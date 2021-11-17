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Как изменились 15 актеров и актрис легендарной «Клиники» спустя 20 лет после выхода первой серии

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Первая серия комедийного телесериала вышла целых 20 лет назад — в 2001 году. За 9 лет своего существования ситком успел приобрести целую армию поклонников. И это понятно, ведь как тут оторваться от всех этих нелепых ситуаций, в которые вновь и вновь попадали молодые и неопытные врачи. А иногда и очень даже опытные.

Мы в AdMe.ru уже решили вновь пересмотреть «Клинику». А заодно выяснили, как изменились актеры по-настоящему легендарного сериала.

Зак Брафф — Джон Дориан (Джей Ди)

Сара Чок — Эллиот Рид

Дональд Фэйсон — Крис Тёрк

Джуди Рейес — Карла Эспиноса

Джон К. Макгинли — Пэрри Кокс

Криста Миллер — Джордан Салливан

Нил Флинн — Уборщик

Элизабет Бэнкс — Ким Бриггс

Роберт Масчио — Тодд Куинлен

Трэвис Шульдт — Кит Дудмайстер

Алома Райт — Лаверн Робертс

Тара Рид — Дэнни Салливан

Скотт Фоли — Шон Келли

Элиза Куп — Дениз Махоуни

Керри Бише — Люси Беннет

А кто был вашим любимчиком в «Клинике»? И как вам последний сезон с практически полной сменой актерского состава?

Фото на превью Scrubs / ABC Signature, sarahchalke / Instagram, Scrubs / ABC Signature, Invision / Invision / East News
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