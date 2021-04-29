Как бы выглядели 15 знаменитых мужчин, если бы их лица лишились горсти изюма и морщин
Многие мировые кинозвезды являются признанными эталонами красоты и стиля. Тысячи фанатов по всему миру мечтают быть похожими на своих кумиров: копируют прически, носят парики и контактные линзы, а некоторые даже задумываются о пластической операции, чтобы заполучить такой же нос, как у звезды популярного сериала. Но, к счастью, есть актеры, которые плевать хотели на каноны пресловутой голливудской красоты, ведь их нестандартная внешность только помогает им справляться с самыми сложными ролями на большом экране.
Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать и представить, как могли бы выглядеть наши любимые актеры, если бы они лишились знаменитых фишек своего неповторимого облика и затмили главных красавчиков голливудской фабрики звезд.
1. Стив Бушеми
2. Адам Драйвер
3. Бенисио дель Торо
4. Роуэн Аткинсон
5. Кристофер Уокен
6. Дэнни Трехо
7. Бенедикт Камбербэтч
8. Рон Перлман
9. Уиллем Дефо
10. Джек Блэк
11. Квентин Тарантино
12. Дэнни Де Вито
13. Вуди Аллен
14. Рами Малек
15. Эдриен Броуди
А какой ваш самый любимый голливудский актер?