыва: 3 дня и 21 час

Обмани меня: 1 день и 9 часов

Шерлок: 18 часов

Секс в большом городе: 1 день и 23 часа

Альф: 2 дня и 3 часа

Южный Парк: 4 дня и 9 часов

Клиника: 3 дня и 1 час

Ходячие мертвецы: 4 дня и 10 часов

Зачарованные: 5 дней и 4 часа

Доктор Хаус: 5 дней и 10 часов

Секретные материалы: 6 дней и 19 часов

Как я встретил вашу маму: 3 дня и 4 часа

Беверли-Хиллз 90210: 9 дней и 4 часа

Клан Сопрано: 3 дня и 14 часов

Гриффины: 4 дня и 16 часов

Оранжевый — хит сезона: 2 дня и 17 часов

Декстер: 3 дня и 8 часов

Аббатство Даунтон: 2 дня и 4 часа

Cанта-Барбара: 89 дней и 2 часа (рекордсмен, но, к сожалению, не из списка IMDb)

Ну что, каков ваш результат? И как вы считаете, какой из сериалов действительно стоит потраченного времени?

15 На склад!
14 Комментарии
  • 20 апреля 2018
  • 14
  • 3457

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