Как сейчас выглядят дети-актеры, по которым мы фанатели в детстве

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Казалось, еще вчера мы вприпрыжку неслись к телевизору, чтобы скорее включить «Бетховена», «Семейку Аддамс» или «Маленьких негодяев», а между тем уже наступил 2020 год, и дети, исполнившие главные роли в любимых фильмах, давно выросли. У кого-то сложилась блестящая актерская карьера, а кто-то, как, например, Джейк Ллойд, сыгравший юного Энакина, не смог справиться с обрушившейся славой и вовсе исчез с экранов.

Редакция AdMe.ru провела собственное расследование и выяснила, как сейчас выглядят дети-актеры, запомнившиеся ролями в популярных фильмах и телесериалах. Предупреждаем, что в конце статьи мы приготовили бонус, который вас точно шокирует: ни за что не догадаетесь, как сейчас выглядит мальчик из клипа на самую крутую песню начала 2000-х.

Карла Диаз («Клон»)

11 лет / 29 лет

Стефани де Бриту («Клон»)

14 лет / 32 года

Кристиан и Джозеф Казинс («Няньки»)

11 лет / 36 лет

Николь Том («Бетховен»)

14 лет / 41 год

Кристофер Кастиль («Бетховен»)

12 лет / 39 лет

Сара Роуз Карр («Бетховен»)

8 лет / 35 лет

Джейк Ллойд («Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»)

10 лет / 30 лет

Майкл Коннер Хэмпфри («Форрест Гамп»)

9 лет / 35 лет

Ханна Р. Холл («Форрест Гамп»)

10 лет / 35 лет

Эдвард Ферлонг («Терминатор-2: Судный день»)

14 лет / 43 года

Камила Бордонаба («Мятежный дух»)

18 лет / 35 лет

Луисана Лопилато («Мятежный дух»)

15 лет / 32 года

Баррет Оливер («Бесконечная история»)

11 лет / 46 лет

Ноа Хэтэуэй («Бесконечная история»)

13 лет / 48 лет

Тами Стронак («Бесконечная история»)

12 лет / 47 лет

Тревис Тедфорд («Маленькие негодяи»)

6 лет / 31 год

Баг Холл («Маленькие негодяи»)

9 лет / 34 года

Бриттани Эштон Холмс ( «Маленькие негодяи»)

5 лет / 30 лет

Джордан Варкол («Маленькие негодяи»)

8 лет / 33 года

Захари Мэбри («Маленькие негодяи»)

4 года / 29 лет

Джэред Раштон («Дорогая, я уменьшил детей»)

15 лет / 45 лет

Четверняшки Алексис, Коул, Джастин и Пол Симох (Тройняшки из «Друзей»)

Джереми Самптер («Питер Пэн»)

14 лет / 30 лет

Рейчел Херд-Вуд («Питер Пэн»)

13 лет / 29 лет

Джимми Уоркмэн («Семейка Аддамс»)

11 лет / 39 лет

Майкл Оливер («Трудный ребенок»)

9 лет / 38 лет

Бонус: Марло Снеллман (Bomfunk MC’s «Freestyler»)

15 лет / 35 лет