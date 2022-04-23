Как изменились с годами актеры и актрисы популярных сериалов 90-х
Когда речь заходит о культовых сериалах 90-х, чаще всего упоминаются такие шоу, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Зена — королева воинов» или «Друзья». Но в те годы на голубые экраны вышло гораздо больше проектов, каждый из которых стал своего рода событием, а его главные герои стали всеобщими кумирами.
Мы в AdMe.ru решили разузнать, как сейчас выглядят актеры и актрисы, снявшиеся в телевизионных хитах 90-х.
Эдриан Пол — «Горец»
Памела Андерсон — «V.I.P.»
Натали Рейтано — «V.I.P.»
Молли Калвер — «V.I.P.»
Кэти Сагал — «Женаты... с детьми»
Эд О’Нилл — «Женаты... с детьми»
Кристина Эпплгейт — «Женаты... с детьми»
Дэвид Фаустино — «Женаты... с детьми»
Кевин Сорбо — «Удивительные странствия Геракла»
Брэндон Куинн — «Томми-оборотень»
Дэнни Смит — «Томми-оборотень»
Рашель Лефевр — «Томми-оборотень»
Кори Севьер — «Лесси»
Элли Харви — «Новая семейка Аддамс»
Глен Таранто — «Новая семейка Аддамс»
Анджела Лэнсбери — «Она написала убийство»
Брюс Дэвисон — «Гарри и Хендерсоны»
Маим Бялик — «Блоссом»
Джоуи Лоуренс — «Блоссом»
Дженна фон Ой — «Блоссом»
А какой был ваш самый любимый сериал, ради которого вы бросали все свои дела и тянулись к пульту телевизора?
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