Как изменились 25 французских актеров со времен своих первых ролей

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Французские фильмы — это всегда что-то необычное. Они вне времени, вне модных тенденций. Отчасти именно поэтому многие относятся к ним с любовью. Мы любуемся кинообразами красивых, независимых женщин с неповторимым шармом и отважных и смелых мужчин, которые воплотили на экране актеры, ставшие кумирами многих поколений. Одни прославились ролями в комедиях, другие запомнились по завораживающим лентам о любви, а многие до сих пор успешно сочетают в своей карьере всевозможные жанры кино.

AdMe.ru окунулся в атмосферу французского кинематографа и приглашает поностальгировать и посмотреть, как изменились французские актеры со времен своего первого появления на голубом экране.

25. Изабель Аджани

24. Кристиан Клавье

23. Джейн Биркин

22. Франсуа Клюзе

21. Софи Марсо

20. Жан Рено

19. Шарлотта Генсбур

18. Пьер Ришар

17. Катрин Денев

16. Ален Делон

15. Брижит Бардо

14. Жерар Депардье

13. Изабель Юппер

12. Летиция Каста

11. Жан Дюжарден

10. Луиза Бургуэн

9. Бенуа Мажимель

8. Жюльет Бинош

7. Жан-Поль Бельмондо

6. Фанни Ардан

5. Одри Тоту

4. Ваина Джоканте

3. Марион Котийяр

2. Венсан Кассель

1. Ева Грин

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