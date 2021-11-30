Как сейчас выглядят 19 известных комических актеров и актрис
Когда в детстве мы смотрели кино, нам врезались в память определенные моменты: какие-то сцены, фразы или персонажи. Мы сохранили теплые воспоминания об актерах и актрисах, которые дарили нам смех и радость тогда, а сейчас редко появляются на экранах.
Мы в AdMe.ru любим вспоминать хорошие времена и поэтому хотим вам показать, как сейчас выглядят звезды старых комедий.
1. Тина Фей
2. Ребел Уилсон
3. Кристина Эпплгейт
4. Роуэн Аткинсон
5. Стив Мартин
6. Крис Рок
7. Лесли Манн
8. Эми Полер
9. Джеки Чан
10. Терри Крюс
11. Джейн Линч
12. Кен Джонг
13. Зак Галифианакис
14. Эд Хелмс
15. Джейми Фокс
16. Уилл Феррелл
17. Джона Хилл
18. Вупи Голдберг
19. Кэмерон Диас
Какой комедийный фильм, который вы смотрели в детстве, вы до сих пор помните, как будто видели вчера?
Фото на превью Bachelorette / BCDF Pictures, rebelwilson / Instagram
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