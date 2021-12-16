Как выглядят и чем занимаются актеры «Теории Большого взрыва»

Премьера «Теории Большого взрыва» состоялась в 2007 году, а завершился сериал в 2019-м. Хотя с момента выхода в эфир прошло 14 лет, комедия по-прежнему актуальна, потому что интеллект никогда не выходит из моды. За годы съемок актеры стали настоящей семьей, они очень серьезно относились к своей работе, а сериал стал трамплином в их карьере.

Мы в AdMe.ru собрали вместе фото главных героев во время и после их участия в съемках и хотим рассказать, чем они занимаются сейчас.

1. Джим Парсонс (Шелдон Купер)



Потратив более 10 лет на воплощение на экране персонажа Шелдона Купера, актер Джим Парсонс после некоторых значительных событий решил завершить съемки в сериале, чтобы вести более спокойный образ жизни. Это решение побудило создателя шоу Чака Лорри закончить историю в 12-м сезоне. За свою роль в «Теории Большого взрыва» Парсонс получил 4 премии «Эмми». После этого он участвовал в съемках фильма «Парни в группе» (2020) в качестве актера и стал исполнительным продюсером сериала «Особенный» (2019–2021).

2. Кейли Куоко (Пенни)

Кейли Куоко начала сниматься в сериале в 21 год. По ее словам, героиня была живущей по соседству с ботаниками милой девушкой, которая взрослеет со временем (как и сама актриса) и начинает носить менее обтягивающую одежду. В 2020 году актриса снялась в сериале «Бортпроводница», где она также значится как исполнительный продюсер. За эту роль она была впервые номинирована на «Эмми». Кейли сказала, что с ней такого не случалось за 30 лет ее актерской карьеры и она совсем этого не ожидала.

3. Маим Бялик (Эми Фарра Фаулер)

Маим Бялик, как и ее героиня в сериале, изучала нейробиологию. Она начала сниматься в сериале в 2010 году, появившись в последнем эпизоде 3-го сезона. А чуть позже выпустила свою первую книгу, посвященную эмоциональным изменениям детей и их отношениям с родителями. В настоящее время Маим можно увидеть в качестве приглашенной ведущей викторины Jeopardy!. Она сказала, что очень рада такой возможности и считает эту роль самой значимой в своей карьере.

4. Джонни Галэки (Леонард Хофстедтер)



Джонни Галэки перенес в реальность некоторые аспекты жизни своего персонажа. В первые годы съемок сериала у него был роман с Кейли Куоко. Позже они расстались, но остались друзьями. После роли Леонарда Хофстедтера актер Джонни Галэки сосредоточился на роли отца: в 2019 году у него родился ребенок.

5. Мелисса Рауш (Бернадетт Ростенковски)

Мелисса Рауш, наиболее известная по роли Бернадетт Ростенковски, пыталась развиваться в шоу-бизнесе в качестве актрисы, модели и комика. До того как получить роль в 3-м сезоне «Теории Большого взрыва», Мелисса была безработной и стояла на бирже труда. Когда сериал закончился, Рауш осталась в шоу-бизнесе: продолжила сниматься в кино и сериалах, а также пробовала себя в роли продюсера. Также она запустила благотворительный проект Oscar’s Kids, которые занимается финансированием лечения онкологических заболеваний у детей.

6. Саймон Хелберг (Говард Воловиц)

Говард Воловиц стал еще одним персонажем-ботаником в карьере комика Саймона Хелберга. Актер также талантливый пианист. Он однажды признался, что любит играть джаз. У него был шанс продемонстрировать свои навыки в фильме «Примадонна» (2016), где актер сыграл вместе с Мерил Стрип. Недавно Хелберг снялся во французском музыкальном фильме «Аннетт» (2021). Интересно, что для участия в проекте ему понадобилось не только убедить создателей фильма в собственных талантах, но и солгать о своем гражданстве.

7. Кунал Найяр (Радж Кутраппали)

До начала карьеры в шоу-бизнесе актер индийского происхождения Кунал Найяр учился в университете Портленда. Он начал играть на сцене, чтобы завести друзей, и случайно получил судьбоносную роль в «Теории Большого взрыва» в 2007 году, через год после выпуска. После сериала он продолжил сниматься. В реальной жизни Найяр увлечен музыкой и даже хотел бы стать рок-звездой. А еще он женат на Нехе Капур — обладательнице титула «Мисс Индия — 2006».

8. Кейт Микуччи (Люси)

Кейт Микуччи специализируется на искусстве, и среди прочего она занимается живописью и созданием кукол. С 2008 года она также увлекается строительством замков из песка. Помимо актерской профессии, Кейт освоила игру на гавайской гитаре и иногда выступает на улицах. С 2019 по 2021 год она озвучивала Велму Динкли в фильме «Скуби-Ду и угадай кто?».

9. Кевин Зусман (Стюарт Блум)

Кевин Зусман не только актер. Он еще комик и писатель. Забавно, что до того, как получить роль владельца магазина комиксов Стюарта в «Теории Большого взрыва», он в реальной жизни работал в магазине комиксов. Также его помнят по роли в ситкоме «Дурнушка Бетти». В 2022 году выйдет сериал с его участием The Dropout.

10. Сара Гилберт (Лесли Уинкл)

Актриса, писатель и режиссер Сара Гилберт в 1997 году с отличием окончила Йельский университет, получив степень бакалавра гуманитарных наук со специализацией в фотографии. С 2018 по 2021 год она была в актерском составе комедийного сериала «Коннеры».