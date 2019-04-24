Как выглядели знаменитости до того, как решили поколдовать над своей внешностью
Согласитесь, внешность имеет большое значение. А в шоу-бизнесе и подавно, ведь за артистами наблюдают сотни тысяч людей, да и карьера их часто зависит от привлекательности. Чтобы улучшить то, что дала им природа, и всегда превосходно выглядеть, знаменитости меняют прически и стиль, садятся на строгие диеты, регулярно ходят к косметологам и даже иногда обращаются к пластическим хирургам. Неудивительно, что некоторых звезд после всего этого просто не узнать.
AdMe.ru решил поностальгировать и вспомнить, как выглядели знаменитости до того, как поработали над своей внешностью.
Мэрайя Кэри
Маша Распутина
Мег Райан
Долли Партон
Екатерина Варнава
Бейонсе
Наталья Подольская
Джоан Риверз
Майли Сайрус
Таисия Повалий
Кети Топурия
Тейлор Свифт
Мерьем Узерли
Елизавета Боярская
Ким Кардашьян
Валерий Леонтьев
Блейк Лайвли
Дженнифер Лопес
Виктория Лопырева
Дженнифер Лоуренс
Как вы думаете, кому из знаменитостей изменения пошли на пользу?
Фото на превью ZERKALO / East News, lopyrevavika / Instagram