Кино, которое надо смотреть, когда все вконец достало
К сожалению, наша жизнь не застрахована от неудач. К этому никак не подготовишься, и остается только сцепить зубы и идти дальше. Однако «шоу продолжается», и если вы сейчас не чувствуете в себе сил радоваться, что же, имеете на это полное право. В нашей статье собраны кинокартины, которые не будут раздражать излишним оптимизмом, но тем не менее в них много надежды, хоть и показана она через призму грусти.
AdMe.ru любит фильмы, герои которых, несмотря на серьезные испытания, находят в себе силы жить. Этого мы желаем и вам.
В ролях: Эмма Томпсон, Кристофер Ллойд, Айлин Эткинс
История Вивьен Беринг — профессора английской литературы, которая сталкивается с воистину риторическим вопросом «Быть или не быть?», после того как узнает о своем непростом диагнозе.
Рейтинг IMDb — 8,0
В ролях: Сара Полли, Аманда Пламмер, Марк Руффало
Главная героиня — мать 3 детей с непростой судьбой и толпой не совсем адекватных родственников. После похода к врачу она решает кардинально изменить свой образ жизни, оставляя доктору теплые послания для своих близких.
Рейтинг IMDb — 7,5
В ролях: Брэд Ренфро, Джозеф Маццелло
Двое друзей, один из которых неизлечимо болен, а другой заброшен вечно занятой матерью, решили отправиться с опасное путешествие по реке, надеясь отыскать уникальное лекарство, способное подарить исцеление от неизлечимой болезни.
Рейтинг IMDb — 7,7
В ролях: Тим Рот, Клайв Оуэн, Кэтрин Маккормак
Действие разворачивается во время Второй мировой войны. Родители юного скрипача Довидла погибают, и талантливого юношу решает приютить английская семья Симмондсов. Юный гений становится лучшим другом сына Симмондсов Мартина, и все было бы хорошо, если бы Довидл не пропал без вести перед важнейшим концертом. И лишь спустя два десятилетия Мартину удалось распутать этот клубок интриг.
Рейтинг IMDb — 6,2
В ролях: Наталия Вдовина, Алексей Сергеев
Перед поступлением в вуз Савва — вчерашний выпускник — берет частные уроки по литературе у красавицы репетитора Анны Германовны, которая старше парня на 20 с лишним лет. Однако разница в возрасте не мешает молодому человеку ощутить радость и муки первой любви.
Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3
В ролях: Бехназ Джафари, Джафар Панахи
Звезда кино получает видео, в котором юная девушка обвиняет знаменитость в том, что та игнорирует ее просьбы о помощи. Отчаявшись решить свою проблему, девочка решает свести счеты с жизнью. Актриса, напуганная таким посланием, отправляется на ее поиски прямо со съемочной площадки, прихватив с собой своего друга-режиссера.
Рейтинг IMDb — 7,1
В ролях: Сэм Уортингтон, Октавия Спенсер
Мак Филипс имел все, о чем можно только мечтать. Но все рушится, когда они с женой и детьми решают отправиться на отдых в лес. Его младшая дочь исчезает, а в лесу неподалеку находят хижину, в которой видны следы борьбы. По прошествии 4 лет Мак находит у себя в почтовом ящике странное письмо — приглашение в это мистическое место.
Рейтинг IMDb — 6,3
В ролях: Райан Гослинг, Мишель Уильямс
История любви Дина и Синди, которые, казалось бы, созданы друг для друга, но что-то пошло не так. Паре пришлось мужественно искать ответы на непростые вопросы: как понять, что вы встретили именно того человека? что на самом деле чувствуешь, когда любишь?
Рейтинг IMDb — 7,4
В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон
Жесткая картина от режиссера Мартина Скорсезе. XVII век, двое священников-иезуитов отправляются в Японию проповедовать христианское Евангелие, попутно разыскивая своего пропавшего наставника. Преодолев много трудностей, они находят христианскую церковь в заброшенных катакомбах, но это только начало их пути.
Рейтинг IMDb — 7,2
В ролях: Вигго Мортенсен, Коди Смит-Макфи, Шарлиз Терон
После уничтожения цивилизации кучка выживших людей борется за существование. Отец с сыном идут по дороге в более теплые страны, чтобы выжить. Но их путь нельзя назвать легким, наоборот, выжить — это уже чудо. Но помимо насущных проблем отец сталкивается с нелегкими философскими дилеммами.
Рейтинг IMDb — 7,2
В ролях: Клас Банг, Элизабет Мосс
В музее современного искусства в Швеции куратор Кристиан готовит инсталляцию, которая олицетворяет собой доверие и альтруизм. Однако, когда у Кристиана воруют бумажник и телефон, главный герой заходит слишком далеко в желании проучить обидчика.
Рейтинг IMDb — 7,2
В ролях: Джейк Джилленхол, Татьяна Маслани
Лента, основанная на реальных событиях. 15 апреля 2013 года на Бостонском марафоне был совершен теракт, после которого Джефф Бауман лишился обеих ног. Трагедия сразу же превратила молодого человека в национального героя, но какое это имеет значение, если ему заново предстоит учиться жить.
Рейтинг IMDb — 6,9