Как изменились 25 французских актеров со времен своих первых ролей

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Французские фильмы — это всегда что-то необычное. Они вне времени, вне модных тенденций. Отчасти именно поэтому многие относятся к ним с любовью. Мы любуемся кинообразами красивых, независимых женщин с неповторимым шармом и отважных и смелых мужчин, которые воплотили на экране актеры, ставшие кумирами многих поколений. Одни прославились ролями в комедиях, другие запомнились по завораживающим лентам о любви, а многие до сих пор успешно сочетают в своей карьере всевозможные жанры кино.