Как выглядели звездные родители и их дети в одном и том же возрасте
Многие в детстве мечтают быть похожими на своих родителей. И в первую очередь это касается тех, чьих мам и пап знает и любит вся страна: актеров, певцов, телеведущих. А когда их дети вдруг вырастают и сами становятся знаменитостями, мы всегда невольно анализируем, в какой мере отпрыски унаследовали талант и внешность именитых родителей.
Мы в AdMe.ru просмотрели десятки фотографий, чтобы сравнить, как выглядели звездные дети и родители в одном и том же возрасте. Кажется, что-то в этом есть.
Лидия Федосеева-Шукшина и дочь Мария Шукшина (46 лет)
Роман Карцев и сын Павел Кассинский (32 года)
Андрей Ургант и сын Иван Ургант (37 лет)
Ирина Алферова и дочь Ксения Алферова (40 лет)
Александр Ильин и сын Александр Ильин — младший (27 лет)
Ксения Раппопорт и дочь Аглая Тарасова (25 лет)
Илья Олейников и сын Денис Клявер (44 года)
Лариса Луппиан и дочь Елизавета Боярская (29 лет)
Дмитрий Нагиев и сын Кирилл Нагиев (30 лет)
Татьяна Лютаева и дочь Агния Дитковските (27 лет)
Семен Фарада и сын Михаил Полицеймако (43 года)
Елена Шевченко и дочь Мария Машкова (33 года)
Олег Газманов и сын Родион Газманов (38 лет)
Вера Алентова и дочь Юлия Меньшова (37 лет)
Алла Пугачева и дочь Кристина Орбакайте (48 лет)
А вы когда-нибудь сравнивали, как выглядели вы и ваши родители в одном и том же возрасте? Присылайте нам свои фотографии, интересно посмотреть, как бы провели такой эксперимент наши читатели.
Фото на превью East News / East News, Orbakaite_k / Instagram