Мы посчитали, сколько месяцев жизни вы потратили на просмотр ваших любимых сериалов

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В свое время Джо из «Друзей» удивлялся: «У вас нет телевизора? А к чему повернута вся ваша мебель?» Сегодня его вопрос можно переиначить так: «Вы не смотрите сериалы? Тогда на что вы тратите свою жизнь?» Как раз чтобы каждый человек смог понять, на что и насколько рационально он тратит свою жизнь, дизайнер и фотограф Алекс Сикен ( Alex Cican ) придумал онлайн-калькулятор Tiii.me , который подсчитывает количество часов, дней или лет, потраченное вами на просмотр сериалов.

На этом сайте нужно всего лишь указать название (на языке оригинала) и количество сезонов конкретного просмотренного сериала. Калькулятор суммирует все набранные вами сериалы, и в итоге вы получаете чистое время, которое вы потратили на просмотр ситкомов.

А если вы не хотите тратить время на счетчик (может, чтобы успеть посмотреть еще серию-другую), AdMe.ru посчитал за вас самые популярные сериалы — просто приплюсуйте! К тому же все представители нашего перечня состоят в списке лучших сериалов по версии портала IMDb, и вы можете взять на заметку то, что еще не видели. Если, конечно, это не займет чистый месяц вашего времени.