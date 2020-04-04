Как выглядели звездные родители и их дети в одном и том же возрасте

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Многие в детстве мечтают быть похожими на своих родителей. И в первую очередь это касается тех, чьих мам и пап знает и любит вся страна: актеров, певцов, телеведущих. А когда их дети вдруг вырастают и сами становятся знаменитостями, мы всегда невольно анализируем, в какой мере отпрыски унаследовали талант и внешность именитых родителей.

Мы в AdMe.ru просмотрели десятки фотографий, чтобы сравнить, как выглядели звездные дети и родители в одном и том же возрасте. Кажется, что-то в этом есть.

Лидия Федосеева-Шукшина и дочь Мария Шукшина (46 лет)

Роман Карцев и сын Павел Кассинский (32 года)

Андрей Ургант и сын Иван Ургант (37 лет)

Ирина Алферова и дочь Ксения Алферова (40 лет)

Александр Ильин и сын Александр Ильин — младший (27 лет)

Ксения Раппопорт и дочь Аглая Тарасова (25 лет)

Илья Олейников и сын Денис Клявер (44 года)

Лариса Луппиан и дочь Елизавета Боярская (29 лет)

Дмитрий Нагиев и сын Кирилл Нагиев (30 лет)

Татьяна Лютаева и дочь Агния Дитковските (27 лет)

Семен Фарада и сын Михаил Полицеймако (43 года)

Елена Шевченко и дочь Мария Машкова (33 года)

Олег Газманов и сын Родион Газманов (38 лет)

Вера Алентова и дочь Юлия Меньшова (37 лет)

Алла Пугачева и дочь Кристина Орбакайте (48 лет)