Как выглядит самый богатый актер в мире, о котором вы, скорее всего, вообще никогда не слышали

Мы привыкли слышать о самых высокооплачиваемых актерах и актрисах, а также имена тех, кто за последний год заработал больше всех. Например, 2020 году список самых высокооплачиваемых возглавили Дуэйн Джонсон и София Вергара. После ряда таких новостей наверняка многие думали: «Раз ему платят больше всех, то он и есть самый богатый актер». Как бы странно это ни звучало, но это не так.

Мы в AdMe.ru тоже думали, что самый состоятельный актер явно тот, кого знает большинство людей. И каково же было наше удивление, когда им оказался не Джонсон, не Депп, не Ди Каприо и даже не Клуни.

Тайлер Перри — самый богатый актер в мире

В начале июня 2021 года журнал CEOWORLD Magazine опубликовал список самых богатых актеров. В него вошли не те, кто заработал больше всех за прошедшие месяцы, а те актеры и актрисы, которым удалось за все время работы накопить внушительное состояние. Топ возглавил Тайлер Перри с суммой в $ 1 млрд. На 2-м месте расположился американский актер, стендап-комик и сценарист Джерри Сайнфелд с доходом $ 950 млн.

Перри и Сайнфелд — настоящие рекордсмены по заработным суммам, потому что их отрыв от 3-го места составляет более $ 300 млн. На нем расположился индийский актер, продюсер и телеведущий Шахрух Хан ($ 600 млн). 4-ю строчку занял Том Круз с доходом в $ 580 млн. А дальше сразу несколько человек разделили позицию, имея на своем счету по $ 500 млн. В топ-7 вошли Джордж Клуни, Роберт Де Ниро и сестры Олсен. 8-е место у Амитабха Баччана ($ 455 млн), 9-е — у Мела Гибсона ($ 425 млн) и десятку завершает Адам Сэндлер ($ 420 млн).

Как актер заработал свой миллиард

Эммитт Перри — младший родился 13 сентября 1969 года в Новом Орлеане, штат Луизиана, в семье плотника. С родителями у мальчика были сложные отношения, поэтому он всячески пытался начать самостоятельную жизнь. В 16 лет он даже сменил имя: Эммитт Перри — младший стал Тайлером Перри. Будущий миллиардер не окончил старшую школу, но получил сертификат, подтверждающий наличие знаний на уровне учеников средней школы. Долгие годы Тайлер не мог оправиться от тяжелых отношений в семье. Спасением для него стало шоу Опры Уинфри, в котором была озвучена мысль о терапевтическом эффекте письма — таким способом, как утверждалось, автор может решить собственные проблемы. Именно это подтолкнуло Перри начать писать, его труды того периода стали основой для мюзикла «Я знаю, что меня изменили» («I Know I’ve Been Changed»).

К 22 годам Тайлер смог накопить $ 12 тыс., продавая машины и работая коллектором. Свои сбережения в 1990 году он вложил, чтобы в театре Атланты впервые поставили «Я знаю, что меня изменили». Постановка провалилась, не принесла должного финансового успеха и встретила ряд негативных рецензий. Молодому человеку в те времена даже не хватало денег на оплату квартиры, поэтому ему приходилось жить в машине. Однако неудача не остановила Перри, и следующие 6 лет он упорно переписывал сценарий и настаивал на новых показах. В итоге в 1998 году он получил признание. После успешных показов новой версии мюзикла в 2 театрах Атланты Тайлер продолжил ставить спектакли и начал гастролировать с ними по сети городских театров. И чем больше постановок давалось, тем больше становилось поклонников у начинающего артиста. В 2005 году журнал Forbes опубликовал данные, в которых говорилось, что Тайлер Перри продал билетов на $ 100 млн, видеозаписей выступлений — на $ 30 млн и другой сопутствующей продукции на $ 20 млн. Он давал по 300 выступлений в год, которые смотрели 35 000 человек в неделю.

«Вы должны понимать: у меня не было наставников. Мой отец, мои дяди и мама ничего не знают о бизнесе. Я не ходил в бизнес-школу. Все, что я узнал, я узнал в процессе работы». Тайлер Перри

После успеха в театре Тайлера ждал успех и в мире кинематографа. В 2005 году на экраны выходит его первый фильм «Дневник безумной черной женщины», который окупил вложенные средства в десятикратном размере. Несмотря на то что критики не приняли режиссерский дебют Перри, зрителям его героиня Мэдея понравилась. Симпатии было столько, что актер не мог спокойно ходить по улице — ему постоянно кричали: «Мэдея, Тайлер, Мэдея!» Тайлер принимал активное участие во всех своих проектах: писал сценарии, режиссировал, продюсировал и сам исполнял одну из главных ролей. В феврале 2007 года вышел его фильм «Папина дочка», а в октябре того же года Перри радует поклонников проектом «Зачем мы женимся?», который только за первые выходные в прокате собрал $ 21,4 млн. В 2008-м выходит картина «Знакомство с Браунами», которая также в первые дни показа собрала десятки миллионов.

В феврале 2009 года выходит фильм «Мэдея в тюрьме» с полюбившимися миллионам зрителей героями, кассовые сборы составили $ 90,5 млн. А в сентябре того же года в кинотеатрах показали картину «Мои собственные ошибки» с тем же персонажем. Таким образом, уже к 2009 году все работы Тайлера Перри собрали около $ 400 млн. Помимо работы над своими проектами Тайлер оказывается востребован и у других кинематографистов, например его можно увидеть в фильме «Звездный путь» (2009). Но, несмотря на другие проекты, в том числе совместные с Опрой Уинфри, Перри большое внимание уделяет своей героине Мэдее и новым историям с ее участием. В 2011-м сначала в театре, а затем и в кинотеатре появился проект «Большая счастливая семья Мэдеи». После этого он создал еще 6 фильмов, главной героиней которых была Мэдея в его исполнении. За все свои заслуги в индустрии в 2019 году Перри получил звезду на Аллее славы в Голливуде, а в 2021-м на церемонии вручения премии «Оскар» — гуманитарную премию имени Джина Хершолта.

Из-за непринятия его работ критиками Перри изначально не был замечен Голливудом, однако он не сдался и продолжил делать то, что ему нравится. На данный момент 51-летний артист владеет своей творческой студией, также у него права на 1 200 телевизионных эпизодов, 22 художественных фильма и 20 театральных постановок. Несмотря на то что эра Мэдеи прошла, Тайлер не собирается останавливаться. У него в планах построить рестораны, магазины и развлекательный комплекс с театром и тематическим парком. А также Перри подписал контракт со стриминговой платформой, для которой он должен создавать минимум 90 серий нового телевизионного проекта в год.

«Я в основном руководствуюсь своим чутьем и инстинктом. Мне нравится бросать вызов системе и видеть, что я могу сделать по-другому». Тайлер Перри

Почему же мы о нем почти ничего не слышали?

Несмотря на то, сколько всего успел сделать Тайлер Перри за последние годы, широкое признание он получил лишь у себя на родине. Немногие из нас знают этого артиста в лицо. Главная причина его непопулярности в других странах заключается в характере тех фильмов, которые он производит. Все проекты с участием Мэдеи — это комедии, которые основаны на национальных особенностях, поэтому их не вывозят за пределы страны для проката в кинотеатрах. Эти ленты можно сравнить с популярными в русскоязычных странах фильмами серии «Бабушка легкого поведения», где Александр Ревва переодевается в женщину. Эти картины также не выходят на мировой рынок, однако в рамках всего нескольких стран три вышедших проекта уже собрали $ 17,6 млн. Как и картины Перри, упомянутые фильмы не получают много положительных отзывов от критиков, однако оказываются любимыми у многомиллионной аудитории.