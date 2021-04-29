Как бы выглядели 15 знаменитых мужчин, если бы их лица лишились горсти изюма и морщин

Многие мировые кинозвезды являются признанными эталонами красоты и стиля. Тысячи фанатов по всему миру мечтают быть похожими на своих кумиров: копируют прически, носят парики и контактные линзы, а некоторые даже задумываются о пластической операции, чтобы заполучить такой же нос, как у звезды популярного сериала. Но, к счастью, есть актеры, которые плевать хотели на каноны пресловутой голливудской красоты, ведь их нестандартная внешность только помогает им справляться с самыми сложными ролями на большом экране.