Как сейчас выглядят 20+ актеров, которых мы обожали в детстве

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Детьми мы легко привязывались к молодым звездам экранов: они играли любимых персонажей, которым мы часто стремились подражать. Идет ли речь о телесериале или большом кино, у каждого из нас была группа актеров, за которыми мы внимательно следили. Время идет, и многие прошлые кумиры уже позабыты, а мы едва ли представляем, как они выглядят сейчас.

Редакция AdMe.ru хочет напомнить вам о любимых звездах и показать, как сильно они изменились с течением времени.

1. Анна-София Робб — Лесли Бёрк из «Моста в Терабитию» (2007)

2. Майкл Дж. Фокс — Марти Макфлай из трилогии «Назад в будущее» (1985–1990)

3. Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон — Гарри Поттер и Драко Малфой из серии фильмов о Гарри Поттере (2001–2011)

4. Шайа Лабаф — Луис Стивенс из сериала «Зажигай со Стивенсами» (2000–2003)

5. Хилари Дафф — Лиззи Магуайр из молодежного ситкома «Лиззи Магуайр» (2001–2004)

6. Бриджит Мендлер — Тедди Дункан в сериале Disney «Держись, Чарли!» (2010-2014)

7. Элайджа Вуд — Фродо Бэггинс в трилогии «Властелин колец» (2001–2003)

8. Джош Хатчерсон — Джесси «Джесс» Ааронс из «Моста в Терабитию» (2007)

9. Эйса Баттерфилд — Хьюго Кабре в «Хранителе времени» (2011)

10. Джейсон Джеймс Рихтер — Джесси в трилогии «Освободите Вилли» (1993-1997)

11. Эшли Тисдейл — Шарпей Эванс из «Классного мюзикла» (2006–2008)

12. Фредди Хаймор — близнецы Джаред и Саймон Грейс в «Хрониках Спайдервика» (2008)

13. Элизабет Шу — Эли Миллс из «Парня-каратиста» (1984)

14. Девон Сава — человеческое обличие Каспера Макфаддена в «Каспере» (1995)

15. Тейлор Лотнер — Джейкоб Блэк в фильмах «Сумерки. Сага» (2008–2012)

16. Райан Филлипп — Барри Уильям Кокс в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (1997)

17. Чад Майкл Мюррей — Остин Эймс в «Истории Золушки» (2004)

18. Дженнифер Гарнер — Дженна Ринк в «Из 13 в 30» (2004)

19. Алисия Сильверстоун — Шер Горовиц в «Бестолковых» (1995)

20. Томас Броди-Сангстер — Саймон в фильме «Моя ужасная няня» (2005)

21. Шон Эшмор — кадет-майор Брэд Ригби в «Кадете Келли» (2002)