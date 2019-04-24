Как выглядели знаменитости до того, как решили поколдовать над своей внешностью

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Согласитесь, внешность имеет большое значение. А в шоу-бизнесе и подавно, ведь за артистами наблюдают сотни тысяч людей, да и карьера их часто зависит от привлекательности. Чтобы улучшить то, что дала им природа, и всегда превосходно выглядеть, знаменитости меняют прически и стиль, садятся на строгие диеты, регулярно ходят к косметологам и даже иногда обращаются к пластическим хирургам. Неудивительно, что некоторых звезд после всего этого просто не узнать.