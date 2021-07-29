Мы определили национальность 12 диснеевских принцесс, и некоторые из них совсем не те, кем нам всегда казались

Знаете ли вы, что диснеевская Русалочка родом вовсе не из Дании, как считают многие, а из Италии, Белоснежка из Германии, а Золушка из Франции? Всего в мире Disney 12 принцесс, большинство из них перекочевали в мультфильмы из сказок. Поэтому для того, чтобы определить национальность этих героинь, мы обратились к первоисточникам.

AdMe.ru решил внимательно изучить, на какие же произведения при съемке анимационных лент основывались мультипликаторы, и выяснили национальность принцесс.

1. Ариэль

Вообще, такие вымышленные существа, как русалки, встречаются в греческой мифологии. Их прообразами стали сирены (полуженщины и полуптицы). Диснеевский мультфильм был создан по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. В картине действие разворачивается в Италии. Так что и сама Русалочка, спасшая принца Эрика, с которым у нее, кстати, не было языкового барьера, скорее всего, итальянка.

2. Жасмин

Мультфильм «Аладдин» снят по мотивам одноименной арабской сказки, входившей в сборник «Тысяча и одна ночь». Мультипликационная принцесса Жасмин — из вымышленного арабского королевства Аграба, которое располагалось недалеко от реки Иордан на Ближнем Востоке.

3. Золушка

Самый ранний известный вариант сказки «Золушка» был записан греческим историком Страбоном. Там главная героиня — гречанка Родопис. Позднее свои варианты адаптации представили Шарль Перро и братья Гримм. Ну а мультфильм основан на французской сказке Шарля Перро. При создании внешнего образа Золушки создатели вдохновлялись французской модой от кутюр.

4. Белоснежка

«Белоснежка и семь гномов» — первый полнометражный фильм студии Disney (1937). Это экранизация немецкой сказки братьев Гримм. Считается, что на ее написание авторов вдохновила судьба их соотечественницы Марии Софии фон Эрталь. Так что можно с уверенностью сказать, что Белоснежка — немка.

5. Покахонтас

Образ Покахонтас из одноименного мультфильма является реальным. Настоящая Покахонтас, как и мультипликационная, проживала на территории Северной Америки и была дочерью вождя индейского племени.

6. Мулан

Анимационная лента «Мулан» вышла в 1998 году. В ее основу легла китайская поэма о Хуа Мулань — девушке, которая вступила в ряды армии, притворившись мужчиной. Это произведение было написано примерно в IV–VI веке н. э., однако неизвестно, была Мулан реальным или вымышленным персонажем. Кстати, озвучивала героиню в диснеевском творении актриса китайского происхождения Минг-На Вен. Мулан стала первой из 12 диснеевских принцесс, кто не родился в королевской семье или вышел замуж за принца.

7. Рапунцель

Экранизировать «Рапунцель» Уолт Дисней задумал еще в 1940 году, однако проекту не суждено было реализоваться. Во второй раз об этой идее заговорил мультипликатор Глен Кин в 1996 году и позднее предложил ее тогдашнему директору Disney. Наконец, в 2010-м лента увидела свет. Она основана на одноименной сказке немецких сказочников братьев Гримм, которая была записана ими в 1812 году.

8. Белль

Мультфильм «Красавица и Чудовище» был выпущен в 1991 году. Он снят по мотивам одноименного произведения французской писательницы Жанны Мари Лепренс де Бомон, которое она сочинила в 1756 году. Также во время работы над анимационной лентой создатели ориентировались на фильм французского режиссера Жана Кокто. Так что можно сказать, что Белль — француженка.

9. Мерида

Лента «Храбрая сердцем» была выпущена в 2012 году. В ней повествуется о 16-летней шотландке Мериде, дочери королевских особ. Действие мультфильма разворачивается на Северо-Шотландском нагорье. Кстати, озвучивает главную героиню шотландская актриса Келли Макдональд.

10. Моана

Создавая образ Моаны, мультипликаторы вдохновлялись полинезийской мифологией. Действие мультфильма происходит там же, так что Моана — полинезийка. Любопытно, что ее озвучивала Аулии Кравальо, родившаяся на Гавайях — островах, которые входят в состав Полинезийских. Кстати, «Моана» не первый мультфильм, где действие разворачивается на этой территории, первым стал «Лило и Стич» (2002).

11. Тиана

На создание образа Тианы из мультфильма «Принцесса и лягушка» мультипликаторов вдохновил роман Элизабет Бейкер (который, в свою очередь, основан на сказке братьев Гримм «Король-лягушонок»), а также реальный шеф-повар из Нового Орлеана Ли Чейз. Собственно, Тиана также проживала в Новом Орлеане (США) и, соответственно, была американкой. Героиня работала официанткой, мечтающей стать шеф-поваром.

12. Аврора

«Спящая красавица» считается одной из традиционных европейских сказок. Существовало немало версий этого произведения, однако хрестоматийным стал вариант Шарля Перро. Собственно, и диснеевская лента 1959 года основана на произведении знаменитого француза. Кстати, в самом фильме немало отсылок к Франции, в том числе исполнение дореволюционного гимна этой страны. Так что Золушка с большой долей вероятности француженка.