Как сейчас выглядят 19 известных комических актеров и актрис

Когда в детстве мы смотрели кино, нам врезались в память определенные моменты: какие-то сцены, фразы или персонажи. Мы сохранили теплые воспоминания об актерах и актрисах, которые дарили нам смех и радость тогда, а сейчас редко появляются на экранах.