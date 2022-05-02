20+ фактов о Джулии Робертс, которая была номинирована на «Оскар» 4 раза, но все запомнили ее по фильму «Красотка»

За спиной у Джулии Робертс десятки блестящих ролей в кино, кроме того, журнал People 5 раз называл ее самой красивой женщиной в мире. Не будет преувеличением, если мы скажем, что Робертс войдет в историю как одна из наиболее успешных актрис своего поколения, однако мало кто знает, что ее путь к успеху был довольно тернистым.