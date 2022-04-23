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Как изменились с годами актеры и актрисы популярных сериалов 90-х

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Когда речь заходит о культовых сериалах 90-х, чаще всего упоминаются такие шоу, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Зена — королева воинов» или «Друзья». Но в те годы на голубые экраны вышло гораздо больше проектов, каждый из которых стал своего рода событием, а его главные герои стали всеобщими кумирами.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, как сейчас выглядят актеры и актрисы, снявшиеся в телевизионных хитах 90-х.

Эдриан Пол — «Горец»

Памела Андерсон — «V.I.P.»

Натали Рейтано — «V.I.P.»

Молли Калвер — «V.I.P.»

Кэти Сагал — «Женаты... с детьми»

Эд О’Нилл — «Женаты... с детьми»

Кристина Эпплгейт — «Женаты... с детьми»

Дэвид Фаустино — «Женаты... с детьми»

Кевин Сорбо — «Удивительные странствия Геракла»

Брэндон Куинн — «Томми-оборотень»

Дэнни Смит — «Томми-оборотень»

Рашель Лефевр — «Томми-оборотень»

Кори Севьер — «Лесси»

Элли Харви — «Новая семейка Аддамс»

Глен Таранто — «Новая семейка Аддамс»

Анджела Лэнсбери — «Она написала убийство»

Брюс Дэвисон — «Гарри и Хендерсоны»

Маим Бялик — «Блоссом»

Джоуи Лоуренс — «Блоссом»

Дженна фон Ой — «Блоссом»

А какой был ваш самый любимый сериал, ради которого вы бросали все свои дела и тянулись к пульту телевизора?

Фото на превью V.I.P. / Sony Pictures Television, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
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AdMe/Кино/Как изменились с годами актеры и актрисы популярных сериалов 90-х
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