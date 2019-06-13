Как выглядели настоящие герои сериала «Чернобыль»

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Сериал «Чернобыль» стал своеобразным феноменом, о котором заговорил весь мир. На сайте IMDb он набрал 9,6 балла из 10, и это выводит картину на первое место в рейтинге мировых сериалов. В основу сценария легла книга белорусского автора, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

В нашей статье мы покажем вам настоящих исторических личностей, которых воплотили в киноленте талантливые актеры. Кстати, хотя героиня Эмили Уотсон Ульяна Хомюк была выдуманным персонажем, однако ее образ — это реальное воплощение нескольких ученых, принявших участие в ликвидации аварии.

Мы в AdMe.ru считаем, что эта картина обязательна к просмотру хотя бы для того, чтобы люди помнили этот важнейший урок из нашего недавнего прошлого и не повторяли больше таких ошибок.

Валерий Легасов, академик, и Джаред Харрис

Михаил Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, и Давид Денсик

Василий Игнатенко, командир отделения 6-й пожарной части по охране города Припяти, и Адам Нагайтис

Людмила Игнатенко, жена Василия Игнатенко, и Джесси Бакли

Виктор Брюханов, директор ЧАЭС, и Кон О’Нил

Николай Фомин, главный инженер, и Эдриан Роулинс

Михаил Щадов, министр угольной промышленности СССР, и Майкл Колган

Александр Акимов, начальник ночной смены энергоблока № 4, и Сэм Тротон

Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС, и Пол Риттер

Николай Тараканов, генерал-майор, руководитель воинских подразделений ликвидаторов, и Ральф Айнесон

Леонид Топтунов, старший инженер управления реактором, и Роберт Эммс

Борис Щербина, заместитель председателя Совета министров, и Стеллан Скарсгорд

Алексей Ананенко (Балтазар Бреки Сампер), Валерий Беспалов (Филипп Барантини), Борис Баранов (Оскар Гиз), водолазы и трое помощников