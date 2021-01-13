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Как выглядят внуки и внучки звезд прошлого, от красоты которых сносит крышу и по сей день

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Золотой век американской киноиндустрии запомнился всему миру надолго. Сногсшибательные актеры и актрисы прошлых лет не покидают мысли преданных поклонников и по сей день. Звезды кино оставили свое наследие не только на экранах, но и в реальной жизни. А выглядит это так, будто старый Голливуд возродился в современном мире.

Мы в AdMe.ru усердно пытались найти 10 отличий между ослепительными звездами Голливуда 20–60-х годов и их внуками. Предлагаем и вам попробовать отыскать парочку.

1. Грегори Пек — Итан Пек

2. Ален Делон — Элисон ле Борж

3. Брижит Бардо — Анна Шаррье

4. Элизабет Тейлор — Куинн Тивей и Наоми Уайлдинг

5. Кларк Гейбл — Кларк Джеймс Гейбл

6. Грейс Келли — Жасмин Гримальди и Шарлотта Казираги

7. Одри Хепберн — Эмма Феррер

8. Типпи Хедрен — Дакота Джонсон

9. Чарли Чаплин — Уна, Кира и Кармен Чаплин, Джеймс Тьерре

10. Софи Лорен — Лючия София Понти

11. Элвис Пресли — Райли Кио

12. Марлон Брандо — Туки Брандо

13. Ингрид Бергман — Элеттра Видеманн-Росселлини

14. Кирк Дуглас — Кэмерон Дуглас

15. Джина Лоллобриджида — Дмитрий Милко

16. Лорен Бэколл — Джаспер Робардс

Как вы считаете, кто больше похож на свою бабушку или своего дедушку? На наш взгляд, внук Кларка Гейбла вылитый дедуля. Поделитесь своим мнением в комментариях.

Фото на превью East News, face to face / Reporter
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