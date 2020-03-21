Кино, которое надо смотреть, когда все вконец достало

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К сожалению, наша жизнь не застрахована от неудач. К этому никак не подготовишься, и остается только сцепить зубы и идти дальше. Однако «шоу продолжается», и если вы сейчас не чувствуете в себе сил радоваться, что же, имеете на это полное право. В нашей статье собраны кинокартины, которые не будут раздражать излишним оптимизмом, но тем не менее в них много надежды, хоть и показана она через призму грусти.

AdMe.ru любит фильмы, герои которых, несмотря на серьезные испытания, находят в себе силы жить. Этого мы желаем и вам.

В ролях: Эмма Томпсон, Кристофер Ллойд, Айлин Эткинс История Вивьен Беринг — профессора английской литературы, которая сталкивается с воистину риторическим вопросом «Быть или не быть?», после того как узнает о своем непростом диагнозе. Рейтинг IMDb — 8,0

В ролях: Сара Полли, Аманда Пламмер, Марк Руффало Главная героиня — мать 3 детей с непростой судьбой и толпой не совсем адекватных родственников. После похода к врачу она решает кардинально изменить свой образ жизни, оставляя доктору теплые послания для своих близких. Рейтинг IMDb — 7,5

В ролях: Брэд Ренфро, Джозеф Маццелло Двое друзей, один из которых неизлечимо болен, а другой заброшен вечно занятой матерью, решили отправиться с опасное путешествие по реке, надеясь отыскать уникальное лекарство, способное подарить исцеление от неизлечимой болезни. Рейтинг IMDb — 7,7

В ролях: Тим Рот, Клайв Оуэн, Кэтрин Маккормак Действие разворачивается во время Второй мировой войны. Родители юного скрипача Довидла погибают, и талантливого юношу решает приютить английская семья Симмондсов. Юный гений становится лучшим другом сына Симмондсов Мартина, и все было бы хорошо, если бы Довидл не пропал без вести перед важнейшим концертом. И лишь спустя два десятилетия Мартину удалось распутать этот клубок интриг. Рейтинг IMDb — 6,2

В ролях: Наталия Вдовина, Алексей Сергеев Перед поступлением в вуз Савва — вчерашний выпускник — берет частные уроки по литературе у красавицы репетитора Анны Германовны, которая старше парня на 20 с лишним лет. Однако разница в возрасте не мешает молодому человеку ощутить радость и муки первой любви. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

В ролях: Бехназ Джафари, Джафар Панахи Звезда кино получает видео, в котором юная девушка обвиняет знаменитость в том, что та игнорирует ее просьбы о помощи. Отчаявшись решить свою проблему, девочка решает свести счеты с жизнью. Актриса, напуганная таким посланием, отправляется на ее поиски прямо со съемочной площадки, прихватив с собой своего друга-режиссера. Рейтинг IMDb — 7,1

В ролях: Сэм Уортингтон, Октавия Спенсер Мак Филипс имел все, о чем можно только мечтать. Но все рушится, когда они с женой и детьми решают отправиться на отдых в лес. Его младшая дочь исчезает, а в лесу неподалеку находят хижину, в которой видны следы борьбы. По прошествии 4 лет Мак находит у себя в почтовом ящике странное письмо — приглашение в это мистическое место. Рейтинг IMDb — 6,3

В ролях: Райан Гослинг, Мишель Уильямс История любви Дина и Синди, которые, казалось бы, созданы друг для друга, но что-то пошло не так. Паре пришлось мужественно искать ответы на непростые вопросы: как понять, что вы встретили именно того человека? что на самом деле чувствуешь, когда любишь? Рейтинг IMDb — 7,4

В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон Жесткая картина от режиссера Мартина Скорсезе. XVII век, двое священников-иезуитов отправляются в Японию проповедовать христианское Евангелие, попутно разыскивая своего пропавшего наставника. Преодолев много трудностей, они находят христианскую церковь в заброшенных катакомбах, но это только начало их пути. Рейтинг IMDb — 7,2

В ролях: Вигго Мортенсен, Коди Смит-Макфи, Шарлиз Терон После уничтожения цивилизации кучка выживших людей борется за существование. Отец с сыном идут по дороге в более теплые страны, чтобы выжить. Но их путь нельзя назвать легким, наоборот, выжить — это уже чудо. Но помимо насущных проблем отец сталкивается с нелегкими философскими дилеммами. Рейтинг IMDb — 7,2

В ролях: Клас Банг, Элизабет Мосс В музее современного искусства в Швеции куратор Кристиан готовит инсталляцию, которая олицетворяет собой доверие и альтруизм. Однако, когда у Кристиана воруют бумажник и телефон, главный герой заходит слишком далеко в желании проучить обидчика. Рейтинг IMDb — 7,2