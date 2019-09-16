Как изначально выглядели 16 культовых героев, которых мы знаем только по ремейкам

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Все новое — это хорошо забытое старое. И в кинематографе этому принципу следуют достаточно часто. Так, «Одиннадцать друзей Оушена» — ремейк одноименного фильма 1960 года с Фрэнком Синатрой в главной роли, а в основе классики гангстерского кино «Лицо со шрамом» с молодым Аль Пачино лежит лента 1930-х годов. И список подобных примеров можно долго и увлеченно расширять.

Зачастую именитость режиссера, хорошая кастинг-работа и привлечение кинозвезд мировой величины делают ремейк популярнее оригинала и зритель забывает, с чего и с кого все начиналось. AdMe.ru решил об этом напомнить и сравнил актеров из старых фильмов с их коллегами, снявшимися в ремейках.

1. Пол Муни и Аль Пачино

Фильм «Лицо со шрамом» был снят Брайаном Де Пальмой по одноименной киноленте Говарда Хоукса, который взял на роль эксцентричного мафиози одаренного актера 30–40-х Пола Муни. Спустя полвека его сыграл Аль Пачино.

2. Майкл Кейн и Джуд Лоу

Майкл Кейн сыграл беспечного донжуана в фильме «Элфи». Спустя без малого 40 лет американский режиссер Чарльз Шайер снял ремейк с названием «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины», а на главную роль взял Джуда Лоу, полюбившегося зрителю еще в конце 90-х.

3. Фрэнк Синатра и Джордж Клуни

Фрэнк Синатра был не только певцом, покорившим миллионы, но и киноактером. Однажды Синатра сыграл главную роль в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Его преемником стал Джордж Клуни.

4. Витторио Гассман и Аль Пачино

Витторио Гассман снялся в фильме Дино Ризи «Запах женщины» в роли отставного полковника Фаусто и получил за эту работу приз Международного Каннского кинофестиваля. Позже в одноименном ремейке сыграл Аль Пачино, и его актерское мастерство тоже было оценено по достоинству: он получил и «Оскара», и «Золотой глобус» за главную мужскую роль.

5. Тони Люн Чу Вай и Леонардо Ди Каприо

Китайский фильм «Двойная рокировка» не стал таким популярным среди зрителей всего мира, как снятый Мартином Скорсезе ремейк «Отступники». Может быть, дело в актерском составе: Тони Люн Чу Вай vs. Леонардо Ди Каприо — противостояние, в котором точно выигрывает последний.

6. Люсиль Болл и Рене Руссо

Королева американской комедии прошлого века Люсиль Болл сыграла многодетную мать в семейной киноленте «Твои, мои и наши». Спустя 37 лет в одноименном ремейке эту роль исполнила Рене Руссо.

7. Фэй Рэй и Наоми Уоттс

В самом первом фильме про Кинг-Конга роль красавицы-актрисы Энн Дэрроу сыграла Фэй Рэй. Более полувека спустя в ремейке Питера Джексона в подружку великана перевоплотилась Наоми Уоттс, известная зрителю по картинам «Малхолланд Драйв» и «Звонок».

8. Роберт Митчем и Роберт Де Ниро

Роберт Митчем, игравший в 50–60-е годы плохих парней, исполнил роль преступника-психопата в культовом триллере «Мыс страха». Мартин Скорсезе впоследствии снял ремейк, позвав на роль безумца Макса Кейди Роберта Де Ниро.

9. Майкл Кейн и Марк Уолберг

Фильм «Ограбление по-итальянски» был создан британским режиссером Питером Коллинcоном, а роль харизматичного вора Чарли Крокера досталась Майклу Кейну. Переснять его решился Феликс Гэри Грей, а в качестве главного персонажа задействовал Марка Уолберга.

10. Стеллан Скарсгорд и Аль Пачино

Норвежский режиссер Эрик Шёльдбьерг снял детективный триллер «Бессонница», а главную роль в нем сыграл Стеллан Скарсгорд, один из немногих шведских актеров, известных за пределами своей страны. Фильм привлек внимание Кристофера Нолана, который взялся за одноименный ремейк, а страдающего бессонницей детектива изобразил Аль Пачино.

11. Рики Лейк и Никки Блонски

Малоизвестная американская актриса Рикки Лейк сыграла роль Трейси Тёрнблад в фильме «Лак для волос». Ленту, затронувшую важную тему расизма и при этом пользовавшуюся успехом у зрителя, просто не могли не переснять. Адам Шенкман выпустил ремейк, а главная роль досталась зажигательной и харизматичной Никки Блонски.

12. Тацуя Накадай и Ричард Гир

Фильм «Хатико: Самый верный друг» с Ричардом Гиром в главной роли покорил сердца зрителей. Но у Лассе Халльстрёма, снявшего эту киноленту, был предшественник: за 20 с лишним лет до этого японский режиссер Сэйдзиро Кояма выпустил картину под названием «История Хатико», а основного персонажа в ней сыграл Тацуя Накадай.

13. Гарри Хэмлин и Сэм Уортингтон

В начале 80-х в прокат вышел фильм «Битва титанов», вольно излагающий миф о Персее и Андромеде. Главную роль сыграл Гарри Хэмлин. Его преемником в 2010-м стал Сэм Уортингтон.

14. Эдуардо Норьега и Том Круз

Испанский актер Эдуардо Норьега получил премию «Гойя» за главную мужскую роль в фильме «Открой глаза». Позже был снят ремейк «Ванильное небо», где блистал неподражаемый Том Круз.

15. Билл Мюррей и Мелисса Маккарти

Нашумевший в 80-е фильм «Охотники за привидениями» с Биллом Мюрреем в главной роли тоже привел к созданию ремейка, только в версии режиссера Пола Фига все основные персонажи — женщины, а роль, аналогичную той, что сыграл Мюррей, исполнила Мелисса Маккарти.

16. Джонни Депп и Ченнинг Татум

Молодой Джонни Депп в 80-х снимался в сериале «Джамп-стрит, 21». Позже режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер выпустили в прокат фильм, основанный на этой картине. В главной роли в комедии про копов снялся Ченнинг Татум.

Бонус: Симба («Король Лев», 1994 и 2019)

Мультфильм «Король Лев» собрал в прокате рекордную на тот момент для традиционной анимации сумму. Студия Disney решила сделать кинофильм, в точности повторяющий сюжет мультика, и этот ремейк стал одним из самых кассовых в мире в нынешнем году.