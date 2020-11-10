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Как выглядели бы 15 героинь любимых советских фильмов, если бы их снимали в наши дни

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В Древней Греции полные и рыжеволосые дамы считались эталоном красоты. Египтянки носили парики, рисовали стрелки смесью из сурьмы и выжигали тату. В Средневековье красоткой считалась дама с чистой белой кожей, а в XVIII веке каждая уважающая женщина норовила затянуть корсет как можно туже. В эпоху соцсетей наши представления о красоте меняются очень часто, и связано это с тысячами обработанных в фоторедакторах изображений, которые мы видим ежедневно. Однако в одном современники сходятся: сейчас в моде крошечные носы и пухлые губы, и нередко женщинам в жертву красоте приходится приносить собственную индивидуальность.

Мы в AdMe.ru поддались искушению и решили узнать, как выглядели бы героини культовых фильмов, если бы их снимали в наше время.

1. Наталья Гундарева — Вера Голубева, «Одиноким предоставляется общежитие»

© "Одиноким предоставляется общежитие" / Киностудия «Мосфильм»

2. Нина Гребешкова — Надежда Ивановна, жена Горбункова, «Бриллиантовая рука»

© "Бриллиантовая рука" / Киностудия «Мосфильм»

3. Ирина Алферова — Констанция, «Д’Артаньян и три мушкетера»

© "Д'артаньян и три мушкетера" / Одесская киностудия

4. Надежда Румянцева — Людмила Добрыйвечер, «Королева бензоколонки»

© "Королева Бензоколонки" / Киностудия им. А. Довженко

5. Людмила Гурченко — Вера Нефедова, «Вокзал для двоих»

© "Вокзал для двоих" / Киностудия «Мосфильм»

6. Нонна Мордюкова — Мария Коновалова, «Родня»

© "Родня" / Киностудия «Мосфильм»

7. Вера Алентова — Катерина, «Москва слезам не верит»

© "Москва слезам не верит" / Киностудия «Мосфильм»

8. Ольга Машная — Софья Зотова, «Гардемарины, вперед!»

© "Гардемарины, вперед!" / Киностудия «Мосфильм»

9. Елена Валюшкина — Мария Ивановна, «Формула любви»

© "Формула любви" / Киностудия «Мосфильм»,

10. Наталья Селезнева — Лидочка, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

© "Операция "Ы" / Мосфильм

11. Ирина Муравьева — Надя Клюева, «Самая обаятельная и привлекательная»

© "Самая обаятельная и привлекательная" / Киностудия «Мосфильм»

12. Татьяна Друбич — Лена Ерголина, «Сто дней после детства»

© "Сто дней после детства" / Киностудия «Мосфильм»

13. Наталья Андрейченко — Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания»

© "Мэри Поппинс, до свидания" / Киностудия «Мосфильм»

14. Наталья Кустинская — Наташа, «Три плюс два»

© "Три плюс два" / Киностудия имени М. Горького

15. Барбара Брыльска — Надя Шевелева, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

© "Ирония судьбы или с легким паром!" / Киностудия «Мосфильм»

Как же хорошо, что во времена, когда наши любимые советские актрисы блистали на экране, в моде была естественная женская красота во всем ее разнообразии. И все же, как вы считаете, кому из любимых актрис пошел бы «осовремененный» образ?

Фото на превью "Формула любви" / Киностудия «Мосфильм»,
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