Как изменились 15 актеров и актрис легендарной «Клиники» спустя 20 лет после выхода первой серии

Первая серия комедийного телесериала вышла целых 20 лет назад — в 2001 году. За 9 лет своего существования ситком успел приобрести целую армию поклонников. И это понятно, ведь как тут оторваться от всех этих нелепых ситуаций, в которые вновь и вновь попадали молодые и неопытные врачи. А иногда и очень даже опытные.