Мы посчитали, сколько месяцев жизни вы потратили на просмотр ваших любимых сериалов
В свое время Джо из «Друзей» удивлялся: «У вас нет телевизора? А к чему повернута вся ваша мебель?» Сегодня его вопрос можно переиначить так: «Вы не смотрите сериалы? Тогда на что вы тратите свою жизнь?» Как раз чтобы каждый человек смог понять, на что и насколько рационально он тратит свою жизнь, дизайнер и фотограф Алекс Сикен (Alex Cican) придумал онлайн-калькулятор Tiii.me, который подсчитывает количество часов, дней или лет, потраченное вами на просмотр сериалов.
На этом сайте нужно всего лишь указать название (на языке оригинала) и количество сезонов конкретного просмотренного сериала. Калькулятор суммирует все набранные вами сериалы, и в итоге вы получаете чистое время, которое вы потратили на просмотр ситкомов.
А если вы не хотите тратить время на счетчик (может, чтобы успеть посмотреть еще серию-другую), AdMe.ru посчитал за вас самые популярные сериалы — просто приплюсуйте! К тому же все представители нашего перечня состоят в списке лучших сериалов по версии портала IMDb, и вы можете взять на заметку то, что еще не видели. Если, конечно, это не займет чистый месяц вашего времени.
Игра престолов: 2 дня и 19 часов
Во все тяжкие: 1 день и 22 часа
Твин Пикс: 1 день и 13 часов
Доктор Кто: 28 дней и 26 часов
Друзья: 3 дня и 14 часов
Симпсоны: 9 дней и 16 часов
Остаться в живых: 3 дня и 18 часов
Американская история ужасов: 2 дня и 12 часов
Черное зеркало: 16 часов
Настоящий детектив: 16 часов
Теория большого взрыва: 3 дня и 21 час
Обмани меня: 1 день и 9 часов
Шерлок: 18 часов
Секс в большом городе: 1 день и 23 часа
Альф: 2 дня и 3 часа
Южный Парк: 4 дня и 9 часов
Клиника: 3 дня и 1 час
Ходячие мертвецы: 4 дня и 10 часов
Зачарованные: 5 дней и 4 часа
Доктор Хаус: 5 дней и 10 часов
Секретные материалы: 6 дней и 19 часов
Как я встретил вашу маму: 3 дня и 4 часа
Беверли-Хиллз 90210: 9 дней и 4 часа
Клан Сопрано: 3 дня и 14 часов
Гриффины: 4 дня и 16 часов
Оранжевый — хит сезона: 2 дня и 17 часов
Декстер: 3 дня и 8 часов
Аббатство Даунтон: 2 дня и 4 часа
Cанта-Барбара: 89 дней и 2 часа (рекордсмен, но, к сожалению, не из списка IMDb)
Ну что, каков ваш результат? И как вы считаете, какой из сериалов действительно стоит потраченного времени?