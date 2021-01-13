Как выглядят внуки и внучки звезд прошлого, от красоты которых сносит крышу и по сей день

Золотой век американской киноиндустрии запомнился всему миру надолго. Сногсшибательные актеры и актрисы прошлых лет не покидают мысли преданных поклонников и по сей день. Звезды кино оставили свое наследие не только на экранах, но и в реальной жизни. А выглядит это так, будто старый Голливуд возродился в современном мире.