Как сейчас выглядят дети-актеры, по которым мы фанатели в детстве
Казалось, еще вчера мы вприпрыжку неслись к телевизору, чтобы скорее включить «Бетховена», «Семейку Аддамс» или «Маленьких негодяев», а между тем уже наступил 2020 год, и дети, исполнившие главные роли в любимых фильмах, давно выросли. У кого-то сложилась блестящая актерская карьера, а кто-то, как, например, Джейк Ллойд, сыгравший юного Энакина, не смог справиться с обрушившейся славой и вовсе исчез с экранов.
Редакция AdMe.ru провела собственное расследование и выяснила, как сейчас выглядят дети-актеры, запомнившиеся ролями в популярных фильмах и телесериалах. Предупреждаем, что в конце статьи мы приготовили бонус, который вас точно шокирует: ни за что не догадаетесь, как сейчас выглядит мальчик из клипа на самую крутую песню начала 2000-х.
Карла Диаз («Клон»)
11 лет / 29 лет
Стефани де Бриту («Клон»)
14 лет / 32 года
Кристиан и Джозеф Казинс («Няньки»)
11 лет / 36 лет
Николь Том («Бетховен»)
14 лет / 41 год
Кристофер Кастиль («Бетховен»)
12 лет / 39 лет
Сара Роуз Карр («Бетховен»)
8 лет / 35 лет
Джейк Ллойд («Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»)
10 лет / 30 лет
Майкл Коннер Хэмпфри («Форрест Гамп»)
9 лет / 35 лет
Ханна Р. Холл («Форрест Гамп»)
10 лет / 35 лет
Эдвард Ферлонг («Терминатор-2: Судный день»)
14 лет / 43 года
Камила Бордонаба («Мятежный дух»)
18 лет / 35 лет
Луисана Лопилато («Мятежный дух»)
15 лет / 32 года
Баррет Оливер («Бесконечная история»)
11 лет / 46 лет
Ноа Хэтэуэй («Бесконечная история»)
13 лет / 48 лет
Тами Стронак («Бесконечная история»)
12 лет / 47 лет
Тревис Тедфорд («Маленькие негодяи»)
6 лет / 31 год
Баг Холл («Маленькие негодяи»)
9 лет / 34 года
Бриттани Эштон Холмс ( «Маленькие негодяи»)
5 лет / 30 лет
Джордан Варкол («Маленькие негодяи»)
8 лет / 33 года
Захари Мэбри («Маленькие негодяи»)
4 года / 29 лет
Джэред Раштон («Дорогая, я уменьшил детей»)
15 лет / 45 лет
Четверняшки Алексис, Коул, Джастин и Пол Симох (Тройняшки из «Друзей»)
Джереми Самптер («Питер Пэн»)
14 лет / 30 лет
Рейчел Херд-Вуд («Питер Пэн»)
13 лет / 29 лет
Джимми Уоркмэн («Семейка Аддамс»)
11 лет / 39 лет
Майкл Оливер («Трудный ребенок»)
9 лет / 38 лет
Бонус: Марло Снеллман (Bomfunk MC’s «Freestyler»)
15 лет / 35 лет
Надеемся, наша подборка вызвала у вас теплый приступ ностальгии. Кто из актеров, по вашему мнению, совсем не изменился, а кого бы вы сейчас ни за что не узнали?
Фото на превью carladiaz / Instagram, O Clone / Núcleo Jayme Monjardim