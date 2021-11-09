Как изменились актеры и актрисы сериала «Ранетки», от которого 13 лет назад фанатела вся молодежь

Первая серия «Ранеток» вышла в 2008 году, было отснято 6 сезонов. Особенно заинтересовало зрителей то, что его героинями стали участницы реальной одноименной поп-рок-группы. Поэтому сюжет сериала был несколько автобиографичен. Кстати, в картине девушки играли на тех же музыкальных инструментах, что и в группе.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить актеров и актрис этого сериала и выяснить, как сложилась их жизнь. Ведь некоторые из них уже давно отошли от мира кино.

1. Анна Байдавлетова (Нюта Морозова-Шинская)

Придя в группу, Анна Байдавлетова перевоплотилась в барабанщицу Нюту, а в сериале и в детдомовскую девочку с непростой судьбой. Она присоединилась к актерскому составу в 2009 году. Сегодня Анна практически не снимается: она нашла себя на музыкальном поприще. Так, в 2021 году на цифровых площадках появились сразу 2 песни Нюты: «Алло» и «Незнакомка».

2. Анна Руднева (Аня Прокопьева)

Одной из главных «ранеток» — Ане Прокопьевой — в сериале пришлось несладко: она приехала в Москву из другого города, ей было очень сложно адаптироваться в новой школе. Сегодня девушка, исполнившая эту роль, забросила актерскую карьеру и посвятила себя музыке. Анна замужем, воспитывает дочку от предыдущего супруга и сына от нынешнего мужа.

3. Дмитрий Тихонов (Игорь Гуцулов, Гуцул)

Дмитрий Тихонов сыграл одну из главных ролей — одноклассника девчонок из «Ранеток» Игоря Гуцулова (Гуцула). На его счету 11 фильмов и сериалов, последняя работа с его участием вышла в 2020 году («Ищейка-5»). Сегодня Игорь сосредоточился на музыкальной карьере: он фронтмен группы «Маяковский».

4. Алла Подчуфарова (Кира Мишина)

В сериале Алла Подчуфарова пела и играла на клавишных, а также разбиралась в непростой семейной драме. Сегодня актриса продолжает сниматься в кино и является счастливой мамой двух дочек.

5. Максим Амельченко (Миша Кожевников)

Максим Амельченко блистательно исполнил роль гитариста, приехавшего покорять Москву из Пятигорска. Сейчас он играет в кино и театре, а также является одним из членов креативной команды «Заячий стон».

6. Татьяна Казючиц (Нина Ларина)

В «Ранетках» Татьяна Казючиц сыграла возлюбленную гитариста Миши. Ну а известность к ней пришла еще до съемок в этом сериале — в 2008 году, после выхода мелодрамы «Катино счастье». Актриса довольно востребована в мире кино: за 2 последних года она снялась в 8 проектах.

7. Артур Сопельник (Антон Маркин)

За судьбой любителя езды на скейтборде Антона Маркина зрители наблюдали недолго: уже во 2-м сезоне он уехал учиться в морское училище. На счету Артура Сопельника 36 картин, 5 из которых вышли за 2 последних года. Играет он и на театральных подмостках.

8. Анастасия Калманович (Елизавета Федотова)

Анастасия Калманович сыграла возлюбленную одного из героев. У нее не очень обширная фильмография — всего лишь 10 картин. В свое время Калманович занималась продюсированием певицы Земфиры и группы «Токио». Анастасия замужем за продюсером и диджеем Федором Фоминым.

9. Анна Куркова (Галя Назарова)

По сюжету Галя Назарова приезжает в Москву из деревни и является, пожалуй, самой доверчивой героиней. С 2013 года актриса, исполнившая эту роль, играет в московском театре Алексея Рыбникова. Последний фильм с ее участием вышел в 2019 году («Феникс»).

10. Виктория Чернышева (Жанна Рябоконева)

Виктории Чернышевой досталась роль нескромной Жанны Рябоконевой, которая позиционировала себя как самую красивую и талантливую девушку в классе. Виктория продолжает сниматься в кино, хотя и не очень активно. Последний фильм с ее участием вышел в 2020 году («Корпорация Ad Libitum»).

11. Маргарита Иванова (Тоня Петрова)

Маргарите Ивановой досталась роль талантливой барабанщицы Тони Петровой. В 2015 году Маргарита выпустила 3 книги стихов, 2 из которых были для детей. В 2021 году 35-летняя актриса засветилась в одном из эпизодов сериала «След», а в 2020-м ее можно было увидеть в мелодраме «Суррогатная мать».

12. Дарья и Екатерина Носик (Марина и Арина Шестаковы)

Близнецы Дарья и Екатерина Носик, дочери прославленного актера Владимира Носика, перевоплотились в гитаристок Марину и Арину. Их до сих пор частенько приглашают сниматься вместе. Например, сестер можно увидеть в сериале «Последний министр» (2020 — настоящее время).

13. Елена Третьякова (Лена Кулемина)

Елена Третьякова сыграла самую спортивную в школе девушку и неунывающую гитаристку «Ранеток». Сейчас она редко снимается. Елена нашла себя в клинической психологии, а также занимается коучингом.