Как выглядят внуки и внучки звезд прошлого, от красоты которых сносит крышу и по сей день
Золотой век американской киноиндустрии запомнился всему миру надолго. Сногсшибательные актеры и актрисы прошлых лет не покидают мысли преданных поклонников и по сей день. Звезды кино оставили свое наследие не только на экранах, но и в реальной жизни. А выглядит это так, будто старый Голливуд возродился в современном мире.
Мы в AdMe.ru усердно пытались найти 10 отличий между ослепительными звездами Голливуда 20–60-х годов и их внуками. Предлагаем и вам попробовать отыскать парочку.
1. Грегори Пек — Итан Пек
2. Ален Делон — Элисон ле Борж
3. Брижит Бардо — Анна Шаррье
4. Элизабет Тейлор — Куинн Тивей и Наоми Уайлдинг
5. Кларк Гейбл — Кларк Джеймс Гейбл
6. Грейс Келли — Жасмин Гримальди и Шарлотта Казираги
7. Одри Хепберн — Эмма Феррер
8. Типпи Хедрен — Дакота Джонсон
9. Чарли Чаплин — Уна, Кира и Кармен Чаплин, Джеймс Тьерре
10. Софи Лорен — Лючия София Понти
11. Элвис Пресли — Райли Кио
12. Марлон Брандо — Туки Брандо
13. Ингрид Бергман — Элеттра Видеманн-Росселлини
14. Кирк Дуглас — Кэмерон Дуглас
15. Джина Лоллобриджида — Дмитрий Милко
16. Лорен Бэколл — Джаспер Робардс
Как вы считаете, кто больше похож на свою бабушку или своего дедушку? На наш взгляд, внук Кларка Гейбла вылитый дедуля. Поделитесь своим мнением в комментариях.
Фото на превью East News, face to face / Reporter