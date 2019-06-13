Как выглядели настоящие герои сериала «Чернобыль»
Сериал «Чернобыль» стал своеобразным феноменом, о котором заговорил весь мир. На сайте IMDb он набрал 9,6 балла из 10, и это выводит картину на первое место в рейтинге мировых сериалов. В основу сценария легла книга белорусского автора, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».
В нашей статье мы покажем вам настоящих исторических личностей, которых воплотили в киноленте талантливые актеры. Кстати, хотя героиня Эмили Уотсон Ульяна Хомюк была выдуманным персонажем, однако ее образ — это реальное воплощение нескольких ученых, принявших участие в ликвидации аварии.
Мы в AdMe.ru считаем, что эта картина обязательна к просмотру хотя бы для того, чтобы люди помнили этот важнейший урок из нашего недавнего прошлого и не повторяли больше таких ошибок.
Валерий Легасов, академик, и Джаред Харрис
Михаил Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, и Давид Денсик
Василий Игнатенко, командир отделения 6-й пожарной части по охране города Припяти, и Адам Нагайтис
Людмила Игнатенко, жена Василия Игнатенко, и Джесси Бакли
Виктор Брюханов, директор ЧАЭС, и Кон О’Нил
Николай Фомин, главный инженер, и Эдриан Роулинс
Михаил Щадов, министр угольной промышленности СССР, и Майкл Колган
Александр Акимов, начальник ночной смены энергоблока № 4, и Сэм Тротон
Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС, и Пол Риттер
Николай Тараканов, генерал-майор, руководитель воинских подразделений ликвидаторов, и Ральф Айнесон
Леонид Топтунов, старший инженер управления реактором, и Роберт Эммс
Борис Щербина, заместитель председателя Совета министров, и Стеллан Скарсгорд
Алексей Ананенко (Балтазар Бреки Сампер), Валерий Беспалов (Филипп Барантини), Борис Баранов (Оскар Гиз), водолазы и трое помощников
Им пришлось нырять в радиоактивную воду, чтобы предотвратить второй взрыв на станции.
Фото на превью Chernobyl (TV Mini-Series) / HBO, history