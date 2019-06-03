Как сложилась судьба первой в мире супермодели — Твигги

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Хрупкая школьница с мальчишеской прической, Твигги стала первой моделью из рабочего класса и лицом 1960-х. Ее обожали и ненавидели, обвиняя в порождении поколения анорексиков. Поработав в этой сфере всего 4 года, она «вышла на пенсию» и начала другую карьеру: выпустила музыкальный альбом, который стал серебряным, и снялась в нескольких десятках фильмов, получив 2 «Золотых глобуса». Так девушка доказала, что необычная внешность — далеко не все, что у нее есть.

AdMe.ru делится с вами историей одной из самых узнаваемых манекенщиц, которая не хотела всю жизнь быть «вешалкой для одежды».

Все началось со стрижки

Никому не известную Лесли Хорнби друг привел в парикмахерскую к популярному тогда мастеру Леонарду, который искал модель для новой стрижки. «Ее волосы были длинными, растрепанными и жалкими. Мы долго не могли решить, что с нею делать», — вспоминал парикмахер.

Девушку покрасили и подстригли под мальчика. Ее фото Леонард повесил в холле, а будущая звезда вернулась в школу. Клиенткой парикмахера была редактор раздела моды в Daily Express, которая заметила фото и спросила, кто на нем и как ее найти. У Лесли взяли интервью и обещали разместить заметку. Через 3 недели вышел номер газеты, в котором голубоглазую застенчивую блондинку назвали «Лицом 1966 года». Твигги попала на обложки Vogue и Tatler всего через год после начала карьеры. Многие находили ее внешность необычной и цепляющей, а фотографы говорили, что камера любит ее. В портфолио девушки были фото, снятые легендарными Ричардом Аведоном, Хельмутом Ньютоном и Сесилом Битоном. Она также стала первой супермоделью, чья восковая фигура появилась в Музее мадам Тюссо, и первой известной на международном уровне по одному только имени.

Модель, которая не любит каблуки и мини

Внезапная известность и желание лучших изданий мира сотрудничать с нею казались Лесли странными. Ее мама работала на заводе, а отец был плотником в Marks & Spencer. Вряд ли 16-летняя девочка предполагала, что когда-нибудь тоже столкнется с этой маркой — как создатель эксклюзивной коллекции, спасшей бренд в трудные для него времена. Модель не слишком любила одежду «мини», хотя сделала ее массовым продуктом, ценила комфорт и свободу, некричащую женственность и обувь на низком каблуке. В 1966 году она запустила собственную линию одежды Twiggy Dresses для подростков — кислотных оттенков, принтованную и необычного кроя. Твигги как бренд была коммерчески успешна, так как появилась на рынке моды в подходящее время: новому поколению нужен был свой идеал, отличный от красавиц послевоенного времени.

Почему девушка немодельной внешности стала лицом 1960-х

Прозвище Твигги (переводится как «тоненькая, хрупкая») прицепилось к ней, так как Лесли весила 41 кг. Вещи на ней болтались, как на вешалке, и их приходилось закалывать булавками, вечно впивавшимися в кожу. Девушка думала, что мир вокруг сошел с ума, считая ее красивой, ведь все, что у нее есть, — это длинные ноги и ресницы. Чтобы создать выразительный взгляд, Твигги каждый раз приклеивала 3 пары накладных ресниц. Макияж занимал 3 часа, но делал ее образ неповторимым. Она хотела быть манекенщицей, но то и дело слышала, что слишком низкая (166 см) и слишком худая (ее параметры — 81/56/81). Модели 1950-х были высокими, фигуристыми, сдержанными и недосягаемыми — в то время мода все еще оставалась привилегией элиты.

«Меня раздражала шумиха вокруг веса. Я набивала бюстгальтер тканью, когда была подростком. До сих пор слышу обвинения в том, что модели страдают анорексией, но я всегда ела как лошадь». Твигги, Evening Standard

В 1960-х женщины стали более эмансипированными, у них появились свои деньги и возможность их тратить. Молодежь умирала от скуки в магазинах, где привыкли одеваться их мамы: им нужна была оригинальная и доступная мода. Так стали появляться магазинчики вроде Biba, где можно было собрать свой образ, не отдавая всю зарплату. Девушки хотели видеть на страницах журналов кого-то похожего на них, только лучше. Твигги была естественной и необычной и подошла под эту роль идеально. Фотограф, делавший ее первые профессиональные снимки, написал в своем дневнике: «Сегодня я встретил икону будущего».

Как-то раз 17-летняя британская знаменитость была в США, и водитель такси, глядя в зеркало заднего вида, сказал: «Эй, а ты та маленькая забавная Твигги из Англии, да?» Услышав «да», водитель ответил: «Нуу, у тебя симпатичное лицо, но ты не Мэрилин Монро». Возможно, именно этот «комплимент» заставил Лесли задуматься, чем дальше заниматься, и мотивировал попробовать себя в качестве актрисы и певицы.

Выход «на пенсию» и карьера актрисы

Твигги и Роберт Пауэлл в постановке «Пигмалион», 1981 год.

4 года поработав в модельном бизнесе, Твигги выходит «на пенсию». Ей не хотелось всю жизнь быть «вешалкой для одежды». Без актерского образования она получила 2 «Золотых глобуса» за роль в фильме «Приятель». Перед началом съемок компания MGM поставила условие: если девушка сможет за 6 недель (!) научиться играть, танцевать и петь, то фильму быть. Твигги смогла. Можно возразить, что музыкальный фильм — это не слишком серьезно. На роль, требующую тонкой игры и долгих диалогов, нужна профессиональная актриса. Так рассуждали о роли Элизы Дулиттл в телепьесе «Пигмалион», которая досталась Твигги: «А она вообще сможет?» В фильмографии Лесли есть самые разные работы: триллеры, ужасы, комедии. Она снималась как в полнометражных картинах, так и в сериалах, в одном из которых сыграла маму Чарли Чаплина.

Твигги с Робином Уильямсом в комедии «Клуб „Рай“», 1986 год.

Личная жизнь

В личной жизни Твигги все было непросто. Парень, с которым она встречалась 7 лет, был по совместительству менеджером модели и, по ее словам, присваивал себе часть ее денег, покупая дорогие машины и костюмы. У ее первого мужа Майкла Уитни были проблемы с алкоголем, о которых Твигги узнала не сразу. После 6 лет брака муж умер от сердечного приступа, но у женщины осталась дочь. В 1984 году друзья пригласили актера Ли Лоусона за компанию посидеть в ресторане, где он и познакомился с Твигги. Они начали встречаться. В этот раз умудренная жизнью женщина не спешила: только через 4 года, в 1988-м, пара поженилась. Лесли и Ли Лоусон вместе уже 30 лет.

Твигги с мужем, дочкой Карли и сыном Джейсоном.

Главное в жизни Твигги — ее семья. Она с восторгом говорит о внуках, называет отношения с дочкой по-настоящему близкими, обожает готовить и возиться с внуками. Ли Лоусон шутит, что приобрел внуков, но потерял жену. Дети обычно приезжают к ним в воскресенье, а пятничный вечер супруги проводят за просмотром фильмов.

После 60 жизнь не заканчивается

Лесли Лоусон выпустила коллекцию одежды с Marks & Spencer, выступая за то, что у вещей не должно быть деления по возрасту. После рекламной кампании продажи выросли, а маркетологи придумали отдельный термин — «эффект Твигги»: к чему бы она ни прикасалась, все становилось успешным. Твигги постоянно участвует в каких-то проектах: запускает свою линию одежды, постельного белья, косметики, придумывает дизайн очков. Поддерживает программы борьбы с раком, выступает против жестокого обращения с животными и использования меха, активно занимается благотворительностью.

Говорили, что она продержится в мире моды 2 недели. Но ее известность не померкла и через полстолетия. В 2019 году Твигги стала обладательницей ордена Британской империи за заслуги в мире моды, искусства и благотворительности. Награду ей вручил принц Чарльз.