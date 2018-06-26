Как сегодня живут актеры, которые сыграли культовые роли и пропали с большого экрана

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Иногда первое же появление актера в большом кино становится для него триумфом, который потом сложно превзойти, как это было, например, у Линды Хэмилтон. Или к имени артиста навсегда привязывается амплуа, которое в дальнейшем уже не интересует режиссеров, как было в случае с Майком Майерсом. В Голливуде звезды быстро зажигаются и, к сожалению, зачастую так же быстро сгорают, пропадая из поля зрения полюбивших их зрителей.

Редакция AdMe.ru решила узнать об актерах, которые прославились одной или несколькими знаменитыми ролями, и выяснила, чем они занимаются, где их можно увидеть или хотя бы услышать.

1. Линда Хэмилтон

Исполнительница культовой роли Сары Коннор из фильмов про Терминатора не смогла отделить свое имя от этого образа. Других ярких ролей в полнометражном кино у нее до сих пор нет. С начала 2000-х Линда играет лишь эпизоды в малоизвестных картинах и сериалах. Увидеть, как актриса выглядит сегодня, можно в короткометражном фильме Shoot Me Nicely. Кроме того, на конец 2019 года анонсирован перевыпуск франшизы «Терминатор», где герои Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера вновь предстанут перед зрителями.

2. Эдриан Пол

Сегодня имя Эдриана уже не так часто звучит с телеэкрана. А вот в 1990-х он имел громкий успех благодаря сериалу «Горец», в котором играл центрального персонажа — Дункана Маклауда. И хотя в фильмографии Пола более 50 ролей и он продолжает сниматься по сей день, фактически все это мелкие работы в низкорейтинговом кино. Например, «Черная роза» или «Штормагеддон».

3. Вупи Голдберг

Вупи — одна из немногих звезд, чей талант был отмечен четырьмя главными американскими премиями: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». Самыми успешными в кинокарьере Голдберг стали 1980–1990-е годы. А образы монахини из фильма «Действуй, сестра!» и ясновидящей из «Привидения» считаются самыми яркими. Сегодня Вупи Голдберг появляется в кино и сериалах только с небольшими ролями. Помимо окологолливудской жизни, Вупи активно участвует в общественной деятельности: она посол доброй воли ЮНИСЕФ. Голдберг также написала несколько детских книг.

4. Дэниел Стерн

Американский актер и комик начал сниматься в кино еще в 1970-х. Но знаменитым на весь мир его сделала роль бандита Марвина в первых двух фильмах франшизы «Один дома». Других громких киноработ у актера не было, и его популярность постепенно сошла на нет. Последней на данный момент ролью Стерна стал эпизод в фильме «Три дня на побег» 2010 года.

5. Джо Пеши

Исполнитель роли напарника Марвина, бандита Гарри, к моменту выхода на экраны картины «Один дома» уже был известен широкому зрителю своими работами в фильмах Скорсезе — «Бешеном быке» и «Славных парнях». До конца 1990-х Пеши был очень востребованным актером, а потом пропал с экранов. Среди последних его работ — главная роль в «Ранчо любви». Вероятно, так Пеши напомнил Скорсезе о себе, ведь в 2019 году планируется завершение производства его нового фильма, в котором Джо попал в компанию других любимчиков режиссера — Роберта Де Ниро и Аль Пачино.

6. Стив Гуттенберг

Гуттенберг стал известен на весь мир благодаря роли Кэри Махоуни в серии фильмов «Полицейская академия». И хотя в фильмографии актера десятки работ, для большинства зрителей его образ неотделим от персонажа прославившей его комедии. Стив снимается много, но все роли мелкие, незапоминающиеся. Последнее появление актера на экране — работа в сериале «Футболисты».

7. Том Уэллинг

Одно из воплощений популярного героя комиксов на телеэкране — Кларк Кент в сериале «Тайны Смолвиля». Роль этой версии Супермена принесла Тому Уэллингу всемирную славу. Но после закрытия сериала карьера Уэллинга начала угасать — в большом кино реализовать себя Том, к сожалению, не смог. В настоящий момент он работает в сериале «Люцифер».

8. Майк Майерс

Таких, как он, принято называть актерами одной роли. Хотя, строго говоря, в фильмах серии «Остин Пауэрс» Майк Майерс сыграл сразу двух персонажей: главного героя и Доктора Зло. Эти роли получились настолько яркими, что актеру до сих пор не удалось воплотить на экране что-нибудь более запоминающееся. На какое-то время Майерс и вовсе пропал из поля зрения любителей кино. Но в 2018 году он появился по крайней мере в двух крупных фильмах: «Конченая» и «Богемная рапсодия».

9. Майкл Джей Фокс

Воплотив образ Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», Майкл стал одним из самых востребованных актеров молодежного кино 1980-х. Фокс постоянно был занят в каких-нибудь съемках, вплоть до 1991 года, когда у него проявились первые симптомы болезни Паркинсона. Долгие годы Майкл Джей Фокс исследовал свою болезнь и сражался с ней. Все это время он почти не снимался, все больше занимался озвучиванием. В 2010 году Майкл, достигнув значительного улучшения самочувствия, вернулся на телевидение в сериале «Правильная жена».

10. Молли Рингуолд

Молодежи 1980-х годов, а также любителям подросткового кино от Джона Хьюза эта актриса знакома по ролям в культовых фильмах «Клуб „Завтрак“», «Шестнадцать свечей», «Милашка в розовом». С наступлением следующего десятилетия повзрослевшая Молли, к сожалению, не смогла обрести популярность ни у режиссеров, ни у зрителей. Все последующие годы Рингуолд снимается в малоизвестных фильмах и сериалах, получает второстепенные роли. Например, роль миссис Бейли, управляющей, в фильме «Джем и голограммы».

11. Ричард Гир

К моменту выхода картины, прославившей Ричарда Гира окончательно и бесповоротно, актер был уже немолод. Роль Эдварда Льюиса в «Красотке» он исполнил в 41 год. И хотя до этого были «Дни жатвы» и «Офицер и джентельмен», именно романтическая комедия с Джулией Робертс принесла Гиру наибольшую популярность. На волне этого успеха Ричарду посчастливилось сыграть еще несколько запоминающихся ролей в 1990-х и 2000-х. Последней из таких стала работа в фильме «Хатико: Самый верный друг». Затем были лишь незначительные эпизоды, и к 2018 году Гир совсем пропал из поля зрения кинолюбителей. Сегодня актер наслаждается радостями семейной жизни: весной этого года он женился в третий раз, его избранницей стала 35-летняя Алехандра Сильва.

12. Шерилин Фенн

Очаровательная Одри Хорн, персонаж сериала «Твин Пикс», стала главной ролью Шерилин. Как это ни печально, работа в культовом проекте не поспособствовала актерской карьере Фенн. После завершения сериала его создатели выпустили полнометражный фильм-продолжение, который провалился в прокате. Отчасти это стало причиной того, что большинство звезд «Твин Пикса» оказались не на хорошем счету у режиссеров. И Фенн была в их числе: очень скоро ее все забыли. Фильмография Шерилин Фенн довольно длинная, но составляют ее работы в неуспешных фильмах или маленькие роли. Напомнить миру о себе Шерилин смогла лишь с выходом долгожданного продолжения сериала Дэвида Линча.

13. Билл Мюррей

14. Нэнси Аллен

Известна на весь мир Нэнси стала после исполнения роли подружки Робокопа в одноименной трилогии Пола Верховена. Собственно, эта работа и стала самой крупной в арсенале актрисы. Все, что было после, — лишь второстепенные роли или вовсе незначительные эпизоды. В последние годы актриса все больше занята общественной деятельностью. Нэнси — исполнительный директор центра weSPARK Cancer Support Center, профилем которого является борьба с раком груди.

15. Эдди Мерфи

Один из самых популярных комедийных актеров 1980–1990-х годов, Эдди, как и многие его коллеги, с приходом новой эпохи остался не у дел. Несмотря на то что такие фильмы с его участием, как «Поменяться местами», «Полицейский из Беверли-Хиллз» или «Поездка в Америку», стали киноклассикой, его типаж в современном кино оказался невостребованным. Актер хоть и снимается регулярно, но все больше довольствуется маленькими ролями. Правда, последнее его появление в кино — это не только центральная роль, но и новые грани драматического таланта Мерфи.

16. Анжелика Хьюстон