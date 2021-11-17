Как изменились 15 актеров и актрис легендарной «Клиники» спустя 20 лет после выхода первой серии
Первая серия комедийного телесериала вышла целых 20 лет назад — в 2001 году. За 9 лет своего существования ситком успел приобрести целую армию поклонников. И это понятно, ведь как тут оторваться от всех этих нелепых ситуаций, в которые вновь и вновь попадали молодые и неопытные врачи. А иногда и очень даже опытные.
Мы в AdMe.ru уже решили вновь пересмотреть «Клинику». А заодно выяснили, как изменились актеры по-настоящему легендарного сериала.
Зак Брафф — Джон Дориан (Джей Ди)
Сара Чок — Эллиот Рид
Дональд Фэйсон — Крис Тёрк
Джуди Рейес — Карла Эспиноса
Джон К. Макгинли — Пэрри Кокс
Криста Миллер — Джордан Салливан
Нил Флинн — Уборщик
Элизабет Бэнкс — Ким Бриггс
Роберт Масчио — Тодд Куинлен
Трэвис Шульдт — Кит Дудмайстер
Алома Райт — Лаверн Робертс
Тара Рид — Дэнни Салливан
Скотт Фоли — Шон Келли
Элиза Куп — Дениз Махоуни
Керри Бише — Люси Беннет
А кто был вашим любимчиком в «Клинике»? И как вам последний сезон с практически полной сменой актерского состава?
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