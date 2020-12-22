13 девушек, которым удалось покорить сердца красивейших мужчин мира

Мир полон красивых людей, но есть отдельные личности, от которых сложно отвести взгляд. Речь о ряде голливудских актеров и популярных певцов, ежегодно попадающих во всевозможные рейтинги модных журналов как наиболее привлекательные. Об их внимании мечтают миллионы девушек, но многие из этих мужчин уже нашли свою избранницу.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали и узнали больше о женщинах, покоривших сердца главных красавчиков.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

Британский актер Роберт Паттинсон в 2018 году начал встречаться с моделью Сьюки Уотерхаус. Их любовная интрига переросла в крепкие, но сдержанные отношения. Пара избегает публичности, и лишь однажды Паттинсон обмолвился о своем романе после вопроса о Сьюки: «Если вы впускаете посторонних людей в свою личную жизнь, это обесценивает любовь». Тем временем в СМИ активно обсуждают слухи о предстоящей помолвке актера. Многие источники утверждают, что молодые люди подходят друг другу: они скромные и у них хватает общих интересов.

Джейкоб Элорди и Кайя Гербер

Звезда сериала «Эйфория» и серии фильмов «Будка поцелуев» Джейкоб Элорди поддерживает статус голливудского ловеласа. Актер ранее встречался с коллегами по совместным проектам Джои Кинг и Зендаей, а недавно подтвердил свои отношения с Кайей Гербер — дочерью супермодели Синди Кроуфорд. Сообщается, что пара счастлива вместе, а Элорди очень понравился родителям своей избранницы.

Киллиан Мерфи и Ивонн Макгиннесс

Киллиан Мерфи — яркая голливудская звезда. Но при этом актер совершенно не любит появляться на публике и четко разграничивает работу и личную жизнь. Он живет в небольшом ирландском городке со своей супругой, художницей Ивонн Макгиннесс, с которой состоит в отношениях уже более 20 лет. «При выборе новой роли я придерживаюсь одного правила: не уезжать далеко и надолго от семьи», — рассказывает Мерфи.

Блэйк Шелтон и Гвен Стефани

В 2017 году Блэйк Шелтон был признан самым привлекательным мужчиной в мире. Певец никогда не считал себя красавчиком, а принять награду его уговорила Гвен Стефани, с которой Шелтон состоит в отношениях. Пара не стесняется публично проявлять чувства. Они ходят за руку на всех мероприятиях, записывают вместе песни и нередко выступают на одной сцене.

Джейк Джилленхол и Жанна Кадье

У Джейка Джилленхола было множество громких романов, он встречался с Кирстен Данст, Натали Портман, Риз Уизерспун. Но в последнее время актер перестал выставлять свою личную жизнь напоказ. Как оказалось, он более 2 лет состоит в отношениях с французской моделью Жанной Кадье и успел познакомить возлюбленную с родителями. По всей видимости, Джилленхол настроен более чем серьезно. «Теперь для меня отношения важнее, чем карьера. С годами понял, как много всего терял, и теперь я нацелен на семью и друзей, на любовь. Сегодня мне нужнее именно это», — рассказывает актер.

Джеймс Франко и Изабель Пакзад

42-летний Джеймс Франко — один из самых продуктивных деятелей Голливуда. Актер, способный за один год сняться в 10 проектах, занялся еще и режиссурой. Удивительно, как ему хватает времени на личную жизнь. А ведь у него есть девушка — 28-летняя Элизабет Пакзад. Она работает редактором телевизионных новостей, но с момента знакомства с Франко успела сняться в нескольких фильмах.

Идрис Эльба и Сабрина Даур

Идрис Эльба был признан самым привлекательным мужчиной 2018 года. А за год до этого актер встретил свою третью жену — канадскую модель Сабрину Даур. Он был в Канаде на съемках фильма «Между нами горы» и во время перерыва познакомился в местном баре с Даур. По словам Эльбы, это была любовь с первого взгляда. А в день своей режиссерской премьеры, ленты «Ярди», Эльба сделал предложение своей возлюбленной прямо в кинотеатре.

Шон Мендес и Камила Кабельо

Канадский певец Шон Мендес уже более года встречается с коллегой Камилой Кабельо. Они дружили около 5 лет, прежде чем решились на следующий шаг. «Он всегда был для меня больше, чем другом. Но раньше мы были очень молоды и испытывали трудности в карьере, поэтому не знали, что делать со своими чувствами. Это так неловко — любить друг друга, но не быть вместе», — рассказала Камила в одном из интервью.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Некоторым людям просто суждено быть вместе. В 15 лет Эльза Патаки сделала свою первую татуировку — символ Тора на правом плече. Тогда она и подумать не могла, что выйдет замуж за человека, исполняющего роль Тора в фильмах киновселенной Marvel. Пара более 10 лет вместе, у них 3 детей. Психологи разобрали язык тела актеров и пришли к выводу, что у них крепкий и доверительный брак. Патаки и Хемсворт часто веселятся вместе и выглядят расслабленно. А на совместных фотографиях видно, как Патаки постоянно кладет руку на грудь своего супруга. Так она подсознательно показывает, что гордится своим мужем.

Джуд Лоу и Филиппа Коан

Голливудский ловелас Джуд Лоу встретил новую возлюбленную. Ею оказалась Филиппа Коан — доктор и поведенческий психолог. В отличие от предыдущих пассий актера, Коан совершенно не публичная особа. Она стала второй женой Лоу и родила тому 6-го ребенка. «У нас прекрасная семейная жизнь, в которой участвуют все мои дети», — поведал Лоу в одном из интервью.

Иэн Сомерхолдер и Никки Рид

Звезда сериалов «Остаться в живых» и «Дневники вампира» Иэн Сомерхолдер с 2015 года женат на актрисе Никки Рид, с которой встречался год до свадьбы. В 2017 году у пары родилась дочь Боди. До отношений актеры некоторое время дружили, и у них есть общие интересы, связанные с животными и защитой окружающей среды. Примечательно, что бывшая девушка Сомерхолдера Нина Добрев — хорошая подруга его жены Никки Рид.

Юэль Киннаман и Келли Гейл

Шведский актер Юэль Киннаман более года состоит в отношениях со своей соотечественницей, моделью Victoria’s Secret Келли Гейл. Пару часто замечают на прогулке, а недавно они даже завели собаку, о чем поделились с поклонниками в социальных сетях. Поздравляя возлюбленного с днем рождения, Гейл написала: «41 год — это отлично. Люблю проводить время с тобой».

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Кажется, голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо в свои 46 лет еще ни разу не был в серьезных отношениях. В данный момент он встречается с молодой актрисой Камилой Морроне — падчерицей своего друга Аль Пачино. Из интервью Морроне становится понятно, что она настроена серьезно: «Для меня успех — это прежде всего семья. Я была единственным ребенком у родителей, и, возможно, поэтому хочу много детей». Кажется, Ди Каприо тоже настроен на серьезные отношения: он познакомил актрису с родителями и проводит все свободное время с ней.