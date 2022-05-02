20+ фактов о Джулии Робертс, которая была номинирована на «Оскар» 4 раза, но все запомнили ее по фильму «Красотка»
За спиной у Джулии Робертс десятки блестящих ролей в кино, кроме того, журнал People 5 раз называл ее самой красивой женщиной в мире. Не будет преувеличением, если мы скажем, что Робертс войдет в историю как одна из наиболее успешных актрис своего поколения, однако мало кто знает, что ее путь к успеху был довольно тернистым.
Мы в AdMe.ru внимательно изучили историю Джулии Робертс и поняли, что добиться славы и признания ей помог не только яркий талант, но и сильный характер.
- Джулия появилась на свет в небольшом городке Смирна в семье бывших актеров и драматургов. Ее родители руководили детской актерской школой. Будущая звезда росла с братом Эриком и сестрой Лизой.
- Когда Джулии было 4 года, ее мать подала на развод и вскоре снова вышла замуж. Так у Робертс появилась сводная сестра. Правда, этот брак не принес маме Джулии счастья: новый супруг не мог толком содержать семью и был довольно жестким человеком. Так что отношения с отчимом не сложились. А вскоре девочку ждал новый удар: от болезни скончался ее родной отец.
- В детстве звезда «Красотки» не мечтала о сцене, а хотела стать ветеринаром. Однако потом в одном из интервью она призналась, что обучение данной профессии показалось ей довольно сложным.
- После окончания средней школы Кэмпбелла девушка поступила в университет штата, но не окончила его, решив все-таки пойти по стопам родителей и стать актрисой. Вскоре она отправилась в Нью-Йорк, где подписала контракт с модельным агентством и записалась на курсы актерского мастерства.
- Надо сказать, что ключевую роль в карьере Джулии сыграл ее старший брат — актер Эрик Робертс. Именно он помог Джулии попасть в Голливуд. Эрик уже довольно активно снимался в кино и уговорил своего агента подписать контракт с сестрой.
- Вскоре после этого Робертс достались несколько эпизодов в сериалах, а также она сыграла крохотную роль в вестерне вместе со своим братом. Более заметной ее работой стала роль официантки в фильме «Мистическая пицца», который положил начало ее звездному пути. После выхода фильма один из авторитетных критиков назвал Робертс «настоящей красавицей с неистовой энергией».
- Увы, несмотря на хороший совместный старт, потом Джулия и Эрик поссорились и не разговаривали много лет из-за его пагубных привычек. Сестра не принимала такой образ жизни и не могла больше терпеть изматывающее поведение брата.
- Отношения окончательно ухудшились, когда во время борьбы за опеку над ребенком между Эриком и его девушкой Джулия встала не на сторону брата.
- Кстати, этим ребенком была ныне успешная актриса Эмма Робертс. И надо сказать, что тетя девушки сыграла немалую роль в ее судьбе. В свое время Джулия попала в Голливуд благодаря брату-актеру, и позднее она тоже помогла его дочери стать звездой. С раннего детства Эмма проводила немало времени на съемках фильмов вместе со своей тетей, и этот опыт пробудил в малышке желание последовать ее примеру.
- Массовый зритель полюбил Джулию после выхода фильма «Красотка», но до этого у нее была великолепная работа в фильме «Стальные магнолии», снятом по одноименной пьесе. Создатели фильма рассматривали на эту роль Лору Дерн и Вайнону Райдер, но директор по кастингу настоял на том, чтобы они попробовали Джулию. Позже автор пьесы вспоминал, что, «когда она вошла в комнату, ее улыбка осветила все вокруг».
- После выхода картины Робертс была номинирована на «Оскар» и на «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана.
- Следующим несомненным успехом стала ее роль в легендарной «Красотке». Кстати, для наиболее рискованных сцен, а также для съемок рекламного постера у Робертс был двойник — фитнес-модель Шелли Мишель, которую называют самой известной дублершей Голливуда.
- Роль Вивиан принесла Джулии вторую номинацию на «Оскар» и на «Золотой глобус». Также картина стала рекордсменом по количеству проданных билетов на романтическую комедию, а красное платье, которое Робертс носила в фильме, считается одним из самых известных платьев в кино.
- Затем последовала череда не очень ярких работ в кино, а потом актриса и вовсе взяла паузу на 2 года. Правда, этот перерыв сказался на карьере актрисы не лучшим образом: некоторые из ее следующих фильмов были приняты зрителями и критиками очень прохладно, а лента «Мэри Райли» и вовсе провалилась.
- Ситуацию спасли роли Робертс в ромкоме «Свадьба лучшего друга» и драме «Мачеха». Однако зрители все еще с теплотой вспоминали «Красотку», мечтая вновь увидеть дуэт Джулии и Ричарда Гира. Вскоре пожелания поклонников были услышаны, и на экраны вышел фильм «Сбежавшая невеста».
- Что касается личной жизни, то о романах Робертс ходило немало слухов. Так, у нее были отношения с актерами Джейсоном Патриком, Лиамом Нисоном, Диланом Макдермоттом, Мэттью Перри и Кифером Сазерлендом. С последним она даже была помолвлена, но молодые люди расстались за 3 дня до запланированной свадьбы. Вскоре Джулия вышла замуж за кантри-певца Лайла Ловетта, но через 2 года они разошлись.
Джулия Робертс и Кифер Сазерленд.
- Семейное счастье Робертс обрела с оператором Дэниелом Модером, с которым познакомилась на съемках фильма «Мексиканец». Он тогда был женат, но через какое-то время подал на развод и женился на Джулии. Свадьба состоялась на ее ранчо. Пара воспитывает 3 детей: 2 близняшек — сына и дочь, а также еще одного сына.
- Новой оглушительной победой Робертс в кино стала роль Эрин Брокович в одноименной картине Стивена Содерберга. Образ матери-одиночки и защитницы прав человека удался актрисе блестяще и наконец принес ей заветный «Оскар».
- Кстати, Джулия стала первой актрисой, которой заплатили $ 20 млн за съемки. А за следующую работу — в фильме «Улыбка Моны Лизы» — актриса заработала еще более крупную сумму. И в какой-то момент она стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.
- К слову, однажды критики даже вывели «формулу фильма Джулии Робертс». Согласно ей, актриса постоянно играет этакую милую рыбку, которую вытащили из воды. То есть ее архетипическая героиня — это довольно простая, необразованная женщина, которая внезапно оказалась в мире, который она не понимает. При этом люди вокруг недооценивают ее ум, силу и талант. Для многих Джулия воплотила на экране образ этакой «девушки по соседству», знакомой и понятной.
- Кроме того, как и у каждой звезды, у нее есть свой фирменный прием. Например, Джон Траволта танцует, Брэд Питт постоянно что-то ест в кадре, Том Круз очень быстро бегает. Фирменный же прием Робертс называется «плач»: в этот момент в кадре она сквозь вымученную улыбку борется со слезами. Чаще всего актриса использует этот прием в эмоциональных сценах, чтобы показать персонажа, который не намерен терять лицо. Ее голос дрожит, глаза начинают слезиться, но она продолжает улыбаться. Такое уникальное сочетание силы и уязвимости.
- Джулия Робертс много лет дружит с Джорджем Клуни. Они сблизились во время съемок картины «Одиннадцать друзей Оушена». Но особенно теплыми их отношения стали во время работы над продолжением этой истории. Дело в том, что в тот период актриса была беременна близнецами, и Клуни всячески опекал ее. По словам актрисы, это было очень трогательно.
- Рождение близнецов — девочки и мальчика — также растопило лед между Джулией и ее братом Эриком. Как только он узнал, что стал дядей, он тут же поспешил к своей младшей сестре в больницу. С тех пор их отношения потеплели, и они частенько проводят совместные семейные каникулы.
- Помимо Клуни, Джулия также близко дружит с Опрой Уинфри. Кстати, именно благодаря ей Робертс снялась в картине «Ешь, молись, люби» по одноименной книге. Дело в том, что это любимая книга Опры, и Джулия мигом подхватила идею снять по ней фильм.
Джулия Робертс с Опрой Уинфри и мужем Дэниелом Модером.
- Интересно, что во время работы над этой лентой Джулия набрала больше 4 кг, и все из-за съемок в Риме: слишком велик был соблазн попробовать местную кухню. Также у Робертс было условие о том, чтобы на съемку на Бали приехала вся ее семья.
- Одним из самых непростых периодов в жизни актрисы стали 2014 и 2015 годы: в это время ей пришлось пережить 2 серьезные утраты. Сначала из жизни ушла ее сводная сестра, а вскоре после продолжительной болезни скончалась и мама.
- Справиться со стрессом во многом помогла работа. В последнее время актриса предпочитает сниматься в серьезных картинах и выбирает сложных персонажей, переживающих семейные проблемы. Так это было в фильмах «Чудо» и «Вернуть Бена».
- А осенью 2022 года поклонников актрисы ждет настоящий подарок: они смогут вновь увидеть на экране ее дуэт с Джорджем Клуни. Друзья снимутся вместе в ленте «Билет в рай».
- Помимо работы в кино, Джулия уже много лет является послом доброй воли. В 1995 году она поехала на Гаити, чтобы способствовать развитию программы помощи нуждающимся детям. Также на протяжении всей своей карьеры Джулия поддерживала множество экологических инициатив, и в первую очередь инициативу «Чистый воздух». Помимо этого, она участвовала в кампании «Колокол перемен», направленной на расширение прав и возможностей женщин.
- Сегодня звезде 54 года, ее старшие дети скоро пойдут в колледж, а сама актриса полна творческих планов. А еще она великолепно выглядит. На все вопросы о том, как ей удается быть в отличной форме, Джулия отвечает, что ей просто повезло: «Это на 97 % генетика. Не позволяйте никому рассказывать вам о каких-то секретах красоты или о чем-то таком, потому что факт есть факт — все дело в хорошей генетике».
Какой ваш любимый фильм с Джулией Робертс?
AdMe/Кино/20+ фактов о Джулии Робертс, которая была номинирована на «Оскар» 4 раза, но все запомнили ее по фильму «Красотка»
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