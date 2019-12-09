Главный сайт кинокритиков Metacritic определил 15 наиболее выдающихся сериалов уходящей декады. Сохраняем список

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Уходящую декаду можно считать революционной для сериалов. Если раньше они зачастую являли собой низкобюджетные комедии и мелодрамы, то сегодня нередко можно увидеть поистине монументальные проекты с бюджетами до $ 15 млн за серию. В 2010-е годы в сериалы пришли даже именитые режиссеры кино: Дэвид Финчер, Вуди Аллен, Стивен Содерберг и другие.

AdMe.ru решил привести статистику сайта Metacritic, который опубликовал список лучших сериалов за последнее десятилетие. Их оценки варьируются от сезона к сезону, поэтому расчет проводился на основе того, как часто проекты попадали в топы различных изданий. За первые места сериалы получали по 3 очка, за 2-е — по 2, а все остальные — по 1 или 0,5 в зависимости от длины списка.

Мультсериал повествует о семье Белчер, владеющей закусочной и регулярно попадающей в нелепые и смешные ситуации. Благодаря оригинальной рисовке и тонкому юмору, часто сравнивается с «Симпсонами», «Футурамой» и другими комедийными мультсериалами и, по мнению критиков, даже превосходит их. Интересно, что популярность пришла к проекту не сразу. Первый сезон оставил у аудитории смешанные чувства, но оценки растут с выходом каждого нового сезона, и теперь «Закусочная Боба» бьет все рекорды и постоянно выигрывает премии.

Действие сериала разворачивается в провинциальном городке, в который то и дело вторгаются потусторонние силы. «Очень странные дела» вобрал в себя лучшее из ужасов и фантастики, ведь режиссеры вдохновлялись работами Стивена Кинга, Джона Карпентера и Стивена Спилберга. И зрители, и критики однозначно сошлись во мнении, что в топе должно быть место для одного из самых качественных фантастических сериалов XXI века.

13. Бруклин 9-9 (2013—...)

С понятным, но порой абсурдным юмором «Бруклин 9-9» описывает будни полицейского участка. Смотрится это легко и непринужденно, сюжетные линии четко прослеживаются даже во время занятия другими делами, а актерская игра не заставляет сомневаться в реальности самых комичных сцен. Главный козырь ситкома — умение поднять настроение и вызвать улыбку даже в самых запущенных случаях, благодаря чему он и получил признание зрителей и критиков.

12. Конь БоДжек (2014—...)

События этой анимационной трагикомедии для взрослых происходят в Голливуде, населенном как вымышленными персонажами, так и рисованными копиями реальных актеров и киноделов, лично принимавших участие в создании. Наряду с острой сатирой на индустрию развлечений мультсериал хвалят за его серьезный подход к борьбе с социальными проблемами. Многие критики считают «Коня БоДжека» лучшим анимационным сериалом всех времен.

11. Шиттс Крик (2015—...)

Что будет с богачами, если они потеряют всё? Это и есть главный вопрос ситкома: в центре сюжета семья миллиардеров, потерявшая свое состояние и вынужденная выживать за счет городка Шиттс Крик, некогда купленного ими в шутку на день рождения сыну. Ситуации, с которыми сталкиваются избалованные богачи в провинции, удачно высмеивают проблемы социального неравенства.

10. В лучшем мире (2016—...)

Сюжет крутится вокруг Элеоноры, которая при жизни славилась дурным нравом и неэтичным поведением, но после смерти по ошибке попала в рай. Критики отмечают интересный творческий подход к теме философии и этики, позитивный тон повествования и добрый, но не наивный юмор. С каждым сезоном «В лучшем мире» только набирает обороты, и ни один критик не смог поставить негативной оценки настолько доброму сериалу.

9. Вице-президент (2012–2019)

Этот политический комедийный телесериал посвящен личной жизни и карьере вице-президента США. Предпочтение критиков обусловлено обилием интеллектуального юмора и безжалостного высмеивания верхушки правительства. Начиная с первого сезона рейтинги сериала постоянно росли, а два последних получили самые высокие оценки и надежно утвердили «Вице-президента» в списке лучших комедий всех времен.

Дочь видной чиновницы Лесли неожиданно понимает, что хочет приносить обществу пользу, и решает превратить заброшенный карьер в парк культуры и отдыха, но сталкивается с бюрократией и нежеланием перемен со стороны общественности. Однако это вовсе не политическая драма, ведь Лесли — «мамина дочка», а не человек, который по головам шел к власти. Да и остальные сотрудники ее департамента — такой же офисный планктон, что и делает из сериала добротную комедию. Лента «Парки и зоны отдыха» хотя и напоминает «Офис», но в то же время самобытна.

7. Игра престолов (2011–2019)

«Игра престолов», как сериал, бьющий все рекорды рейтингов и выигранных наград, не нуждается в представлении (уж наши читатели знают о нем не понаслышке). Несмотря на волну негодований к концу последнего сезона, «Игру престолов» по праву можно считать эпохальным продуктом, оказавшим огромное влияние на жанр фэнтези и киноиндустрию в целом. Некоторые издания даже простили сериалу не слишком качественный финал и все равно отдали ему 1–2-е места.

6. Безумцы (2007–2015)

«Безумцы» — исторический сериал о рекламном агентстве «Стерлинг-Купер», действовавшем в США в 60-е годы. По отзывам критиков, это один из самых недооцененных телевизионных проектов десятилетия. Журналисты часто шутили о нем, называя «самым влиятельным сериалом из тех, которые никто не видел». А те, кто все-таки видел, в один голос хвалят «Безумцев» за историческую точность и безупречную визуализацию, выполненную под влиянием работ Альфреда Хичкока.

5. Оставленные (2014–2017)

Этот мистический сериал рассказывает о жизни после внезапного исчезновения с лица земли 140 млн человек. На фоне такого события в упадок пришли все основные религии и появились различные культы, якобы знающие правду. Главным сценаристом является один из создателей сериала «Остаться в живых» — Деймон Линделоф. На финальном, 3-м сезоне «Оставленным» удалось набрать почти 100 % «зеленых» рецензий на сайтах критиков, что и дало ему такое высокое место.

4. Атланта (2016—...)

Комедийно-драматический сериал рассказывает о двух братьях, покоряющих рэп-сцену Атланты и пытающихся наладить жизнь своих семей. Тема не для всех, но в своей нише «Атланта» задает исключительно высокую планку. Он есть почти в каждом списке, но обычно не занимает 1–2-е места. Интересно, что главную роль исполняет режиссер и сценарист сериала Дональд Гловер, который также занимается рэп-музыкой в реальной жизни.

3. Американцы (2013–2018)

«Американцы» — триллер о двух русских шпионах, которые под видом супругов заселяются в пригород Вашингтона в период холодной войны. Создатели с уважением отнеслись к культуре стран и не критикуют ничью политику, а делают акцент на личной драме персонажей и исследуют тему института семьи. Благодаря высокому градусу напряжения и непредсказуемому сюжету, критики ставят «Американцев» на один уровень с сериалами «Клан Сопрано», «Во все тяжкие» и другими выдающимися криминальными лентами.

2. Во все тяжкие (2008–2013)

На фоне захватывающей криминальной истории о пустившемся во все тяжкие учителе химии сериал делает акцент на личные драмы героев и эволюцию их характеров. Все аспекты настолько хорошо удались создателям, что в 2013 году сериал вошел в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее признанное критиками шоу всех времен. Интересно, что если «Во все тяжкие» не ставят на 1-е или 2-е место, то обычно его вообще не включают в список. Этим можно объяснить небольшое отставание от следующего финалиста.

1. Дрянь (2016–2019)

«Дрянь» — это драматический моноспектакль о циничной, озабоченной женщине, преисполненной ненавистью ко всем привычным моральным устоям общества. Но важнее здесь даже не сюжет, а игра со зрителем: сериал не только ломает «четвертую стену», но и буквально затягивает в происходящее: за 12 серий героиня заставит вас на многое взглянуть по-новому. Этот уникальный, новаторский проект определенно заслужил право быть в этом списке, но 1-е место стало неожиданностью для зрителей.

Так как все больше изданий публикуют к концу года свои списки, сериалы продолжают набирать очки и ранжирование может меняться. Мы привели данные на 6 декабря 2019 года.

Назовите свой топ-5 сериалов десятилетия. Посмотрим, совпадет ли он с мнением критиков.

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