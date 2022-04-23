Как изменились с годами актеры и актрисы популярных сериалов 90-х

Когда речь заходит о культовых сериалах 90-х, чаще всего упоминаются такие шоу, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Зена — королева воинов» или «Друзья». Но в те годы на голубые экраны вышло гораздо больше проектов, каждый из которых стал своего рода событием, а его главные герои стали всеобщими кумирами.